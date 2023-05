OŠ Josipa Kozarca Slatina bila je domaćin posljednjoj mobilnosti u okviru Erasmus+ projekta “Small steps to a big goal – what can I do for Earth?”

Od 8. do 12. svibnja 2023. OŠ Josipa Kozarca Slatina bila je domaćin šeste mobilnosti u okviru Erasmus+ projekta “Small steps to a big goal – what can I do for Earth?”. Slatinska je škola imala priliku ugostiti tri učiteljice i šest učenica iz poljskog grada Garwolina, Naime, šesta mobilnost projekta trebala se održati u Turskoj, no zbog razornoga potresa naša je škola bila domaćin projektnim partnerima iz Poljske.

– Prvoga dana Glazbena škola Milka Kelemena pripremila je prigodan glazbeni program, na kojem su se predstavili učenici i učitelji njihove škole, a zatim smo prisustvovali svečanom otvorenju Izložbe mladih umjetnika u Zavičajnom muzeju Slatina. U okviru mobilnosti obišli smo i Centar za posjetitelje Križnica, gdje smo saznali sve o posebitostima jedinog naseljenog riječnog otoka u Hrvatskoj. Naše projektne partnere srdačno smo ugostili i u našoj matičnoj školi te u Područnoj školi Donji Meljani, gdje smo im pripremili svečanu priredbu i brojne edukativne radionice ekološke tematike. Organizirali smo i zajedničku večeru učenika, roditelja i učitelja, na kojoj smo pripremili i predstavili brojne hrvatske kulinarske specijalitete. Sudionici mobilnosti obišli su još i Posjetiteljsko-interpretacijski centar Sequoia te slatinski Zavičajni muzej, gdje su sudjelovali na edukativnoj radionici fotoherbarija- rekla je Hana Tepeš, koordinatorica projketa.

Hana je također iznimno ponosna i zahvalna velikom projektnom timu svoje škole, koji čini oko 30 učitelja i 20 učenika 8. razreda, članova izvannastavne aktivnosti EkoSuperjunaci.

– Brojni djelatnici i učenici naše škole dali su sve od sebe kako bi srdačno primili i ugostili projektne partnere te prikazali svoju školu i grad u najboljem svjetlu. Ovo je već peti Erasmus+ projekt koji se provodi u našoj školi u posljednjih nekoliko godina, a projektnoj koordinatorici iz Poljske, Regini Jurkowskoj to je bio čak četvrti posjet našem gradu i OŠ Josipa Kozarca, Slatina. Posebne zahvale želimo uputiti obiteljima koje su srdačno i velikodušno ugostile učenice iz Poljske, a to su obitelj Bobanić, Jurlina, Žugečić, Cimbaljević, Gal i Kovačević- dodala je.

Ovim transnacionalnim susretom završene su sve planirane mobilnosti u okviru projekta “Small steps to a big goal – what can I do for Earth?”, koju OŠ Josipa Kozarca, Slatina uspješno provodi od 2020. godine u suradnji s projektnim partnerima iz Poljske (Garwolin), Turske (Silifke/Mersin), Rumunjske (Rădăuți) i Portugala (Guimarães).

(www.icv.hr, ht)