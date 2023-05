Papuk i Sloga danas u Orahovici igraju prvi polufinalni susret Županijskog kupa: Susret najavljuju treneri Mandić i Ciglar

Nogometaši Sloge iz Zdenaca nalaze su pri kraju jedne odlične sezone. Uvjerljivo su potvrdili naslov prvaka u 1. županijskoj nogometnoj ligi, gdje su za odigrati ostala još dva kola. Protekle nedjelje na svom terenu, u nekompletnom sastavu, dominantno su pobijedili Crnac 7:1.

Danas (utorak) u polufinalu Županijskog nogometnog kupa gostuju kod trećeligaša Papuka Osječko 1664 u Orahovici.

-Mi smo sve svoje ciljeve u ovoj sezoni ostvarili. Sve što napravimo više od toga bit će svojevrstan bonus. U Orahovici igramo bez opterećenja, domaća momčad je veliki favorit. Trebali bi biti u kompletnom sastavu. Vjerujem da će gledatelji moći vidjeti kvalitetnu i zanimljivu utakmicu – susret je najavio trener-igrač Danijel Ciglar.

Papuk je proteklog vikenda minimalno poražen na ligaškom gostovanju kod Dinama u Domašincu, bilo je 2:1.

Trener Zoran Mandić ne bježi od uloge favorita.

-Čeka nas teška i zahtjevna utakmica. Sloga je vrlo dobra momčad s odličnim pojedincima i maksimalno ju respektiramo, ali mislim da sve ipak ovisi o nama. Ako startamo onako kako smo igrali prvo poluvrijeme u Domašincu, onda sam siguran da odnosimo pobjedu, ali nikad se ne zna, jedna je utakmica i sve je moguće – kaže Mandić kojem su pod upitnikom Zdelar, Petar Špoljarić i vratar Kratzl.

Domaća vrata bit će sigurna jer će ih čuvati uvijek pouzdani Karlo Mahaček.

-Kup je uvijek prevrtljiv, igra se jedna utakmica i uvijek su mogući svi ishodi, ali ipak mislim da mi imamo bolju momčad, no to treba dokazati na terenu i vjerujem da mi to možemo. Bit će teško, dobro se poznajemo međusobno i tu nema tajni. Mi moramo ući hrabro i čvrsto, onako kako znamo i možemo pa što bude – rekao je Mahaček.

Glavni sudac susreta u Orahovici je Dinko Cafuta, pomoćnici su Marko Gašparić i Marta Maslać, a delegat Barbara Vidović – Volenik.

(www.icv.hr, mš, vg, foto: ilustracija, V. Grgurić)