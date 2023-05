Popis je poprilično jak: Evo što sve stiže na Netflix u Hrvatskoj u svibnju

Svibanj na Netflixu donosi pozamašan broj privlačnih naslova. Popularna platforma izbacuje dugoočekivanu seriju Kraljica Kleopatra, oko koje se nižu reakcije posljednjih dana s obzirom na to da je glavna glumica crnkinja. Stižu i nove epizode Riverdalea, kao i film Majka s Jennifer Lopez u glavnoj ulozi. U nastavku možete pronaći popis svega što stiže na Netflix u svibnju, piše index.hr.

1. svibnja

– Vinland Saga (nove epizode)

– Men on a Mission

2. svibnja

– Krojač

– Selo ljubavi

– Crna lista (nove epizode)

3. svibnja

– Židovski Kupidon

– Dobra loša majka (nova epizoda)

– Legende sutrašnjice (nove epizode)

4. svibnja

– Meter

– Utočište

– Obitelj Larva

– Kraljica Charlotte: Priča o Bridgertonovima (prednastavak Bridgertona)

– Riverdale (nove epizode)

5. svibnja

– AY: Spotting the Difference

– Barbie Mermaid Power

– Sunny Bunnies (nove epizode)

– Barbie: It Takes Two (nove epizode)

– The Rise of Phoenixes (nove epizode)

6. svibnja

– Brakorazvodni odvjetnik Shin (nova epizoda)

– The Gentlemen’s League (nova epizoda)

8. svibnja

– Čarobni čuvari (druga sezona)

9. svibnja

– Hannah Gadsby: Nešto posebno

– Bread Barbershop (treća sezona)

10. svibnja

– Kraljica Kleopatra

– Dance Brothers

– Nestali: Živi ili mrtvi?

11. svibnja

– Arini by Love.inc

– Ti i ja i ja

– One Night Stand

– Aum!

– Royalteen: Princeza Margrethe

– ¡Que viva México!

– Ultraman (treća sezona)

– Queer Eye (sedma sezona)

12. svibnja

– Why didn’t I tell you a million times?

– Mulligan

– Majka

13. svibnja

– INKSYLAND Concert

15. svibnja

– Made in Chelsea (druga sezona)

16. svibnja

– Anna Nicole Smith: Ne poznajete me

17. svibnja

– Fanfic

– Bilježim se sa štovanjem

– Doktorica Cha

– McGregor zauvijek

– Nova škola (druga sezona)

18. svibnja

– XO, Kitty

– Kitti Katz

19. svibnja

– Bayi Ajaib

– Tišina

– Mladi i poznati Afrikanci (druga sezona)

– Selling Sunset (šesta sezona)

22. svibnja

– Životinjski slučajevi (nove epizode)

24. svibnja

– Tvrdi momci

– Majčin dan

25. svibnja

– FUBAR

26. svibnja

– Tin i Tina

– Krv i zlato

– The American Barbecue Showdown (druga sezona)

30. svibnja

– I Think You Should Leave with Tim Robinson (treća sezona)

