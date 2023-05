Refleksija lika i djela dr. Ante Starčevića na područje istočne Hrvatske: Javna tribina o tvorcu moderne državotvorne ideje

Polaganjem cvijeća uz spomenik na glavnom osječkom trgu, započelo je obilježavanje 200. godišnjice rođenja dr. Ante Starčevića, a u organizaciji Osječko-baranjske županije i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar nastavljeno je javnom tribinom pod nazivom “Refleksija lika i djela dr. Ante Starčevića na područje istočne Hrvatske”.

U foajeru Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, predavanje o dr. Anti Starčeviću, hrvatskom političaru, književniku, filozofu i publicistu, koji je još za života nazvan i Ocem domovine, održali su Željko Holjevac, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Miljenko Brekalo, voditelj osječkog Područnog centra Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

– Obilježavanje 200 godina rođenja dr. Ante Starčevića je izuzetno značajno jer je riječ o jednom od najvećih državnika i političara koje je dao hrvatski narod, naravno njemu uz rame je dr. Franjo Tuđman. To je velika obljetnica pa javnost i kroz ovu tribinu treba saznati i čuti tko je ustvari bio dr. Ante Starčević. Bio je književnik, publicist, političar, ali i vizionar koji je u to vrijeme znao prepoznati odakle i kakve opasnosti prijete hrvatskom narodu, prepoznavao je prijetnje koje su se već tada nadvile nad hrvatskim narodom i na to je upozoravao. Uostalom i za svog života je dobio epitet Oca domovine – rekao je župan Ivan Anušić.

– Dr. Ante Starčević je prvi u Hrvatskom saboru 1861. godine progovorio o potrebi potpune hrvatske samostalnosti. Tadašnji saziv se smatra jednim od najintelektualnijih saziva uopće u povijesti Hrvatskog sabora, no od stotinjak ljudi samo 2-3 su ga tada podržala u tom razmišljanju. Danas tu samostalnost živimo, pa je i prava prilika i potreba da se prisjetimo Oca domovine i ujedno tvorca moderne državotvorne ideje, ideje Hrvatska Hrvatima, Bog i Hrvati te Hrvat treba biti na svome i jedino odgovoran samo sebi, a te su misli temelj ove zemlje – kazao je ravnatelj Holjevac.

Profesor Miljenko Brekalo naglasio je da se misli i djela dr. Ante Starčevića može tražiti u svakom segmentu moderne hrvatske države.

– I tvorac moderne hrvatske države dr. Franjo Tuđman kontinuirano se pozivao na baštinu dr. Starčevića, i ne samo on nego mnogi političari na hrvatskoj političkoj sceni.

