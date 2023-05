SAVJET S GRADSKE TRŽNICE Napravite namaz od domaćeg sira i medvjeđeg luka prema receptu OPG-a Boda iz Lukača

U narodnoj medicini medvjeđi luk s razlogom se naziva čistačem krvi. Uravnotežuje kolesterol i tlak, potiče rad bubrega, smiruje probavne tegobe i “rasterećuje” jetru.

Namaz od medvjeđeg luka je zdravi namaz za svaku prigodu, od jutarnjeg tosta do nedjeljnog roštilja.

SASTOJCI

½ kg svježeg sira

30 dkg vrhnja

4 žlice ulja, preporuka maslinovo

2 mlada crvena luka može kombinacija i bijeli mladi luk za intenzivniji miris

10 dkg medvjeđeg luka

Sol, papar po želji

PRIPREMA

Medvjeđi i mladi luk usitniti sa štapnim mikserom ili blenderom, ovisno o teksturi koju želite.

U svježi sir umiješati vrhnje i začiniti po želji

U smjesu mladog i medvjeđeg luka umiješati svježi sir koji ste prethodno začinili. U smjesu se može dodati sok od pola limuna te tako dobiti izvrstan prilog uz meso s roštilja.

Namaz držati u hladnjaku

Recept preporučuje OPG Boda iz Lukača, koji svoje proizvode prodaje na Gradskoj tržnici Virovitica na odjelu Mliječnog otoka.

Po domaći svježi sir i vrhnje te sve druge namirnice naših lokalnih OPG-ova dođite na Gradsku tržnicu Virovitica od ponedjeljka do petka od 6 do 16 sati, a subotom od 6 do 15 sati.

(www.icv.hr)