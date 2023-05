Sjednica Gospodarskog vijeća: Glavne teme gospodarska kretanja, energenti i županijske potpore

U HGK – Županijskoj komori Virovitica danas (srijeda) je održana 3. proširena sjednica Gospodarskog vijeća. Gospodarstvenicima s područja Virovitičko-podravske županije tako su predstavljena gospodarska kretanja u županiji, rezultati online ankete o poslovnim očekivanjima poduzetnika u ovoj godini, mjere potpore koje je raspisala Županija, a naglasak je stavljan na povezivanje gospodarstvenika s VPŽ i HGK – Županijskom komorom Virovitica s glavnim ciljem promocije gospodarstva.

Uz gospodarstvenike, na ovoj su sjednici bili i predstavnici lokalne samouprave, župan virovitičko-podravski Igor Andrović, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin te županijski pročelnici Bojan Mijok (Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu) i Martina Bunić (Upravni odjel za obrazovanje i demografiju).

Predstavljajući gospodarska kretanja u VPŽ, predsjednik HGK – Županijske komore Virovitica Zlatko Pleša zaključio je da je i dalje evidentan lagani rast u odnosu na prijašnje razdoblje.

– To nas u svakom slučaju treba veseliti, no očekujemo da taj rast bude i veći da budemo u potpunosti zadovoljni. Što se BDP-a tiče on je u odnosu na 2020. godinu, kada je po stanovniku iznosio 7.500 eura, u prošloj godini porastao. Prema dostupnim podacima o BDP-u na nivou RH, oni u 2022. godini po stanovniku iznose 17.500 eura. S obzirom da BDP po stanovniku VPŽ čini 60 posto prosjeka Hrvatske, onda je vidljivo da je on u 2022. godini znatno porastao i na području naše županije. Trenutno u našoj županiji brojimo 18.735 zaposlenih osoba, što je također povećanje, dok se broj nezaposlenih osoba smanjio za 204 osobe. Trend suficita u robnoj razmjeni također bilježi rast, a pokrivenost uvoza s izvozom iznosi značajnih 196 posto. Prisutan je i trend rasta u broju novoosnovanih tvrtki. Sa 127 tvrtki u 2020., u prošloj smo godini zabilježili još dodatnih 47 novoosnovanih tvrtki na području VPŽ – rekao je Zlatko Pleša i pritom se osvrnuo i na anketu poslovnih očekivanja poduzetnika u 2023.

– Anketa pokazuje da su očekivanja prije svega usmjerena na stabilizaciju cijene energenata i cijene radne snage. Pošto smo svjedoci da smo i prošle i pretprošle godine imali izraženi poremećaj na tržištu, posebice kada se radi o cijeni energenata, struje i plina, sasvim je razumljivo da gospodarstvenici polažu nade u rješavanje tih problema. Također gospodarstvenici očekuju da će se poslovanje nastaviti barem onako kako je bilo u prošloj godini, ali i nadom u rast poslovanja, odnosno prihoda i dobiti. Gospodarstvenici i dalje vide problem u nedostatku potrebne radne snage koja je dostupna u znatno ograničenoj mjeri. S tim u vezi gospodarstvenici su najavili zapošljavanje novih radnika, i domaćih i stranih jer trenutni broj raspoložive domaće radne snage ne pokriva potrebe gospodarstvenika. U prošloj godini smo izdali 618 dozvola stranim radnicima, dok smo za sada u ovoj godini došli do brojke od 386 strana radnika – rekao je Zlatko Pleša.

Na problem povećanja cijena energenata koji znatno utječe na poslovanje, osvrnuo se i gradonačelnik Ivica Kirin.

– Kada govorimo o električnoj energiji, potrebno je što brže osigurati dozvole za solarne elektrane, naročito za vlastitu potrošnju. Naime, svi poduzetnici koji su pokušali naišli su na dosta komplicirani sustav na što moraju reagirati i gospodarstvenici, ali i politika. Dobivanjem dozvola solarnih elektrana za vlastitu potrošnju anulirali bi potrošnju energenata, tako da ona trošila koja trenutno za energent koriste plin, također mogu preći na korištenje solarne energije. Vjerujem da bi se na taj način poslovanje stabiliziralo, a tome u prilog govore i evidentni podaci iz nekih drugih zemalja EU koje su primijenili striktno jasne zakone o tome. Također, kada govorimo o mjerama, držim da bi država svakako morala subvencijama motivirati poduzetnike da si postave solarne panele ili neke druge obnovljive izvore energije – istaknuo je jedno od rješenja za stabiliziranje gospodarstva, Ivica Kirin.

Da bi pomogla gospodarstvu i poljoprivredi, VPŽ je osigurala mjere potpore, a pročelnik Bojan Mijok napomenuo je da je ukupan iznos tih mjera 425.000 eura. Svi raspisani natječaji mogu se pronaći OVDJE.

Županijske potpore i njihovu namjenu prokomentirao je i župan Igor Andrović, napomenuvši da je VPŽ tu došla do maksimalne brojke kojom želi pomoći.

– U prvom redu najviše želimo doprinijeti proizvodnji i preradi jer to i jesu nositelji gospodarstva VPŽ. Spominjemo BDP koji je neovisno o stalnom rastu u VPŽ još uvijek u dnu ljestvice RH, Moramo imati na umu da je BDP osobna i državna potrošnja, investicije i razlika između izvoza i uvoza. Dakle radi se o produktivnosti tvrtki i visini plaće, a sve to naravno utječe na BDP. Upravo na ovaj način i kroz ove mjere pokušat ćemo utjecati na veću produktivnost tvrtki ukoliko ona kupi novu mehanizaciju i opremu. Također ćemo poticati izlaganje na inozemnim sajmovima što može potaknuti i izvoz domaćih proizvoda, a sve te mjere potpore mogu se prema željama poduzetnika i mijenjati kako bi se došlo do kvalitetnijih rješenja. Ovo je možda jedan naš mali doprinos uz onu infrastrukturu koju smo do sada napravili. Od potpornih institucija, gradova i općina koje rade na pripremanju poduzetničkih zona, te priprema za poduzetnike. Nadam se da će Hrvatske ceste ispoštovati obećanje da će brza cesta biti gotova za 4 godine, pa će i to znatno utjecati na BDP i sveukupno gospodarstvo u VPŽ – rekao je tom prigodom župan Igor Andrović.

(www.icv.hr, bs; foto: K. Toplak)