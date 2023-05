Središnja proslava krunidbe kralja Charlesa III razbuktala emocije Osječana i Osječanki: “Djeca mi žive u Londonu, a kralja sam “upoznala” prilikom posjeta 2016. godine, jako je srdačan

Osijek je u subotu bio među 280 gradova svijeta u kojima se slavila krunidba britanskoga kralja Charlesa III. Svečani prijam organiziran je u osječkom Arheološkom muzeju, uz domaćinstvo Simona Thomasa, veleposlanika Ujedinjenog kraljevstva u RH. Za građane su u Tvrđi pripremljeni čaj i keksi, kao i veliki videozid na kojemu se pratila svečana ceremonija u Londonu. Pozorno su prijenos pratili Osječani i Osječanke koji su i obiteljski vezani za London.

– I sin i kćerka mi žive u Londonu, i imam unuka 23 godine. Već sam nekoliko puta bila u posjetu kod njih, a svaki puta me taj predivan grad oduševi. Sada se veselim krunidbi i došla sam pratiti ceremoniju s drugim građanima, tu na trgu. Bila sam u Tvrđi i prilikom posjeta tadašnjeg princa od Walesa i njegove supruge, 2016. godine, rukovala sam se s njim i poželja mu dobrodošlicu. I on mi je srdačno odgovorio kako je iznenađen što Hrvati jako dobro govore engleski i da bi i on volio znati bar po koju riječ hrvatskog jezika- rekla nam je Ilonka Sombothelyi dodavši kako će novouvedenom linijom Rayanaira iz Osijeka letjeti u London u listopadu jer sin ima rođendan na isti datum kad i novookrunjeni kralj Charles III. Za prigodu obilježavanja krunidbe, gradom je vozio i Kraljevski tramvaj, odnosno tramvaj kojim se kralj Charles vozio tijekom posjeta Osijeku 2016. godine, a svi koji su se našli u njemu mogli su čuti priču o kraljevskoj obitelji i kraljevu prapradjedu Franzu von Tecku, rođenom Osječaninu.

– Grad Osijek počašćen je što je proslava krunidbe upravo u Osijeku. Kralj Charles je 2016. bio u našem gradu, a za Osijek ga vežu i obiteljske veze. Kraljev šukundjed Franc von Teck tu je rođen. Kralj je 2016. bio u Arheološkom muzeju gdje je središnja proslava danas. Družio se s Osječanima na Trgu Svetog Trojstva, kušao proizvode lokalnih OPG-ova, te se vozio u kraljevskom tramvaju gdje je na potezu od Tvrđe do konkatedrale vidio najljepšu secesijsku ulicu u ovom dijelu Europe i naše parkove kojima se dičimo, te osjetio bilo našeg grada. Lijepo je biti jedan od 280 gradova u svijetu gdje se organizirala proslava – izjavio je osječki gradonačelnik Ivan Radić.

Podsjetio je i kako su kralj i kraljica dobili doživotnu kartu vožnje gradskim prijevozom te izrazio želju da ju u budućnosti i iskoriste. Britanski veleposlanik Simon Thomas izrazio je oduševljenje programom u Osijeku, rekavši kako je Osijek ostavio dubok dojam na kralja i kraljicu prilikom posjeta 2016. godine.

-Mnogo ljudi ovdje dijele životne strasti kralja i kraljice i nose lijepe uspomene na susret s kraljem. Uistinu je bilo lijepo podijeliti s njima trenutak krunidbe ovdje u Arheološkom muzeju. Zahvaljujem gradonačelniku i njegovome timu na suradnji i gostoprimstvu – rekao je veleposlanik Thomas. Proslava u Arheološkom muzeju je bila je vrlo otmjena, priređena za stotinjak gostiju, među kojima su su bili i predstavnici vojnih snaga.

Hrvatsku i britansku himnu otpjevale su poznate osječke Brevisice, a članice HKUD-a Osijek 1862 izvele su ples Ljelja, prilikom kojeg su veleposlanik i njegova supruga njihove sablje “okitili” jabukama. Britanski gosti imali su priliku kušati domaće proizvode poput dimljenog šarana u pivskom tijestu, šparoge omotane šunkom pa čak i sarmu, a sve to uz pivo i gin domaće proizvodnje, te vino baranjskih vinara. Poseban “štimung” izazvao je zajednički nastup “škotskog gajdaša” i baranjske gajdašice, koje su za trenutak zasvirali i ispred muzeja, te oduševili okupljene građane.

