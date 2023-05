SŠ Isidora Kršnjavoga Našice odradila posljednju mobilnost u sklopu projekta Sailing the sea of time – European history as our (hi)story

Između 8. i 12. svibnja 2023. provedena je posljednja mobilnost u sklopu Erasmus+ projekta “Sailing the sea of time – European history as our (hi)story” (Plovidba morem vremena – europska povijest kao naša povijest/priča). Domaćin mobilnosti je bila Slovenija, a sudjelovale su i ostale zemlje partneri: Italija, Francuska, Grčka i Njemačka.

SŠ Isidora Kršnjavoga predstavljali su učenici Magdalena Benović, Lana Kerhat, Marta Purić, Lea Mikašek, Gabriel Bračko i Karlo Božić, u pratnji profesorica stranih jezika Mirjane Rajić i Adrijane Rajić.

Cilj projekta je povećati osjećaj odgovornosti i poštovanja, jačanje transverzalnih ključnih kompetencija kao što su digitalne, jezične, društvene i građanske kompetencije, poboljšano kreativno i interdisciplinarno razmišljanje, kulturna svijest i izražavanje, postizanje šire europske dimenzije učenja i poučavanja.

– “Mir se ne podrazumijeva.” Ove riječi Jean-Claudea Junckera središnje su za naš projekt koji je namijenjen učenicima od 13 do 17 godina iz šest europskih zemalja. U vrijeme sve većeg separatizma, nacionalizma i latentnog rasizma u zemljama EU, naš projekt želi osvijestiti naše učenike da su mir i međunarodna suradnja blago koje treba aktivno štititi. Naš cilj je promicati poštovanje – prema osobama i kulturama – i odgovornost – društvenu i osobnu – kao vrijednosti za pošteno i ne diskriminirajuće društvo. Naši su učenici učili o konstruktivnim i destruktivnim trenucima europske povijesti, upoznali različite kulturne veze među našim zemljama i otkriti vrijednosti koje ih povezuju preko vremena i granica u jedno kulturno jedinstvo: Europu. Radeći suradnički na projektu, sami sudionici prakticirali su konstruktivnu međukulturnu interakciju punu poštovanja- poručili su.

Tijekom mobilnosti učenici su predstavili završni proizvod – društvene igre, koje su igrali i kroz njih učili o svojoj i drugim zemljama sudionicama. Što se tiče upoznavanja kulturno-povijesnih značajki, osim obilaska škole domaćina stare 112 godina i grada Ljubljane, sudionici su također posjetili Piran i Portorož. Susret je završio dogovorima u svezi predstojećih obveza s koordinatorima projekta.

