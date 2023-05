Svečano obilježena 33. obljetnica osnutka i djelovanja OO HDZ-a općine Mikleuš

U petak je u mjesnom domu u Mikleušu svečano obilježena 33. obljetnica osnutka i djelovanja Hrvatske demokratske zajednice općine Mikleuš. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenca i upaljenih lampiona uz spomenik na mjesnom groblju u Čatekovcu. U spomen na žrtve Četekovca, Balinaca i Čojluga u Domovinskom ratu počast je odalo izaslanstvo Općine Mikleuš predvođeno načelnikom Robertom Grabarom te virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Svečanosti proslave najznačajnije stranke u povijesti Hrvatske, uz domaćina, predsjednika Općinskog odbora HDZ-a Mikeluš i općinskog načelnika Roberta Grabara te mnoge članove i simpatizere, nazočili su član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora VPŽ i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, saborska zastupnica Vesna Bedeković, predsjednici općinskih odbora i načelnici općina Mato Damjan (Crnac), Goran Doležal (Suhopolje), Tomislav Durmić (Zdenci), predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić, predsjednik Mladeži HDZ-a općine Sopje Antonio Rastija, bivši dugogodišnji načelnik Općine Mikeuš Milan Dundović.

Na početku je sve nazočne pozdravio domaćin Robert Grabar te se prisjetio osnivanja HDZ-a u općini Mikleuš.

– Ova obitelj od svog postanka prošla je težak put od stvaranja hrvatske države i obrane Hrvatske u Domovinskom ratu u kojem je krvlju plaćena sloboda i neovisnost. Na današnji dan s ponosom, poštovanjem i dužnim pijetetom prisjećamo se prvog hrvatskog predsjednika i našeg utemeljitelja dr. Franje Tuđmana te svih žrtava Domovinskog rata, a posebno ne smijemo zaboraviti žrtve Četekovca, Čojluga i Balinaca. Danas naša stranka broji 200 članova na području općine Mikleuš, kako seniora, tako i članova Mladeži, koji svojim radom i djelovanjem s ponosom služe mještanima i čine sve kako bi se bolje živjelo na području naše Općine. Hrvatska demokratska zajednica, što samostalno, a što sa koalicijskim partnerima, od osnutka Općine do danas, izuzev jednog kratkog perioda od 2 godine, obnaša vlast na području općine Mikleuš i mogu reći da smo na prošlim lokalnim izborima ostvarili zavidan rezultat, kako za izbor načelnika i Općinsko vijeće, tako i za izbor našeg župana. Kada sam stupio na dužnost načelnika, znao sam da moj zadatak neće biti lak, da ne smijem iznevjeriti povjerenje koje ste mi dali i na kojem sam vam zahvalan. Suočavajući se sa svim izazovima koje smo imali, svoje smo zadaće uvijek nastojali izvršiti na najbolji mogući način. Usprkos onima koji su dovodili u pitanje opseg naših ambicija, onima koji su smatrali da ova općina ne može podnijeti veliki broj planova, u svojim sam obećanjima uvijek bio realan. Općina ima vrlo dinamičnu i zavidnu suradnju sa Županijom i ministarstvima naše vlade na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem. Bez navedene suradnje i pomoći puno toga ne bismo mogli ostvariti vlastitim sredstvima, zato ovom prilikom želim zahvaliti saborskim zastupnicima Vesni Bedeković i Josipu Đakiću, kao i županu Igoru Androviću i županijskim dužnosnicima – rekao je Grabar te iznesao podatke što se na području općine Mikleuš napravilo u proteklom periodu.

Čestitku na 33. godini osnutka i djelovanja HDZ-a općine Mikleuš uputio je predsjednik Mladeži VPŽ Mato Krizmanić.

– Mladež mora biti produžena ruka naših seniora u osluškivanju problema koji muče mlade ljude. Cilj Županijskog obora je također razvijati mlade za bavljenje politikom te time povećati broj mladeži u svim našim općinama i gradovima. To znači sigurnu budućnost naše stranke i time nastavak jakog i napornog rada za boljitak svih naših građana u cijeloj županiji. Čestitam vam 33. obljetnicu osnutka i djelovanja – rekao je Krizmanić.

Saborska zastupnica Vesna Bedeković pohvalila je rad HDZ-a općine Mikleuš, ali se dotakla i predstojećih izbora.

– Prije svega čestitam vam na ovoj vašoj obljetnici, čestitam utemeljiteljima koji su ovdje prije trideset i tri godine imali hrabrosti i odvažnosti prepoznati trenutak osnivanja Hrvatske demokratske zajednice, a svi dobro znamo kakva su tada teška i turobna vremena bila. Upućujem vam srdačni pozdrav u svoje osobno ime i u kolege saborskog zastupnika Josipa Đakića koji zbog obaveza u Saboru nije mogao biti ovdje s nama. Svi se sjećamo što je u vašoj općini napravljeno za vrijeme načelnika Milana Dundovića u njegovom šesnaest godina dugom mandatu, ali svi vidimo što je novi načelnik Grabar sa svojim suradnicima napravio u svom mandatu, i to je za svaku pohvalu. Sve to što je napravljeno u općini Mikeluš, ali i drugim općinama, moguće je jedino ako svi držimo glave na okupu, ako smo svi zajedno i da imamo vertikalu od lokalne razine, preko županijske, pa sve do Hrvatskog sabora i Vlade. Kada postoji ta vertikala suradnje, naravno da projekti idu i ostvaruju se. Svi znamo da su pred nama izbori za godinu dana, to je godina takozvanih super izbora jer će biti izbori za Europski parlament, parlamentarni izbori i na kraju godine izbori za predsjednika. Svi ti izbori imaju jednaku i veliku važnost, i vjerujem da ćemo na svima njima polučiti odlične rezultate i dobiti najviše mandata za Europski parlament, za Hrvatski sabor, i da ćemo imati predsjednika ili predsjednicu iz naših redova, a to temeljim na rejtingu Hrvatske demokratske zajednice koji sve više raste, ali i svemu onome što je naša Vlada napravila za sve građane u ovom kriznim situacijama, što će oni prepoznati. Još jednom iskrene čestitke na 33. obljetnici svima vama i svako dobro – rekla je saborska zastupnica Bedeković.

Na kraju se nazočnima obratio član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a VPŽ, virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

– HDZ je stranka koja je obilježila jedno razdoblje u cijeloj Hrvatskoj pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika i predsjednika Hrvatske demokratske zajednice dr. Franje Tuđmana. Izvoljevane su velike pobjede, stvorena je neovisna, suverena Republika Hrvatska zahvaljujući upravo vama utemeljiteljima, kao i hrvatskim braniteljima koji su tada velikom hrabrošću i srcem ostvarivali velike pobjede, kako na ratnom, tako i na političkom polju. Pod HDZ-om Hrvatska doista ostvaruje velike stvari, ušli smo u NATO savez, ušli smo EU, a od ove godine smo i u Schengenu, članovi smo euro zone i vjerujete kada pričam sa strancima izvan Hrvatske, s poduzetnicima iz drugih zemalja, svi tvrde koliko puno znači što smo u Schengenu, koliko će to sada puno značiti za turizam Hrvatske, kao i za sve nas u našoj i drugim hrvatskim županijama. Vidimo da raste BDP, da u Hrvatskoj jača gospodarstvo, smanjuje se nezaposlenost, sve se to vidi i razini županije i vjerujem da će se taj napredak, posebno na polju gospodarstva i poljoprivrede, i nastaviti na području naše županije i svih njenih općina. Svi se mi kao HDZ, kao dužnosnici trudimo da općine, županija i Hrvatska idu prema naprijed, a to se vidi prema ostvarenim projektima i onima koji su u planu. Ono što je važno je da ljudi u Hrvatskoj imaju vjeru u HDZ, a to je zato jer HDZ na nacionalnoj razini provodi svoj prepoznatljivi program iz 2016., a to je ”sigurna Hrvatska”. Problema ima, ali Vlada se bori i rješava sve izazove i danas u ovim energetskim poskupljenjima, uvodi mjere kako bi pomogla svim građanima. Važno je da ostanemo zajedno, da slušamo jedni druge jer HDZ nismo samo mi dužnosnici, nego HDZ ste svi vi i svi zajedno smo tu da rješavamo sve vaše probleme, projektima i radom. Hvala svima vama koji ste 33 godine u HDZ-u, koji ste danas dio naše obitelji, jer svi mi danas imamo iste izazove, a to je pružiti žiteljima naše županije siguran i ugodan život, da mladi ostanu ovdje i mogu raditi i od toga rade živjeti – zaključio je Andrović stavivši naglasak na zajedništvo svih članova i simpatizera Hrvatske demokratske zajednice u nadolazećim izazovima.

(hdz-vpz.com)