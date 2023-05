Tko su zlatni proizvođači slavonsko-baranjskog kulena? Proizvodnju te poznate delicije treba maknuti iz sive zone

Preko 30 proizvođača iz cijele Hrvatske sudjelovalo je na 1. Nacionalnom ocjenjivanju održanom u Branjinom Vrhu u Kući baranjskog kulena, u sklopu Festivala kulena. Predstavnici udruge Baranjski kulen festival vide kao priliku za umrežavanje i razmjenu iskustava između kulenara te promociju toga proizvoda kao jedinstvenog u Hrvatskoj i regiji.

Predsjednik ocjenjivačke komisije, profesor Krešimir Mastanjević s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, pohvalio je iznimno visoku kvalitetu pristiglih uzoraka. Naglasio je kako je cilj svakog ocjenjivanja kakvoće prvenstveno standardizacija kvalitete proizvoda.

No, ključni preduvjet za sudjelovanje u ovom ocjenjivanju je

registracija proizvođača čime se ispunjavaju osnovni zakonski uvjeti i osigurava kontinuirana proizvodnja.

– Uz standardizaciju kvalitete bez obzira da li se radi o slavonsko- baranjskom ili samo baranjskom kulenu, cilj je i omasoviti proizvodnju. Znači uz kvalitet podići i kvantitet. Hoće li to dovesti do porasta broja proizvođača ili će se smanjiti, a količine proizvoda povećati, to je u ovom trenutku vrlo teško predvidjeti. Ali taj proizvodni lanac bi trebao sačuvati ljude na selu. Nama su potrebni seljak, svinjogojac i životinje, to je jedini način i jedini put da ova proizvodnja opstane- istaknuo je Mastanjević.

Dodao je i kako bi proizvodnju trebalo potpuno maknuti iz sive zone u kojoj registrirani proizvođači imaju nelojalnu konkurenciju, pa ocjenjivanje promovira i uređenu i zakonsku proizvodnju kulena koja se plasira na tržište. A da se na tržište plasira kulen izuzetno visoke kvalitete potvrdila je dodjela čak 21 zlatne medalje.

Najveći broj bodova i titulu šampiona, ponio onaj s OPG-a Barić iz Narda. Za dobre poznavatelje, to i nije bilo iznenađenje jer Zvonko Barić je poznati majstor te delicije koji je do sada osvojio brojne šampionske titule na slavonskim i baranjskim kulenijadama na kojima je i “zaradio” naslov nacionalnog šampiona.

– U ovoj proizvodnji sam već 30 godina i ponosan sam što dolazim iz valpovačkog kraja koji je poznat po izvrsnim proizvođačima kulena. Ovo priznanje je svakako poticaj za daljnji rad. Posebno je važno jer su mi ljudi koji znaju što je kulen dodijelili titulu šampiona- rekao je Barić. Ima li tajne u proizvodnji dobrog kulena pokušali smo “izvući” iz šampiona, no on tvrdi “tajne nema”.

– Vrlo je jednostavno, dobra sirovina, dobar začin i uvjeti za proizvodnju, fermentaciju, zrenje. Svinje moraju biti stare oko godinu i pol dana, oko 200 kilograma težine, domaća paprika i nema drugog. Bez obzira koliko imam iskustva, sve važem, svaku deku, međutim

klimatski uvjeti su toliko različiti, a na to ne možemo utjecati, i tu se javlja razlika u serijama, u tim “šaržama”. Najbolji kuleni su oni koji se rade u studenom mjesecu. Toga su se držali još naši stari i tu sam praksu i ja usvojio. Evo i šampion s ovoga natjecanja je iz toga mjeseca- kaže Barić.

Dobitnici zlatnih medalja su, uz OPG Barić, još; OPG Ivica Brkić, Panonis d.o.o.., Balkan Lov d.o.o., OPG Rupčić Marijan, OPG Nikola Barišić, OPG Novosel Slađan, OPG Josip Job, OPG Slobodan Stanković, OPG Slavica Eling, Drčić d.o.o., Jelović Ilija, Belje Plus d.o.o., OPG Jovica Zuber, OPG Sabljak, OPG Milorad Stojković, OPG Vlado Ferbežar te OPG Damir Perak.

Za osvajače šampionske titule i zlatnih medalja udruga Baranjski kulen i Turistička zajednica Baranje su izradile posebnu markicu festivala koju će dobitnici moći koristiti na svojim proizvodima, društvenim mrežama i ostalim promotivnim aktivnostima.

– Kao eno gastro destinacija, Baranja treba koristiti sve svoje specifičnosti koje su važan motivator posjete destinacije i zato smo pokrenuli projekt Festival kulena na kojem ćemo ga promovirati, okupiti sve proizvođače i ljubitelje- istaknuo je Matej Perkušić, direktor TZ Baranje.

Dodao je i kako je ovogodišnji festival podijeljen na proljetni i jesenski dio, gdje je u proljetnom dijelu fokus na ocjenjivanju kakvoće kulena, dok će jesenski dio biti namijenjen svim posjetiteljima koji će moći uživati u slavonsko-baranjskoj deliciji.

(www.icv.hr, tj, foto: T. Jovanović)