Udruga uzgajivača svinja VPŽ: Neophodno je omasovljenje matičnih stada radi konkuretnosti na tržištu

U Mjesnom domu virovitičkog prigradskog naselja Taborište održana je izvještajna godišnja skupština Svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije na kojoj je predsjednica udruge Mirjana Bilović podnijela izvješće o radu udruge kao i predložila plan rada za naredno razdoblje. Pritom je izdvojila težište rada udruge s akcentom na edukaciju svinjogojaca kao neophodan faktor ravnopravnog sudjelovanja na EU tržištu.

– Naša udruga, koja broji 35 članova iz cijele naše županije, ali pretežno iz Slavonskog dijela, ponaosob postižu dobre rezultate, no da bi bili što uspješniji valja biti korak ispred. Stoga ove godine u planu nam je posjetiti svinjogojske farme u Slovačkoj, podijeliti iskustva sa slovačkim svinjogojcima i ponešto naučiti – rekla je Mirjana Bilović koja se osvrnula i na probleme koji muče ovu granu stočarstva, a to je premali broj matičnih stada svinja.

To su potvrdili i gosti, predstavnici agro tvrtki koji su se usuglasili s činjenicom da je evidentan premali broj krmača, a paralelno s tim i tovljenika, no također je evidentno i to da se cijena prasetine povećava iz dana u dan, a to bi svakako bila prilika, ali i razlog za omasovljenje matičnih stada svinja u Hrvatskoj.

Ovaj skup posjetio je i predsjednik Udruge uzgajivača svinja Damir Jagić koji je podvukao važnost što veće suradnje uzgajivača svinja, odnosno članova udruga uzgajivača iz Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske Varaždinske županije, potom Udruge uzgajivača svinja Križevci, Udruge uzgajivača rasplodnih svinja Bjelovar i Udruge uzgajivača svinja Međimurje, koje su u sastavu Središnjeg saveza uzgajivača svinja Hrvatske.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)