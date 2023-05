Veliki derbi u Sladojevcima: Juniori Mladosti preokretom do pobjede protiv Slavonije, Selenić domaćinima pokazao čak tri crvena kartona

Proteklog vikenda veliki derbi u konkurenciji juniora, skupine Slatina-Orahovica, odigran je u Sladojevcima gdje je domaća Slavonija ugostila momčad Mladosti iz Čačinaca.

Bio je to susret dvije momčadi koje su do spomenutog susreta bile izjednačene na vrhu tablice, a na korak bliže do osvajanja naslova nakon odigranih 90 minuta došao je gostujući sastav.

Iako je Slavonija bolje ušla u utakmicu te povela zgoditkom Kristiana Ferenčaka u 16. minuti, Mladostaši su u nastavku u potpunosti preokrenuli utakmicu. Nakon svega tri minute u drugom poluvremenu za izjednačenje se pobrinuo Karlo Maričić, dok je za 1:2 poentirao Luka Vukovski u 59. minuti.

Uz pogodak zaostatka, Slavonija je u 67. minuti ostala i s igračem manje budući da je zbog dva žuta kartona isključen Matej Jukić, sedam minuta prije kraja na klupi je pocrvenio i Karlo Menčik, dok je dvije minute kasnije teren zbog izravnog crvenog kartona napustio David Rastović.

Nakon 12. kola Mladost je tako jedina momčad bez poraza u ovoj ligaškoj sezoni.

(www.icv.hr, mra, foto: NK Mladost Čačinci)