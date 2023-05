Za nekoliko dana kreću upisi u Dječji vrtić Cvrčak za novu pedagošku godinu

Od ponedjeljka, 8. svibnja kreću upisi u Dječji vrtić Cvrčak Virovitica za novu pedagošku godinu i trajat će do 19. svibnja. Roditelji i skrbnici mogu upisati djecu u cjelodnevni program od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Prednost pri upisu imaju djeca koja do 1. travnja navrše četiri godine. Sve ostale kriterije, detaljne informacije i obrasce za prijavu možete pronaći OVDJE.

(www.icv.hr)