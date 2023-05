Za vikend 23 alkoholizirana vozača na području OBŽ: Pijan skrivio prometnu nesreću pa pobjegao, prijeti mu kazna od 11.780 eura ili 60 dana zatvora

Za vikend su u nadzoru prometa evidentirana 23 vozača (21 vozač osobnog automobila i dva vozača bicikla) koji su bili pod utjecajem alkohola, izvijestili su iz PU osječko-baranjske.

Najveća prisutnost alkohola evidentirana je 13. svibnja u 23,40 sati u Osijeku kada je u nadzoru prometa zatečen 50-godišnjak iz Tenje, koji je upravljao osobnim automobilom. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost od 2,21 promila alkohola u krvi.

Na području Bilja 12. svibnja u 14,10 sati dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Šezdesettrogodišnjak iz Darde upravljao je osobnim automobilom iako mu je vozačka dozvola oduzeta zbog neobavljenog izvanrednog liječničkog pregleda. Uslijed nepropisne vožnje unazad udario je u vozilo koje se nalazilo iza njega nakon čega je napustio mjesto događaja. Vozač je u 15,40 sati zaustavljen na cesti između Bilja i Osijeka te je alkotestiran prilikom čega mu je utvrđena prisutnost od 2,20 promila alkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 11.780 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima “B” kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 27 bodova.

U Branimirovcu je u subotu oko 10 sati prilikom nadzora prometa zatečen 27-godišnjak iz Branimirovca, koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je rješenjem određeno da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine zbog prikupljenih 9 bodova. Vozač je unazad tri godine dva puta pravomoćno presuđen za upravljanje motornim vozilima prije stjecanja prava na upravljanje te je uhićen i privremeno mu je oduzeto vozilo sa kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju.

Na cesti kod Piškorevaca, u subotu oko 20,30 sati dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Četrdesetpetogodišnjak iz Budrovaca upravljao je teretnim automobilom te uslijed neprilagođene brzine kretanja udario u zadnji dio osobnog automobila koji se kretao u istom smjeru. Vozač je napustio mjesto događaja prometne nesreće te je naknadno pronađen kojom prilikom je utvrđeno da mu je isteklo važenje vozačke dozvole. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost alkohola od 2,25 promila alkohola u krvi.

Na cesti kod Darde, u nedjelju, 14. svibnja oko 11,06 sati u nadzoru prometa zatečen je 38-godišnjak iz Osijeka, koji se osobnim automobilom kretao izvan naselja brzinom od 161 kilometar na sat, gdje je brzina ograničena 90 kilometara na sat.

U subotu, u Vinkovačkoj ulici u Osijeku u 21,25 sati u nadzoru prometa zatečen je 24-godišnjak iz Osijeka, koji je upravljao automobilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima “B” kategorije. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost od 1,86 promila alkohola u krvi. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Prijeti mu novčana kazna u iznosu do 5.280 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima “B” kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 bodova.

U navedenom razdoblju osim alkohola evidentirano je još 216 prekršaja od kojih 115 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 35 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 9 nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 2 upravljanja pod zabranom, 2 upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, 5 upravljanja neregistriranim vozilom i 48 ostalih prekršaja.

