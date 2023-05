Zbog održavanja 17. Ulične utrke “Virovitica 1234 Doživjeti stotu” u nedjelju se zatvara promet u centru grada

U nedjelju, 7. svibnja, zbog održavanja 17. Ulične utrke “Virovitica 1234 Doživjeti stotu”, za promet će privremeno biti zatvoren centar Virovitice oko Gradskog parka.

Od 13:00 do 19:30 sati za promet će biti zatvorene:

– Ulica Augusta Šenoe

– Ulica Tomaša Masaryka od raskrižja s Ulicom Augusta Šenoe do Trga bana Josipa Jelačića

– Trg bana Josipa Jelačića od raskrižja s Ulicom Tomaša Masaryka do raskrižja s Trgom kralja Zvonimira

– Ulica Ljudevita Gaja od raskrižja s Trgom bana Josipa Jelačića do raskrižja s Ulicom Augusta Šenoe

Za vrijeme privremenog zatvaranja, promet će se preusmjeravati na okolne ceste u Virovitici.

(virovitica.hr, foto: ilustracija)