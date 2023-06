FOTO Počeo vikend 55. Picokijade: Donosimo dašak atmosfere s prvog dana

Počeo je vikend Picokijade, jedne od najstarijih i najvećih kulturno-zabavnih manifestacija kontinentalne Hrvatske koja se održava u Đurđevcu.

Ovogodišnji udarni vikend i 55. Picokijada po redu započeli su u petak, 23. lipnja. Tijekom dana održana su dva sportska natjecanja, Otvoreno prvenstvo Đurđevca u tenisu u parovima u organizaciji TK Đurđevac i Noć Košarke u organizaciji KK Mladost Đurđevac.

Posjetitelji su mogli degustirati i sudjelovati u natjecanju Picoki po piščoke u spremanju tradicijskih jela od piletine u organizaciji TZ grada Đurđevca i Udruge A je-to art Podravina. Održan je i Sajam i degustacija vrhunskih podravskih vina, domaćih rakija, craft piva i domaćih proizvoda Podravine u organizaciji Klaster vinara Podravine i Prigorja, Udruge vinogradara i voćara Đurđevac i TZ grada Đurđevca.

Jednako tako održan je koncert ženskih ansambala ŽVS Đurđevčice, Katarene i gostiju pod nazivom “Pozvale so dekle dečke” u organizaciji KUD-a Petar Preradović, a vrhunac večeri bio je koncert Pravila igre na Trgu sv. Jurja. U utvrdi Stari grad održan je Old town after Vatrogasci.

Program se nastavlja i danas, a što vas sve čeka možete pogledati OVDJE. Vrhunac događanja bit će spektakularni scenski prikaz Legende o Picokima.

Kako je bilo u petak, pogledajte u našoj fotogaleriji.

(www.icv.hr, foto: D. Domišljanović)