KINO SLATINA Ovog vikenda pogledajte animirani “Spider-man: Putovanje kroz Spider-svijet”, horor “Boogeyman” i akcijski triler “Brzi i žestoki 10”

Kino Slatina i ovog vikenda donosi odlične naslove!

– Program velike dvorane –

SPIDER-MAN: PUTOVANJE KROZ SPIDER-SVIJET – SINK

– animirani, avantura, akcija

Petak, 2.6. u 19 sati

Subota, 3.6. u 19 sati

Nedjelja, 4.6. u 19 sati

Miles Morales vraća se za sljedeće poglavlje Oscarom nagrađivane Spider-svijet sage. Nakon ponovnog ujedinjenja s Gwen Stacy, Brooklynov prijateljski nastrojeni Spider-Man iz susjedstva katapultira se preko Multiverzuma, gdje susreće tim Spider-ljudi zaduženih za zaštitu njegovog postojanja. Ali kada se heroji sukobe oko toga kako se nositi s novom prijetnjom, Miles se nađe suprotstavljen drugim Spiderima i mora redefinirati što znači biti heroj kako bi mogao spasiti ljude koje najviše voli.

Cijena ulaznice: 3,50€

BOOGEYMAN

– horor

Petak, 2.6. u 21:30 sati

Subota, 3.6. u 21:30 sati

Nedjelja, 4.6. u 21:30 sati

Priča prati srednjoškolku Sadie i njezinu mlađu sestru Sawyer koje se oporavljaju od tragične smrti majke. Njihov otac radi kao terapeut i nastoji ne razmišljati o tragediji koja ih je zadesila. Kada se njegov očajni pacijent neočekivano pojavi u njihovom domu tražeći pomoć, za sobom ostavlja zastrašujući nadnaravni entitet koji radi plijen od obitelji i hrani se patnjom svojih žrtava. Sadie i Sawyer ubrzo shvate da ih opsjeda sadistička prisutnost u vlastitoj kući. Njih dvije borit će se da to dokažu ocu Willu bez čije pomoći bi moglo biti prekasno za spas.

Cijena ulaznice: 4€

– Program art dvorane –

BRZI I ŽESTOKI 10

– akcija, triler

Petak, 2.6. u 20 sati

Subota, 3.6. u 20 sati

Nedjelja, 4.6. u 20 sati

Tijekom mnogih misija i protiv nemogućih izgleda, Dom Toretto (Vin Diesel) i njegova obitelj nadmudrili su, iznervirali i nadmašili svakog neprijatelja na svom putu. Sada se suočavaju s najsmrtonosnijim protivnikom s kojim su se ikad suočili: zastrašujućom prijetnjom koja izranja iz sjena prošlosti, potaknuta krvnom osvetom i koja je odlučna razbiti ovu obitelj i uništiti sve—i svakoga—što Dom voli, zauvijek. U filmu Brzi i žestoki 5 iz 2011. Dom i njegova ekipa ubili su zlog brazilskog narkobosa Hernana Reyesa i odrubili mu carstvo na mostu u Rio De Janeiru. Ono što nisu znali je da je Reyesov sin, Dante (Jason Momoa), svjedočio svemu tome i proveo posljednjih 12 godina smišljajući plan kako natjerati Doma da plati najveću cijenu. Danteov zaplet raspršit će Domovu obitelj od Los Angelesa do rimskih katakombi, od Brazila do Londona i od Portugala do Antarktika. Stvorit će se novi saveznici i ponovno će se pojaviti stari neprijatelji. Ali sve se mijenja kada Dom otkrije da je njegov vlastiti 8-godišnji sin (Leo Abelo Perry, Black-ish) krajnja meta Danteove osvete.

Cijena ulaznice: 4€

(www.icv.hr, POU Slatina)