Ministarstvo poljoprivrede: Objavljena inicijalna rang listi za projekte vezane za ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, doznajte tko je na njoj s područja VPŽ

Ministarstvo poljoprivrede, Upravljačko tijelo provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine, odobrilo je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju preraspodjelu ukupnog iznosa raspoloživih sredstava javne potpore u natječajima za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu.

Preraspodjela raspoloživih sredstava izvršena je na način da su preostala raspoloživa sredstva potpore unutar natječaja za tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, objavljenog dana 27. listopada 2022. godine te njegove prve izmjene od dana 9. studenoga 2022. godine, preraspodijeljena na sljedeći način:

Iznos od 1.499.360,76 eura, preostao nakon formiranja inicijalne rang liste za ulaganja u Primorsko-goranskoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Istarskoj županiji te Dubrovačko-neretvanskoj, prenosi se na alokaciju namijenjenu za ulaganja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Virovitičko-podravskoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji, Brodsko-posavskoj županiji, Osječko-baranjskoj županiji, Vukovarsko-srijemskoj županiji, Karlovačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji, Gradu Zagrebu, Međimurskoj županiji, Varaždinskoj županiji, Koprivničko-križevačkoj županiji, Krapinsko-zagorskoj županiji te Zagrebačkoj županiji, čime se ukupna alokacija za ulaganja u tim županijama povećava na iznos od 7.405.525,73 eura.

Ovom izmjenom Natječaja raspoloživa sredstva su dostatna za sve zaprimljene zahtjeve za potporu na ovaj Natječaj te ažurirane rang liste nakon izmjene Natječaja možete vidjeti u nastavku ove obavijesti.

Također, obavještavamo korisnike da je kod prethodne objave inicijalnih rang listi za Operaciju 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu« došlo do tehničke pogreške. Prilikom dodjele bodova na kriteriju br. 13. „Doprinos ulaganja fokus područjima“, došlo je do izostavljanja jednog (1) boda na poziciji 13.1 “ulaganje doprinosi povećanju učinkovitosti u korištenju vode u poljoprivredi (fokus područje 5A)”, a samim time i do objave pogrešnih podataka.

Pogreška je u međuvremenu otklonjena te, uz ispriku, objavljujemo nove, ispravne inicijalne rang liste.

Napominju da su navedene liste informativnog karaktera kao i da je navedena pogreška uočena na vrijeme te ni na koji način nije imala utjecaj na stvarni redoslijed korisnika kao ni na postupak dodjele potpore.

