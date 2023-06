Obilježen Dan škole u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica: Ivana Viljevac najučenica osnovne, a Valentino Kuzman srednje škole

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica danas (utorak) je uz prigodan program proslavio Dan škole.

Uz domaćine, na čelu s ravnateljicom Stanislavom Đurčević, djelatnike Centra, mnogobrojne učenike i ravnatelje škola s područja grada, proslavi su nazočili gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju VPŽ Martina Bunić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Virovitice Alen Bjelica, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Virovitice, ujedno i predsjednica Školskog odbora Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Đurđa Aragović, ravnateljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad Marija Bajan Prokl, te predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Virovitica Hrvoje Belobrk.

Na samom početku ravnateljica Stanislava Đurčević izrazila je ponos što je Centar istaknut kao primjer dobre prakse u Hrvatskoj.

-Kako se nastavna godina bliži kraju, rado se osvrćem na proteklo vrijeme i s ponosom mogu zaključiti da je Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica sada već dobro prepoznat, kako u stručnoj zajednici, tako i u lokalnom okruženju po kvalitetnim programima. Vjerujem da su svi djelatnici kao i ja ponosni na rad našeg Centra, a poseban ponos bio je kada je COOR istaknut kao primjer dobre prakse u Hrvatskoj. Prikazani smo među rijetkima na karti Hrvatske koji su uspjeli postaviti komunikacijske ploče i razviti socijalne usluge. I to nam je svakako poticaj da i dalje rastemo i razvijamo se – rekla je ravnateljica te čestitala učenicima na odličnoj završenoj godini i zahvalila svima, a posebno Gradu Virovitici, na podršci i suradnji.

Veliko zadovoljstvo istaknuo je i gradonačelnik Ivica Kirin.

-Pratim Centar već više od dvadeset godina i vide se velike promjene, ali ono što me uvijek fascinira kada dođem je osmijeh. Imate to nešto što možda danas u Hrvatskoj, ali i cijelom svijetu nedostaje, što ništa ne košta, a to je osmijeh. Drago mi je što upravo gajite taj duh jer naša djeca to i prepoznaju. Možemo samo biti sretni da u Hrvatskoj imamo jedan od najljepših centara, nacionalno smo prepoznati i treba motivirati djecu da budu što samostalnija na putu koji ih očekuje – rekao je gradonačelnik Kirin te im čestitao na svim dosadašnjim uspjesima.

Prigodnom glazbenom točkom polaznika vrtića, predstavom osnovnoškolaca, glazbenim nastupom te nastupom učenika i učitelja, kao i revijom torbi polaznika srednje škole smjera krojač, veselo je proslavljen Dan škole.

Oprostili su se i od učenika 8. razreda osnovne škole koji će dalje nastaviti svoje obrazovanje, a učenici srednje škole su otplesali quadrillu te se tako oprostili od srednjoškolskih dana.

Već tradicionalno, proglašeni su i najbolji učenici. Za najučenicu, a ujedno i najsportašicu osnovne škole, proglašena Ivana Viljevac, a za najučenika srednje škole Valentino Kuzman.

Ove godine osam djelatnika obilježilo je jubilarnu godišnjicu rada u školi. Tako su prigodan poklon za 15 godina rada dobile Mirjana Mojzeš Radovanović, Maja Polović, Manuela Vrban, Vjekoslava Žibrega i Stanislava Đurđević. Dvadeset godina rada proslavile su Martina Lach i Dijana Stanić, a ‘velikih’ 30 godina rada proslavila je Željka Barić.

(www.icv.hr, ib, foto: I. Barčan, M. Bašić)