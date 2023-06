Od 60 do 100 eura: Dio hrvatskih građana dobiva privremeni dodatak na plaće

Premijer Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak nakon sastanka sa sindikatima da će sukladno dogovorenoj odluci o isplati privremenog dodatka na plaće za službenike u državnim i javnim službama rasti plaće od 60 do 100 eura, pri čemu će najviše porasti onima koji imaju najmanje plaće, piše Poslovni.hr.

-Kroz dijalog smo odlučili u idućim danima dogovoriti memorandum o razumijevanju čiji će rezultat biti donošenje odluke Vlade o isplati privremenog dodatka na plaće za službenike u državnim i javnim službama – rekao je Plenković nakon sastanka s predstavnicima sindikata javnih i državnih službi koji su tražili veće plaće.

Istaknuo je da to treba staviti u kontekst izrade novog Zakona o plaćama javnih i državnih zaposlenika i da se radi o velikom reformskom zahvatu koji će kroz nekoliko dana ići u proces javnog savjetovanja.

-Cilj tog procesa je da Zakon stupi na snagu 1. siječnja. Odlučili smo ovako obuhvatiti čak 219.000 službenika u javnim i državnim službama i to tako da bi plaća porasla za 100 eura onima koji imaju najmanje plaće. 80 eura bi rasla plaća onima s koeficijentima do 1,53, a za 60 eura onima s koeficijentom do 1,67.

Ta odluka bi se, kako je rekao premijer, već primjenjivala za plaću u lipnju, a bila bi isplaćena u srpnju. Time će biti obuhvaćeni i pravosudni službenici.

