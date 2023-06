Od utorka skuplje gorivo: Vlada objavila nove cijene

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, prema kojoj od utorka pa u idućih 14 dana cijena litre osnovnog benzinskog goriva iznositi 1.38 eura po litri (10.40 kuna), što je šest centi više nego do sada, dok će litra osnovnog dizela poskupjeti za četiri centa, na 1.28 eura (9.64 kune).

Plavi dizel će se u iduća dva tjedna prodavati po cijeni od 0.78 eura po litri (5.88 kuna), što je povećanje za četiri centa. Od sutra pa u iduća dva tjedna UNP za spremnike prodavat će se po cijeni od 1.05 eura po kilogramu (7.91 kunu), što je poskupljenje od dva centa po kilogramu, dok će UNP za boce poskupjeti za jedan cent, na 1.61 euro po kilogramu (12.13 kuna), priopćeno je iz Vlade, prenosi Index.

Vlada je najnovije cijene osnovnih derivata utvrdila na temelju spomenute Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, sukladno kojoj se te cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom, a usporedba stare i nove uredbe pokazuje da je premija za osnovni eurosuper 95, eurodizel i plavi dizel za 0,025 centi viša nego do sada.

Naime, prema novoj uredbi premija za osnovno benzinsko i dizelsko gorivo sada je ograničena na 0.1245 eura po litri (0.94 kune po litri), dok je do sada ta premija iznosila 0.0995 eura po litri (0.75 kn/l). To je za 0.025 centri po litri više nego do sada, a za toliko je porasla i premija za plavi dizel, koja je po novome ograničena na 0.0781 eura po litri (0.59 kn/l), dok je do sada iznosila 0.0531 eura po litri.

Nepromijenjena je, pak, ostala premija za plin u bocama i za spremnike te je ona i nadalje ograničena na 0.8229 eura po kilogramu (6.20 kn/kg) za smjesu propan – butan za boce, odnosno 0.3716 eura po kilogramu (2.80 kn/kg) za velike spremnike.

Kako je priopćeno nakon telefonske sjednice, Vlada je danas donijela i zaključak o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na konačni prijedlog dopuna Zakona o međunarodnom privatnom pravu.

(index.hr)