Oni su najbolji od najboljih: Doznajte tko su ovogodišnji VPŽ osvajači medalja s državnih natjecanja

Na svečanosti u Kazalištu Virovitica, nagrađeno je 80 učenika i njihovih 20 mentora, te jedna voditeljica s područja Virovitičko-podravske županije, koji su na Prvenstvima Hrvatske osvojili jedno od prva tri mjesta. Oni su najbolji od najboljih osnovnih i srednjih škola s ovih prostora. Ovo tradicionalno nagrađivanje, održava se u organizaciji Virovitičko-podravske županije.

Ovoj svečanosti, nazočio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović, njegov zamjenik Marijo Klement, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, predsjednica Gradskog vijeća Virovitice Ivančica Fett-Škvarić, pročelnica za obrazovanje i demografiju VPŽ Martina Bunić, tajnica Sportske zajednice VPŽ Dora Međimorec…

Na početku se uvodnom riječju, obratio gradonačelnik Ivica Kirin.

-Lijepo je biti najbolji u nečemu, a danas smo se okupili ovdje kako bi pružili ruku i čestitali najboljim učenicama, najboljim učenicima i sportašima osnovnih i srednjih škola s područja Virovitičko-podravske županije, kao i njihovim mentorima, roditeljima i svima koji su ih podržavali na putu do fantastičnih rezultata do kojih se dolazi s puno zalaganja i odricanja. Talent je samo 10 posto uspjeha, ostalo čine trud, upornost i rad. Bez toga, talent pada u vodu. Sigurno i sami poznajete puno ljudi koji posjeduju talent, ali nisu uspjeli, jer nisu imali radnu disciplinu, hrabrosti ili ustrajnosti u onome što vole. Velike čestitke svima i veliko hvala što dajete pravi primjer ne samo svojim prijateljima, nego i starijima, prije svega kako se treba ponašati u životu i kako se odnositi prema onome što volite. Veliko hvala i profesorima, kao i roditeljima, prije svega na velikom strpljenju i trudu – rekao je Kirin.

Iza najboljih rezultata na županijskim i državnim natjecanjima, susretima i smotrama stoji dugotrajan rad, velik trud i ustrajnost ne samo učenika, nego i njihovih mentora, ravnatelja, drugih zaposlenika škola i djelatnika u obrazovanju. Potvrdio je to i virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

-Svima jedno veliko hvala na dolasku u Kazalište Virovitica gdje ćemo danas nagraditi najbolje od najboljih, one koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim završnicama. Ove godine to je doista impozantan broj učenika, njih čak 80 s područja županije i ukupno 20 mentora. Ponosan sam i sretan zbog ovako velikog uspjeha naših učenika. Ovo je dokaz da su djeca talentirana, da idu u kvalitetne škole i da imaju kvalitetne mentore, ali isto tako i uporne roditelje koji su svojoj djeci najveća potpora. S ovom brojkom možemo reći da je Virovitičko-podravska županija – županija znanja. Konstantno ulažemo u obrazovanje, puno smo sredstava proteklih godina izdvojili za razne infrastrukturne projekte, prije svega nove škole i obnove već postojećih, kao i stipendije. Ovi rezultati samo su dokaz da školujemo uspješne učenike koji će, vjerujem, u budućnosti postati stručnjaci u svojim zanimanjima i smatram da je budućnost naše županije u sigurnim rukama – naglasio je župan Andrović.

Uz osvajače srebrnih i brončanih medalja i priznanja, ove godine Virovitičko-podravska županija, ima, pojedinačno, šestero, te jednog ekipnog prvaka Hrvatske. Oni su:

Sara Malek, učenica trećeg razreda Strukovne škole Virovitica – prvakinja Hrvatske u slastičarstvu (Mentorica: Melita Balenović);

Sara Vranić, učenica četvrtog razreda Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica – prvakinja Hrvatske u solfeggiu (Mentor: Jurica Hrenić);

Borna Gerhard, učenik trećeg razreda Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica – prvak Hrvatske u solfeggiu (Mentor: Domagoj Kučinić);

Stjepan Haumuller, učenik trećeg razreda koji je na državnoj Domijadi osvojio prvo mjesto u kategoriji “industrijski dizajn” za “Hrvatsku na 4 noge” (Mentorica: Lucija Viktorija Suvajac);

Ivano Bocor, učenik sedmog razreda OŠ Josipa Kozarca Slatina – prvak Hrvatske iz povijesti (Mentorica: Martina Grundler Hrala);

Mateo Grgić, učenik osmog razreda OŠ Eugena Kumičića Slatina – prvak Hrvatske u skoku u dalj (Mentorica: Tomislava Medvedović);

Učenice OŠ Eugena Kumičića Slatina – prvakinje Hrvatske u hrvanju: Vanesa Mikolić, Lana Štimac, Ema Ivić, Lucija Šarabok, Mia Jagarinec, Ines Mikolić, Ema Uvalić, Karla Valent, Tara Đokić, Petra Škrobić, Lana Uvalić, Dorotea Vizmar, Sara Gašpar (Mentor: Borivoje Kocić)

Ponos na uspjeh učenika i njihovih mentora izrazila je i Martina Bunić, županijska pročelnica za obrazovanje i demografiju.

-Virovitičko-podravska županija već tradicionalno podržava ovakve manifestacije i svake godine nagrađuje učenike koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima. Ove godine, kao novost, uveli smo nagrade učenicima koji su sudjelovali na državnoj smotri LiDraNo, jer riječ je o smotri koja nije rangirana pa smo odlučili one koji su pozvani na državnu smotru i nagraditi, pogotovo kada znamo koliko je potrebno truda i koliko traju pripreme za jedan dramsko-scenski nastup. Za našu županiju ovo je zaista izvrstan rezultat, odlična brojka nagrađenih učenika i njihovih mentora. Mislim da je to rezultat i velikog ulaganja i truda svih mentora tijekom cijele godine, kako bi učenici na kraju ostvarili fantastične rezultate ne samo na državnim, nego i međunarodnim natjecanjima – istaknula je Martina Bunić, te naglasila kako će Virovitičko-podravska županija, već tradicionalno, nagraditi najbolje učenike na manifestaciji “Zbogom školo do jeseni” koja će se ove godine održati 20. lipnja u Pitomači.

Vještine pojedinih učenika mogle su se vidjeti na današnjoj svečanosti, koju su svojim nastupom uveličali polaznici glazbenih škola Jan Vlašimsky Virovitica i Milka Kelemena Slatina, kao i plesna skupina Učeničkog doma Virovitica.

(www.icv.hr, www.vpz.hr, foto: K. Toplak)