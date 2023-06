PROMO U Virovitici protekle subote s radom počela “Atlas kiropraktika” u vlasništvu Filipa Varge: Kraniocervikalnom kiropraktikom riješite se migrena, ali i alergija

Protekle subote u Virovitici je s radom počela ordinacija kiropraktike u vlasništvu Filipa Varge, prvostupnika fizioterapije te budućeg specijalista medicinske kiropraktike. Riječ je o profesiji zdravstvene zaštite koja se bavi dijagnostikom, liječenjem i prevencijom poremećaja živčanog sustava i utjecajem tih poremećaja na opće zdravstveno stanje, a Filip se od ostalih kiropraktičara izdvaja po kraniocervikalnoj kiropraktici, koji je upravo on “doveo” u Hrvatsku.

– Prvi sam se u Hrvatskoj počeo baviti tom vrstom kiropraktike koja se bavi otklanjanjem blokade između glave i atlasa. Kada se ta blokada otkloni, omogućava se normalan protok živčanih impulsa koji putuju od mozga preko leđne moždine i živaca u sve dijelove tijela te se aktivira samoiscjeljujući mehanizam organizma. Svi dijelovi tijela, uključujući organe koji nisu bili pravilno inervirani te zbog toga nisu pravilno funkcionirali, počinju dobivati normalnu količinu živčanih impulsa te se počinju oporavljati i normalno funkcionirati. Pokazalo se da kraniocernikalna terapija pomaže kod brojnih stanja, a tu možemo istaknuti bolove i trnce u nogama i rukama, bolove u vratu, kralježnici, migrene, ali i alergije i astmu – istaknuo je Filip i dodao:

– Prilikom ovog postupka korigira se položaj glave u odnosu na atlas. Glava sjedi na prvom kralješku i ona je kod svih ljudi manje-više pomaknuta. Moja tehnika temelji se na korekciji položaja glave, a kada se on korigira, dolazi do oslobađanja protoka živčanih impulsa i tijelo samo sebe liječi. U ordinaciji, osim spomenutog, bavim se i “klasičnim” problemima zbog kojih ljudi odlaze kod kiropraktičara, odnosno rješavam mišićno-koštane probleme koji u konačnici dovode do boljeg cjelokupnog zdravlja – dodao je i istaknuo kako koristi isključivo tehnike američke kiropraktike, koja svoj naglasak stavlja na specifičnost.

Što se Filipovog rada tiče, koristi instrument koji je izuzetno rijetko zastupljen u Hrvatskoj, a to je nervoskop.

– To je instrument koji ima dvije sonde izuzetno osjetljive na toplinu. S njim prolazim uz kralježnicu, a ako negdje postoji upaljeni živac, on će mi to i pokazati. Koliko mi je poznato, nitko od kiropraktičara s kojima sam surađivao i koje poznajem nema taj uređaj, a također slobodno mogu reći da gotovo pa i nije zastupljen u Hrvatskoj- ponosno ističe Filip i zaključuje:

– Bitno je istaknuti važnost kiropraktike, jer ona za razliku od ostalih metoda tretira uzrok problema, a ne simptome i određene posljedice. Stoga preporučam svima koji imaju neka stanja da me posjete, jer kada se tretira uzrok, nestat će i svi ostali simptomi – zaključuje Filip.

Cijena tretmana koji traje pola sata iznosi 20 eura, a uključuje konzultacije, procjenu i sami tretman. Radno vrijeme Atlas kiropraktike je svakog radnog dana od 9 do 20 sati, subotom po dogovoru, a sve informacije možete dobiti i na broj mobitela 099/678-4243 ili na službenoj Facebook stranici Atlas kiropraktike.

