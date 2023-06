Prvi Bibliokombi u Virovitičko-podravskoj županiji: Građanima od sada knjige pred kućnim pragom

Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica, u partnerstvu s Virovitičko-podravskom županijom i Gradom Virovitica, od rujna 2021. provodi projekt “Potrubi za knjigu”. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2,5 milijuna kuna, a usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti.

Jedna od važnijih projektnih aktivnosti je nabava pokretnog vozila – bibliokombija, kako bi stanovnicima trinaest općina u VPŽ, koje nemaju knjižnicu i knjižnične usluge, a nalaze se u slabije prometno povezanim područjima, omogućili dostupnost knjižnične građe i aktivno sudjelovanje u mnogobrojnim kulturnim, obrazovnim aktivnostima te korištenju informacijskih izvora.

Tako je danas (srijeda) na Trgu kralja Zvonimira u Virovitici, Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica održala primopredaju bibliokombija, a koji će u budućnosti, kroz Bibliobusnu službu VPŽ dva puta mjesečno obilaziti oko 35 stajališta i nuditi knjižničnu građu svim zainteresiranim korisnicima.

-Danas je na neki način vrhunac projekta Potrubi za knjigu koji traje do rujna ove godine. Iz niza projektnih aktivnosti izdvojio bih primopredaju bibliokombija, odnosno vozila prilagođenog za potrebe pokretne knjižnice. Cilj cijelog projekta je zapravo senzibiliziranje stanovnika cijele županije na korištenje knjižnične građe, dakle poticanje čitanja, čitalačke pismenosti, aktivnog i kritičkog čitanja. To ćemo stvoriti tako da što ćemo cijelu županiju pokriti s knjižničnom mrežom. Do sada je pokrivenost bila otprilike 60 posto, no sada ćemo ispuniti onu zakonsku obvezu koju imaju sve općine u županiji, a to je da imaju pokriveno svoje područje djelovanja s knjižničnom mrežom. Probni rad će započeti ovog ljeta i trajati do polovice rujna kada bi bila osposobljena i u potpunosti definirana stajališta, a i službeno će se osnovati Bibliobusna služba Virovitičko-podravske županije – rekao je ravnatelj knjižnice Robert Fritz te istaknuo kako bi Bibliokombi imao 30 stajališta diljem cijele županije.

Podršku daje i Virovitičko-podravska županija koja će i nakon završetka projekta nastaviti sufinancirati Bibliokombi.

-Nama je drago što je Gradska knjižnica pokrenula ovakvu inicijativu, što je pokrenula ovaj projekt i mi smo ga prepoznali kao korisnog za sve stanovnike Virovitičko-podravske županije. Posebno mene kao pročelnicu veseli što će svi učenici na području županije u manjim ruralnim sredinama koji možda nemaju matičnu školu i knjižnicu, imati mogućnosti i imati pristup knjižničnoj građi koju će donijeti ova bibliobusna služba. Virovitičko-podravska županija će po isteku ovoga projekta početi sufinancirati materijalne troškove Bibliobusa, kao i plaće za dvoje zaposlenika. Ove godine u našem proračunu je izdvojeno oko 15 tisuća eura, a za svaku sljedeću izdvajamo oko 50 tisuća eura u vlastitom proračunu. Bibliobus će im svakako na zanimljiv način predočiti da mogu uzeti knjigu u ruke i prepoznati važnost knjige, kao i čitanja – rekla je Martina Bunić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Virovitičko-podravske županije.

I Grad Virovitica daje veliku podršku, a zahvaljujući Bibliokombiju građani koji nemaju knjižnicu u svom mjestu više neće morati proći veću udaljenost da bi došli do željenog naslova.

– Mi u Virovitici, osobito u centru grada, definitivno imamo privilegiju jer su nam sve javne i kulturne institucije na dohvat ruke. Stoga smo s velikim zadovoljstvom podržali ovaj projekt koji će knjige, odnosno knjižničnu građu učiniti dostupnijom u rubnim dijelovima grada, kao i ruralnim naseljima na području naše županije. Ovaj projekt ujedno pokazuje kako ne koristimo EU fondove samo za gradnju velikih zgrada i infrastrukture, već i za projekte koji direktno podižu kvalitetu života. Zahvaljujući Bibliokombiju građani koji nemaju knjižnicu u svom mjestu više neće morati proći veću udaljenost da bi došli do željenog naslova. Grad Virovitica je osigurao prostor za građu projekta Potrubi za knjigu te ćemo ga pratiti i u daljnjim fazama. Živimo u svijetu moderne tehnologije, no mislim da knjigu ipak ništa ne može zamijeniti – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin čestitavši ujedno svim sudionicima projekta.

Između ostalih, na primopredaji su nazočili zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Marijo Klement, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Virovitice Alen Bjelica, ravnateljica Razvojne agencije VIDRA Emina Kovač i djelatnici Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica.

