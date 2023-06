Solar Roofs for Green Virovitica: Predstavnici Grada Virovitice, tvrtke Virkom i Opće bolnice posjetili Sveučilište u Stavangeru

U sklopu projekata One Sun Connecting North and South i Solar Roofs for Green Virovitica iz programa Energija i klimatske promjene, djelatnici REA-e Sjever, zajedno s predstavnicima gradova Virovitice, Koprivnice, Varaždina i Đakova, općine Legrad, Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, tvrtke VIRKOM i Opće bolnice Virovitica krajem svibnja sudjelovali su na studijskom putovanju, odnosno posjetu Prirodoslovno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Stavangeru u Norveškoj.

Glavni cilj studijskog putovanja bio je jačanje bilateralnih odnosa i razmjena znanja kroz primjere dobre prakse u upravljanju i promicanju korištenja električne energije iz energije sunca i drugih obnovljivih izvora energije.

U okviru studijskog putovanja predstavnici Prirodoslovno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Stavangeru, upoznali su hrvatske projektne partnere s cjelokupnim procesom od nabave do instalacije solarnih elektrana te načinom na koji hrvatski projektni partneri sami mogu potaknuti proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u svojim zajednicama te na efikasan način upravljati takvim projektima.

(rea-sjever.hr)