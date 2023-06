TEDx konferencija u virovitičkoj Knjižnici: Poduzetnici otkrili da su im za uspjeh bili potrebni inat, različitost, fokus, pa i tragedija

Ostvariti poslovnu viziju nije lako, ali je moguće ako se u nastojanje uključi iskustvo, prepoznatljiv cilj i volja da se on ostvari. Poruka je to današnje (petak) TEDx konferencije u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Virovitici pod nazivom “Djeluj globalno, misli lokalno!”.

Knjižnica je bila domaćinom ove važne konferencije na kojoj su se predstavili Sandra Pocrnić Mlakar, novinarka, psihologinja i nakladnica, Matej Sudar, suvlasnik IT tvrtke Factory, Mirna Šenjug, poznata karatistica i financijska direktorica multinacionalne kompanije te Miodrag Šajatović, suvlasnik, novinar i kolumnist Lidera. Konferenciju je moderirao Dávid Karácsonyi.

Predstavljajući govornike, rođene Virovitičane, ravnatelj Gradske knjižnice Robert Fritz ujedno je i objasnio smisao TEDx konferencija u poveznici sa knjižnicama: razmjenu znanja, iskustava, gradnju priče, ideja, inspiracija, kreativnosti, slobodu…

DATI PRILIKU DOMAĆIM AUTORIMA

-Knjižnice su mjesto susreta u zajednici i mjesto razmjene iskustava i upravo zato nam je drago što smo večeras domaćini ovom važnoj konferenciji. Svi naši govornici postigli su globalan uspjeh, a dolaze iz male, lokalne sredine i imaju što reći iz svog iskustva – rekao je Fritz.

Sandra Pocrnić Mlakar, dugogodišnja novinarka i vlasnica nakladničke kuće Beletra, govorila je o važnosti domaćih autora, na temu „Žanrovi i priručnici povezuju publiku“. Domaćim autorima moramo dati veću priliku, oni imaju što reći, od autora priručnika, do pisaca ljubića i krimića, rekla je.

-Naravno da je domaće pisce po tiražama i po odazivu publike teško usporediti sa stranim piscima koji su kod nas prepoznati, ali to je razlog više da domaćim piscima posvetimo više pažnje i da im omogućimo razvoj. Zašto? Zato jer samo naši pisci pišu o nama. To je poruka.

Naši pisci pišu o našem mentalitetu, našim navikama, našim običajima, omogućuju nam razvoj u našem kontekstu – rekla je Pocrnić Mlakar. Kao drugi razlog navela je činjenicu da su domaći pisci usmjereni na publiku koja manje čita, da su im teme vezane uz lokalne događaje i mjesta, zbog čega se ta publika lakše povezuje sa samim sadržajem. Jednostavno: publika će prije posegnuti za nečim njima poznatim, zaključuje Pocrnić Mlakar.

TREBA ZNATI REĆI: NE MOŽEMO RADITI SVE!

Zašto je fokus važan za uspjeh i rast poduzeća, govorio je Matej Sudar, koji je u poslovne vode zaplovio s 25 godina, kao suvlasnik tvrtke Factory. Fokus je zaslužan za ulaganje u edukaciju, profiliranje bitnog i usmjeravanje tvrtke prema pravom smjeru kojim žele ići, poručio je. Danas rade na svjetskom tržištu, a u odnosu na početak, Sudar kaže kako je bilo važno u jednom trenu podvući crtu i reći: ne možemo raditi sve!

-Uvijek je bitno imati dobre prioritete, a to znači da treba donijeti i teške i nepopularne odluke, poput onih: što pustiti, kome se zahvaliti i na što se orijentirati u budućnosti. Mi smo kao organizacija krenuli dosta široko, imali smo stav da na jednom mjestu treba pokriti sve usluge koje klijentu trebaju. Od aplikacija, stranica, dizajna…Imali smo visoke ciljeve i mislili smo da je to jedini put do uspjeha – kaže Sudar koji ističe kako su analize pokazale drugačije. -Ako želiš biti uspješan, moraš se fokusirati na jedno, a ne na deset područja i tom se, jednom području maksimalno posvetiti – istaknuo je.

VAŽNO JE PROBATI, MAKAR I NE USPJELI

Poznati urednik Lidera Miodrag Šajatović poručio je da nikad nije kasno za zakoračiti u poduzetničke vode, na temelju vlastitog iskustva i temom “Poduzetnik u 47.-medijski projekt iz inata”. Svoju bogatu novinarsku karijeru Šajatović je gradio u tjednicima, od Virovitičkog lista, u kojem mu je prije 50 godina objavljen prvi tekst (izvješće o košarkaškoj utakici), preko Poleta, Večernjeg lista, Poslovnog tjednika. Kad je taj tjednik postao dnevni list, bio je to znak za novi početak, kaže Šajatović. On i kolega bili su jako ljuti i dali otkaz, on u svojoj 47., kolega u 52. godini i pokrenuli poslovni tjednik Lider.

-Bila je to jedna drugačija situacija, biti na tržištu i ne samo pisati kolumne i uređivati novine. Bio je to težak i odgovoran zadatak, nekad nimalo lagan, ali znali smo što želimo: raditi poslovne novine za poslovne ljude. Nakon svih ovih 18 godina sada želim poručiti, pogotovo mladima: ako vas vuku poduzetničke vode, da budete poduzetnik, uđite u to, pa makar i ne uspjeli. Onda ćete si bar moći reći: probao sam, ali nisam uspio – rekao je Šajatović. Dobro se i okušati kao gazda, dodao je, jer je to izvrsna i životna i poslovna škola. Ujedno, važno je okružiti se ljudima koji su jednako vrijedni, ali imaju neke druge karakteristike, jer je to baza za dobru sinergiju. Mladi ljudi koji se žele baviti poduzetništvom trebali bi se baviti kolektivnim sportom, naglasio je jer on uči pobjedi, porazu, sudačkim nepravdama… Sve je to lakša priprema za poduzetničke izazove.

Sami novinari istrenirani su za rad pod rokovima, ritam i brzinu i kad krenu u poduzetničke vode, shvate da su bržii bolji od drugih i da sve čega su se bojali nije bauk, zaključio je.

KLJUČNO JE ZNATI ZAŠTO SE IDE OD TOČKE A DO TOČKE B

Zlatna virovitička karatistica Mirna Šenjug Novak otkrila je kako je i jedna osobna tragedija dobar pokretač za životni uspjeh. Kroz svoja sjećanja i zaključke govorila je o svom poslovnom putu, na kojem je danas financijski direktor tvrtke s više od 500 zaposlenih u 25 zemalja svijeta. Njeno iskustvo dolazi iz sporta, iz pobjedi, ali i poraza.

-Uspjeh ne nastaje kao nekakav dugoročni plan. Vrlo često za uspjeh je ključan inicijalni pokretač, koji je u mom slučaju bila osobna katastrofa koja me snažno motivirala i pokrenula da uopće krenem na taj put, zajedno sa ocem koji je bio moj trener i supatnik, na većem djelu tog puta. Bilo nam je ključno znati zašto idemo od točke A do točke B i da smo priom učili, razvijali se i dosezali nove ciljeve. Moj sportski put zato je relevantan za cijeli moj život – rekla je Šenjug Novak.

Danas je i majka troje djece, a sportski duh, disciplina, ali i realni ciljevi pomažu joj da uspješno balansira između ova dva svijeta, majčinstva i posla. (www.icv.hr, mb, mlo)