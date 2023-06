Volonteri Kulturne udruge KrEdA započeli s provedbom projekta “Knjižnica u gostima”

KrEdA volonteri već više od 10 godina pomažu u radu suhopoljske općinske knjižnice provodeći program “Vesela knjižnica” namijenjen mladoj čitateljskoj publici, gdje kroz različite radionice i druženja uz pričanje priča aktivno rade na popularizaciji čitanja od najranijih uzrasta.

“Knjižnica u gostima” nova je aktivnost koju su osmislili, također je namijenjena djeci, ali i malo zrelijoj publici.

– Budući da je naša općina prilično velika i neka naselja su dislocirana u odnosu na samo mjesto Suhopolje u kojemu se nalazi naša knjižnica, željeli smo da to ne bude prepreka onima koji žele čitati, a možda nisu u mogućnosti doći do knjižnice. Plan je da naši volonteri jednom mjesečno posjete naselja u općini i svima zainteresiranima, besplatno, dostave željene knjige za čitanje. Za početak smo uz podršku Općine Suhopolje podijelili info letke kako bi informacija o toj mogućnosti došla do onih kojima je namijenjena, a to su uglavnom umirovljenici i ljudi koji nemaju prijevozno sredstvo kojim bi sami došli do knjižnice. Na prvu su ljudi malo začuđeni što mi to nudimo i vjerojatno će proći određeno vrijeme dok se cijela stvar malo “ne uigra”, ali ako i samo jednoj baki uljepšamo dan i donesemo knjigu kojom će skratiti vrijeme ili djecu koja ne mogu do knjižnice razveselimo slikovnicom, smatrat ćemo našu misiju uspješnom – rekli su nam u Udruzi KrEdA.

Za realizaciju ove aktivnosti interes je pokazala i Zaklada Hrvatska za djecu donirajući sredstva za kupnju još jednog bicikla koji će, u skladu s ciljevima održivog razvoja, KrEdA volonteri koristiti za provedbu. Tako su upravo na Svjetski dan bicikala, 3. lipnja, biciklima na odredišta dostavljeni prvi letci.

– Veseli nas što smo jednostavnom idejom uspjeli spojiti nekoliko različitih benefita – potičemo mlade na aktivniji doprinos zajednici uz motiviranje na tjelesnu aktivnost. Osim toga, dostavljamo ljepotu pisane riječi onima koji nisu u mogućnosti sami doći do knjižnice i uveseljavamo djecu malih ruralnih naselja u općini Suhopolje omogućujući im pristup raznovrsnim slikovnicama i bajkama. Mislim da je ovo jedinstvena knjižničarska “usluga” u našoj županiji i nadam se da će nam se javiti što više korisnika, jer tada je naš cilj ostvaren – rekla nam je koordinatorica ove aktivnosti Natalija Kožić Lukačević

(www.icv.hr, Kulturna udruga KrEdA)