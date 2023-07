Orahovački nogometni klub napuštaju igrači, trener i predsjednik, oglasio se i gradonačelnik Rister: Papuk će iduće sezone igrati 4. ligu i nadalje biti sportski ponos svog grada

Najaktualnija tema ovih dana u Orahovici, uz izbore za Gradsko vijeće, ponovno je loša situacija u Nogometnom klubu Papuk koji nikako da sjedne na “zelenu granu”.

Činilo se početkom netom završene sezone da su ulaskom glavnog sponzora – Osječke pivovare u klub, svi problemi riješeni, no problemi u toj tvrtki te, kako kažu iz kluba, nepomaganje orahovačkih gospodarstvenika, dovelo je klub gotovo do dna. Iz kluba za loše stanje uglavnom optužuju Grad i gradonačelnika, ali gradonačelnik Rister argumentirano demantira svaki navod o ne brizi grada za sport i posebno Nogometni klub Papuk.

-Prvo ću se vratiti u 2021. godinu kada su nogomet i Papuk također bili aktualni i veliki problem. Tada sam naime, spojio Osječku pivovaru i vlasnika Ivicu Komaka s NK Papukom kako bi im ova tvrtka bila glavni sponzor. Osječka pivovara i NK Papuk svoju su suradnju definirali ugovorom koji ja nisam vidio i nije mi bilo važno ulaziti u njihov dogovor, jedino mi je bilo važno pronaći sponzora i time pomoći klubu, odnosno našim dečkima da mogu igrati 3. nogometnu ligu Sjever, što grad kao takav i zaslužuje. Papuk ovu ligu igra već nekoliko godina i za tu ligu je potrebno od 100 do 150 tisuća eura ili ako govorimo u kunama, to je od nekih 700 tisuća do milijun kuna. To su velika sredstva, a kako sam informiran od čelnika kluba, taj iznos čini jedan od najmanjih proračuna od svih klubova u ligi i to Grad sam nikako ne može podnijeti niti u krajnjoj liniji zakonski smije. Grad naime NK Papuku plaća sve režije u zgradi kluba, dakle plin, vodu struju, odvoz otpada što rijetko koji u Hrvatskoj čini. Sva gradska sredstva koja idu sportu uvijek budu prebačena Zajednici športskih udruga, a koja prema svom pravilniku i kriterijima raspoređuje te novce za sve sportske klubove. Što se tiče Papuka, Grad svake godine klubu daje oko 320 tisuća kuna i klub dan danas nema niti centa duga za ono što ga Grad smije zakonski financirati. Moram reći da od ukupno financijskih sredstava koje Grad godišnje izdvoji za sport, Papuk dobiva više od 30 posto plus što mu plaćamo režije – priča Rister.

Gradonačelnik iznosi i činjenično stanje po godinama, odnosno koliko je Grad pomogao NK Papuku.

-U 2021. godini Grad je za sport izdvojio 800 tisuća kuna plus još 200 Županija. Tada je Papuku pripalo 227.380kuna za redovan rad i održavanje terena, a dobili su još 45 tisuća iz pričuve te im je Grad uz sve to još platio 45.500 kuna režija, što ukupno iznosi da je Papuk te godine od nas dobio 317.885 tisuća kuna, što je oko 34 posto ukupnih financijskih sredstava Grada predviđenih za sport. Tu dolazimo do onoga što klub sam mora odraditi ukoliko želi opstati u tako visokom rangu natjecanja, jer nogomet je jako skup, a to je da se i sam mora boriti pisanjem projekata, traženjem sponzora kako bi namaknuli ostatak potrebnih im sredstava za rad. Nadalje, u 2022. Grad je izdvojio 700 tisuća kuna za sport, a sukladno svojim kriterijima, Zajednica športskih udruga je sportskim klubovima davala 490 tisuća kuna za redovan rad, 105 je bilo za održavanje terena i 105 tisuća je ostalo u pričuvi. Od toga je NK Papuk za redovan rad dobio 146.461 tisuću kuna, 74.500 kuna za održavanje terena, dobili su 34.500 kuna iz pričuve i još je grad Papuku platio ukupno 61.659,60 tisuća kuna režija. Dakle, kada to zbrojimo, NK Papuk je u 2022. od Grada dobio 317.119,60 kuna. Za tekuću, 2023. godinu, Grad je za sport izdvojio ponovno 700 tisuća kuna za sport i podjela je putem Zajednice bila jednaka kao i godinu prije, dakle 490 tisuća kuna za redovan rad, 105 je bilo za održavanje terena i 105 tisuća je ostalo u pričuvi. NK Papuk je za redovan rad dobio 154.231 kunu, za održavanje sportskih terena 80.890 tisuća kuna, a Grad je do 30. travnja Papuku platio režije u iznosu 27.096 tisuća kuna. Kada svemu ovome dodam i podatak koji sam tražio od gradskih poduzeća koliko je iznos njihove pomoći Papuku kroz pružanje usluga, tu je npr. Komunalno poduzeće Papuk odradilo različite usluge za ovaj klub, a u dvije i pol godine o kojima pričamo, to je iznosilo oko 8,5 tisuća eura– iznosi Rister.

U konačnici iznosi što je i kome Papuk dužan, a što se priča u gradu…

-Raznorazni, nazovimo to portali, donose priče kako je Papuk dužan i ne može opstati. Ne želim pričati bez argumenata, tražio sam od predsjednika Dražena Tikvana koliko je Papuk dužan i dobio sam podatke da je klub dužan 23.752 eura, od čega su dužni za igrače, trenera i domara 18.200 eura, što je gotovo cijeli iznos toga duga, a ponovit ću još jednom, sredstva koja dolaze iz Grada sportskom klubu nisu sredstva za plaćanje igrača i naknada treneru i domaru, govorimo o javnom novcu koji mora biti transparentno potrošen i isključivo je zakonski namijenjen za troškove kotizacija natjecanja, troškove putovanja, sudaca, delegata i liječničkih pregleda, odnosno sve ono što klubu treba za redovan rad. Ostalo mora osigurati predsjednik, Uprava i svi koji su u klubu i oko njega, ali i tu sam osobno pokušao pomoći, organizirao sam niz sastanaka predsjednika kluba s našim lokalnim gospodarstvenicima, odnosno našim velikim tvrtkama kako bi im pomogli, no većina baš nije bili sklona pomoći Papuku. Organizirao sam i novi sastanak s Osječkom pivovarom na kojemu nam je Ivica Komak rekao kako je njegova tvrtka u problemu i ne može više financirati Papuk i ta je suradnja za sada završila. Kada govorim o Osječkoj pivovari i Ivici Komaku, tu se moram dotaknuti kuloarskih priča o nekakvom pogodovanju njemu od moje ili strane Grade. Naime, istina je ovakva, 2021. Ivica Komak je izrazio želju da u Orahovici otvori punionicu osječkog piva za što mu je trebala jedna čestica i želio je onu kod bivše tvrtke Voće koja je u vlasništvu Republike Hrvatske. Kada smo obišli teren, četiri puta smo bili u Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine kod državne tajnice Sanje Bošnjak kako bi tu česticu riješili. Dogovor je bio da Osječka pivovara pošalje potrebnu dokumentaciju što je i poslano još 2021. godine, ali nažalost do danas to još nije riješeno. Priča se kako sam ja Ivici Komaku nudio nekakvu zemlju pa je nije dobio i zato je otišao, a to je potpuna laž i besmislica, čak sam ponudio Osječkoj pivovari da punionicu napravi u našoj novouređenoj Poduzetničkoj zoni gdje su i uvjeti puno bolji, no Ivica Komak je to odbio jer je baš želio ono prvo zemljište – kaže Rister.

Na kraju iznosi kakva bi trebala biti sudbina Nogometnog kluba Papuk.

-Točno je da je predsjednik najavio ostavku, jučer i trener, točno je i da je Upravni odbor kluba donio odluku kako bi igrali županijsku Premijer ligu no, sukladno pravilniku HNS-a, klub se ne može spustiti dvije nego samo jednu stepenicu niže. U tom pogledu imali smo nekoliko razgovora s Hrvatskim i Županijskim nogometnim savezom. Mene su osobno zvali u klub gdje sam iznio svoj stav u kojem ne želim dopustiti sramotu s našim klubom velike i bogate tradicije, odnosno da igra najniži stupanj natjecanja, nego da u novoj sezoni igra 4. ligu, što bi i financijski bilo izdrživo. Kada podvučemo crtu, sve ove priče da Grad ne vodi brigu o klubu nisu točne jer sve se vidi crno na bijelo i sve to u klubu jako dobro znaju. Nije gradonačelnik niti predsjednik niti vlasnik kluba, mi smo jedan od većih financijera, a sve ostalo moraju odraditi odgovorni u klubu. Dakle, da zaključim, priča se kako će gradonačelnik ugasiti klub, ne, neće nikada, čak suprotno, pomoći ću koliko mogu da i ovoga puta izvučemo klub i posložimo sve kako treba. Problem je što igrači odlaze jer im neki klubovi u našem okruženju daju nerealne plaće, ali što je tu je. Ono što ćemo vjerujem uspjeti riješiti je da će određeni dio igrača ostati, ući će neki mlađi igrači i 4. liga će se moći odigrati u novoj sezoni jer ovaj klub, koji će uskoro slaviti 100 godina postojanja, mora ostati sportski ponos svoga grada – zaključio je gradonačelnik Rister.

