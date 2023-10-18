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Perkovac objavio popis igrača za nadolazeći EHF Team Week: U Poreč putuje i Luka Moslavac

foto: HRS

Izbornik hrvatske muške reprezentacije Goran Perkovac objavio je dosad najširi popis reprezentativaca u povijesti. Riječ je o igračima za nadolazeći EHF Team Week, a uz 36 igrača na popisu se nalazi i devet pričuva.

Želja izbornika Perkovca i Saveza je ovom prilikom obaviti selekciju igrača te se uvjeriti u njihove mogućnosti, budući da su pred Hrvatskom veliki izazovi u predstojećem razdoblju.

Svoje mjesto među odabranima izborio je i Virovitičanin Luka Moslavac, igrač NEXE-a, koji će se ovom prilikom pokušati dodatno nametnuti izborniku.

Evo popisa reprezentativaca:

 MATEJ MANDIĆ – RK ZAGREB

 DOMINIK KUZMANOVIĆ – RK NEXE

 FILIP IVIĆ – CHAMBERY SAVOIE MONT BLANC HANDBALL

 KRISTIAN PILIPOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN

 MORENO CAR – RK NEXE

 DINO SLAVIĆ – LH-LIMOGES HANDBALL

 DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN

 MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED

 LOVRO MIHIĆ – ORLEN WISLA PLOCK

 IVAN ŠNAJDER – THSV EISENACH

 HALIL JAGANJAC – RHEIN – NECKAR LÖWEN

 JOSIP ŠARAC – FRISCH AUF GÖPPINGEN

 MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG

 ZVONIMIR SRNA – RK ZAGREB

 ANTE IVANKOVIĆ – RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO

 MATEJ HRSTIĆ – LH-LIMOGES HANDBALL

 LUKA MOSLAVAC – RK NEXE

 LUKA CINDRIĆ – DINAMO BUCURESTI

 DOMAGOJ DUVNJAK – THW KIEL

 TIN LUČIN – ORLEN WISLA PLOCK

 IGOR KARAČIĆ – KS KIELCE

 FILIP VISTOROP – HBW BALLINGEN – WEILSTETTEN

 IVANO PAVLOVIĆ – RK IZVIĐAČ LJUBUŠKI

 IVAN MARTINOVIĆ – MT MELSUNGEN

 MATEO MARAŠ – MOL TATABANYA KC

 LUKA STEPANČIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED

 LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB

 FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB

 MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED

 MAKSIMILIJAN MOLC – RK DUBRAVA

 FRAN MILETA – TUS VINNHORST e.V.

 MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN

 TOMISLAV KUŠAN – LH-LIMOGES HANDBALL

 GIANFRANCO PRIBETIĆ – RK NEXE

 VERON NAČINOVIĆ – MONTPELLIER HB

 NIKOLA GRAHOVAC – HBW BALLINGEN – WEILSTETTEN

REZERVNI IGRAČI (DOLAZE U SLUČAJU NAKNADNOG POZIVA)

 TIN HERCEG – RK TRIMO TREBNJE

 FRAN LUČIN – RK VOJVODINA

 KARPO SIROTIĆ – RK ZAGREB

 ALEKSANDAR ČAPRIĆ – MRK SESVETE

 PATRIK MARTINOVIĆ – AEK ATHENS HC

 GOTI MARIČIĆ – RK GORENJE VELENJE

 PAOLO KRALJEVIĆ – RK ZAGREB

 ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE

 LUKA MALINARICH – RK POREČ

STRUČNI STOŽER:

 GORAN PERKOVAC, IZBORNIK

 BORIS DVORŠEK, TRENER

 VALTER MATOŠEVIĆ, TRENER VRATARA

 ŽELJKO KERCEL, FIZIOTERAPEUT

 JOSIP REŽIĆ, FIZIOTERAPEUT

 DOMAGOJ GAJSKI, LIJEČNIK

 ANTE ROTIM, LIJEČNIK

 IVICA UDOVIČIĆ, DIREKTOR NACIONALNIH SELEKCIJA

 IVICA MARAŠ, GLASNOGOVORNIK I TEAM MANAGER

 ZDRAVKO MIRILOVIĆ, TEHNIKO

(www.icv.hr, mra, HRS)

 

 

 

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