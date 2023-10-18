Perkovac objavio popis igrača za nadolazeći EHF Team Week: U Poreč putuje i Luka Moslavac

Izbornik hrvatske muške reprezentacije Goran Perkovac objavio je dosad najširi popis reprezentativaca u povijesti. Riječ je o igračima za nadolazeći EHF Team Week, a uz 36 igrača na popisu se nalazi i devet pričuva.
Želja izbornika Perkovca i Saveza je ovom prilikom obaviti selekciju igrača te se uvjeriti u njihove mogućnosti, budući da su pred Hrvatskom veliki izazovi u predstojećem razdoblju.
Svoje mjesto među odabranima izborio je i Virovitičanin Luka Moslavac, igrač NEXE-a, koji će se ovom prilikom pokušati dodatno nametnuti izborniku.
Evo popisa reprezentativaca:
MATEJ MANDIĆ – RK ZAGREB
DOMINIK KUZMANOVIĆ – RK NEXE
FILIP IVIĆ – CHAMBERY SAVOIE MONT BLANC HANDBALL
KRISTIAN PILIPOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN
MORENO CAR – RK NEXE
DINO SLAVIĆ – LH-LIMOGES HANDBALL
DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN
MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
LOVRO MIHIĆ – ORLEN WISLA PLOCK
IVAN ŠNAJDER – THSV EISENACH
HALIL JAGANJAC – RHEIN – NECKAR LÖWEN
JOSIP ŠARAC – FRISCH AUF GÖPPINGEN
MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG
ZVONIMIR SRNA – RK ZAGREB
ANTE IVANKOVIĆ – RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO
MATEJ HRSTIĆ – LH-LIMOGES HANDBALL
LUKA MOSLAVAC – RK NEXE
LUKA CINDRIĆ – DINAMO BUCURESTI
DOMAGOJ DUVNJAK – THW KIEL
TIN LUČIN – ORLEN WISLA PLOCK
IGOR KARAČIĆ – KS KIELCE
FILIP VISTOROP – HBW BALLINGEN – WEILSTETTEN
IVANO PAVLOVIĆ – RK IZVIĐAČ LJUBUŠKI
IVAN MARTINOVIĆ – MT MELSUNGEN
MATEO MARAŠ – MOL TATABANYA KC
LUKA STEPANČIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB
FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB
MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
MAKSIMILIJAN MOLC – RK DUBRAVA
FRAN MILETA – TUS VINNHORST e.V.
MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN
TOMISLAV KUŠAN – LH-LIMOGES HANDBALL
GIANFRANCO PRIBETIĆ – RK NEXE
VERON NAČINOVIĆ – MONTPELLIER HB
NIKOLA GRAHOVAC – HBW BALLINGEN – WEILSTETTEN
REZERVNI IGRAČI (DOLAZE U SLUČAJU NAKNADNOG POZIVA)
TIN HERCEG – RK TRIMO TREBNJE
FRAN LUČIN – RK VOJVODINA
KARPO SIROTIĆ – RK ZAGREB
ALEKSANDAR ČAPRIĆ – MRK SESVETE
PATRIK MARTINOVIĆ – AEK ATHENS HC
GOTI MARIČIĆ – RK GORENJE VELENJE
PAOLO KRALJEVIĆ – RK ZAGREB
ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE
LUKA MALINARICH – RK POREČ
STRUČNI STOŽER:
GORAN PERKOVAC, IZBORNIK
BORIS DVORŠEK, TRENER
VALTER MATOŠEVIĆ, TRENER VRATARA
ŽELJKO KERCEL, FIZIOTERAPEUT
JOSIP REŽIĆ, FIZIOTERAPEUT
DOMAGOJ GAJSKI, LIJEČNIK
ANTE ROTIM, LIJEČNIK
IVICA UDOVIČIĆ, DIREKTOR NACIONALNIH SELEKCIJA
IVICA MARAŠ, GLASNOGOVORNIK I TEAM MANAGER
ZDRAVKO MIRILOVIĆ, TEHNIKO
(www.icv.hr, mra, HRS)