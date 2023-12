ZMNT “Antun Petras Ata”: Caffe bar Kod Franje sa samo šest igrača došao do dvije pobjede, The Brick nadjačao The Room Instal Term

U sportskoj dvorani Tehničke škole u Virovitici sinoć (petak) su odigrane utakmice šestog dana Zimskog malonogometnog turnira “Antun Petras Ata”.

U prvoj utakmici seniorske konkurencije Dinamo TTIX propustio je nekoliko odličnih prigoda u ogledu s Caffe barom Kod Franje iz Grubišnog Polja. Početkom nastavka Rene Prugovečki iz slobodnog udarca dovodi Kapelčane u prednost. Od tog trenutka momčad Caffe bara Kod Franje igra sve bolje te zgodicima Danka Tomašeka i Martina Buzuka dolazi do pobjede 2:1.

Kadeti NK Virovitice kvalitetnim obrambenim blokom zaustavili su napade No Limit TVIN-a. Leon Kralj dovodi kadete u prednost od 1:0. Na samom isteku prvog dijela utakmice isti igrač mogao je iz penala povećati prednost, ali nije bio precizan. U drugom dijelu igralo se obostrano otvoreno i napadački, ali se rezultat nije promijenio tako da su kadeti došli do minimalne pobjede.

The Room Instal Term i The Brick, obje momčadi konačno u kompletnim sastavima, odigrali su utakmicu jakog ritma. The Brick je poveo zgoditkom Denisa Kovača. Poravnavao je Patrik Kvrgnjaš. Do kraja je The Brick došao do uvjerljive 5:1 pobjede zgodicima Denisa Kovača, Lovre Šandrovčana, Stjepana Čička i Angela Bernarda Radovića. Zbog nesportske reakcije, nakon jednog oštrog duela, “pocrvenio” je igrač The Room Instal Terma Nikola Plavšić.

Momčad Caffe bara Kod Franje doputovala je nekompletna, sa samo šest igrača, ali to joj nije bila prepreka do dođe do dvije pobjede i prvog mjesta u skupini. U svojoj drugoj utakmici večeri pobijedila je Požare 6:1. Požari su odlično parirali dvadesetak minuta, ali je završnica pripala efikasnijoj momčadi Caffe bara Kod Franje. Po tri zgoditka za Caffe bar Kod Franje postigli su Teo Duvnjak i Martin Buzuk, dok je jedini strijelac za Požare bio Gabriel Kozina.

U posljednjoj utakmici večeri ekipa Error 404 Poljoprivreda Šimić povela je 2:0 zgodicima Ivana Stjepića i Mateja Rukavine. Momčad Marjan Meštar pokušala je doći do preokreta, ali je uspjela samo smanjiti na konačnih 2:1 zgoditkom Slavena Markovića.

Večeras se igraju posljednje utakmice prvog dijela Zimskog malonogometnog turnira “Antun Petras Ata”. U 18 sati i 20 minuta igraju Prerada mesa Žapčić i Marjan Meštar. Error 404 Poljoprivreda Šimić i Pikito igraju u 19 sati, dok Pogrebni centar Lira i Graničar Okrugljača igraju u 19 sati i 40 minuta. U 20 sati i 20 minuta igra se utakmica između Caffe bara Lopta i Gumix Elastora. U posljednjoj utakmici večeri u 21 sati snage će odmjeriti The Room Instal Term i Kristal Fenster.

(www.icv.hr, mš)