Predizborni skupovi HDZ-a u Crncu i Čađavici: “Hrvatsku moraju voditi ljudi koji imaju viziju, nastavimo pobjedničkim putem”

-Pobjeda Hrvatske demokratske zajednice, 17. travnja, bit će snažna i sigurna, a Hrvatska će i nakon toga nastaviti, sigurno i pouzdano, voditi našu Domovinu – moglo se čuti na predizbornim skupovima HDZ-a u Crncu, odnosno Čađavici, gdje je uz skup obilježena i 34. obljetnica najznačajnije stranke u povijesti Hrvata.

I u Crncu i Čađavici, brojnim članovima i simpatizerima Hrvatske demokratske zajednice s ovog područja, predstavili su se kandidati HDZ-a IV. izborne jedinice s područja Virovitičko-podravske županije na skorašnjim parlamentarnim izborima, Igor Andrović, Josip Đakić i Vesna Bedeković.

Riječi dobrodošlice, u Crncu je uputio predsjednik Općinskog odbora HDZ-a Tomislav Bošnjak, naglasivši kako je Vlada RH Zorana Milanovića bila najgora u povijesti i ne može se usporediti s premijerom i predsjednikom HDZ-a Andrejom Plenkovićem, koji je najbolji predsjednik Hrvatske demokratske zajednice od dr. Franje Tuđmana.

– Osvrnite se oko sebe i pogledajte što je sve realizirano u mandatu HDZ-a, kako na razini Hrvatske, tako i na području naše općine. Ako se potrudimo i ako imamo dobar tim, onda su nam razvoj, suživot i dobar život zajamčeni, kao i razvoj svih nas. Ne sumnjam da će tako i ostati, odnosno da će i nadalje našu Vladu voditi predsjednik Plenković – istaknuo je Bošnjak.

U Čađavici, nazočnima se na samom početku obratio predsjednik Općinskog odbora HDZ-a i načelnik Mirko Rončević. U svom govoru, posebne zahvale uputio je utemeljiteljima i hrvatskim braniteljima te naglasio kako se samo zajedničkim snagama može raditi za budućnost, ne samo HDZ-a, već i općine, kao i cijele Virovitičko-podravske županije.

-Sve ove godine, HDZ je stvarao bolje uvjete za život svih nas, a stvarat će i nadalje. Današnji predizborni skup najlakši mi je do sada, s obzirom da su do danas, krenuvši od 2005. godine kada sam postao načelnik općine, realizirani brojni veliki i mali projekti na radost mještana svih općinskih naselja – rekao je Rončević.

Naglasio je kako sve to nije bilo lako, ali je, zahvaljujući snazi, znanju i entuzijazmu svih koji su sudjelovali u kreiranju ljepše i bolje općine za njezine žitelje, sve zacrtano na kraju i ostvareno. Mještane je pozvao da svoj glas na izborima daju listi broj 6 IV. izborne jedinice koja će biti pobjednička opcija 17. travnja s osam osvojenih mandata.

Biranim riječima, na oba predizborna skupa, govorio je predsjednik Mladeži HDZ-a Virovitičko-podravske županije, Mato Krizmanić.

– Dok je ovakvog zajedništva, dok je rada i htijenja svih članova HDZ-a, boljitak i razvoj svake naše općine i gradova bit će vidljiv kao i do sada, a sve to, svi ti projekti, ostat će našim budućim naraštajima – naglasio je Krizmanić.

Nazočnima se u mjesnim domovima u Crncu i Čađavici obratila Vesna Bedeković, deseta na listi HDZ-a za Hrvatski sabor IV. izborne jedinice.

– Svatko tko je za SDP je za Zorana Milanovića. On je tip kojem je Hrvatska slučajna država, on je taj koji blati hrvatske branitelje, on je taj koji kukavičke laži podmeće hrvatskom narodu. On javno vodi kampanju, unatoč upozorenjima Ustavnog suda. Boji se dati ostavku na mjesto predsjednika jer se boji suočiti s hrvatskim građanima. Nisu to rijeke pravde, to su mutni kanali u kojem je “mali zeko Peđa Grbin” i koji nas guraju prema ruskim interesima. Taj Grbin je zamračio novce u Hrvatskom saboru naočigled svih hrvatskih zastupnika. I zato, 17. travnja sve je kristalno jasno, ili SDP i njihovi sateliti koji nas vode u sigurnu propast ili premijer Andrej Plenković, siguran i staložen, uvažavan i cijenjen kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Moramo hrabrije i s ponosom govoriti o svemu što se radi i o svim dosadašnjim postignućima. Budimo ponosni i budimo snažni, nastavimo pobjedničkim putem – istaknula je Bedeković.

Josip Đakić, sedmi na listi HDZ-a za Hrvatski sabor IV. izborne jedinice i ovog je puta podcrtao veće plaće i mirovine, kao i veću zaposlenost, ali i brojne realizirane projekte na nacionalnoj razini, kao i one na području Virovitičko-podravske županije.

– HDZ je sve one ciljeve koje smo si zacrtali, ostvario. Samostalna smo i slobodna država, članovi smo Europske unije i NATO-a, gdje su upravo naši hrvatski vojnici, po postavljenim standardima – najbolji. Ušli smo u Schengen i eurozonu i danas smo neizostavni dio Europe. Značajno su povećane plaće i mirovne, a idući cilj nam je podići stupanj blagostanja, a to ćemo napraviti kada povećamo i plaće i mirovine i kada one budu kao u zemljama zapadne Europe. A SDP i Zoran Milanović, oni ne streme prema zapadu već prema nekoj budućoj Jugoslaviji ili Rusiji. E, to im nećemo i ne smijemo dozvoliti. Današnji kreditni rejting nam je nikad bolji, a u vrijeme Milanovića, bio je u smeću. Hrvatsku moraju voditi ljudi koji imaju viziju. Sretan sam što vidim da i mladi prepoznaju naše politike i nastavljaju započeti posao koji su započeli naši utemeljitelji – naglasio je Đakić.

Igor Andrović, drugi na listi HDZ-a za Hrvatski sabor IV. izborne jedinice, zahvalio je svim članovima i simpatizerima s područja općina Crnac i Čađavica na vjernosti HDZ-u.

– Odradili smo puno toga, gdje god se okrenete, možete vidjeti mnogobrojne projekte kojima smo naše područje učinili prosperitetnim prostorom, a to zahvaljujući sinergiji, od Vlade RH i ministarstava, Hrvatskog sabora do nas u Županiji, gradova i općina. Za razliku od drugih, i SDP-a i Domovinskog pokreta, mi smo sposobni i nadalje razvijati jedinu nam domovinu. Sjetite se kako je izgledala poljoprivredna politika za vrijeme SDP-a, najgoreg premijera Zorana Milanovića i njegovog ministra Jakovine. Bilo je to najgore razdoblje hrvatske poljoprivredne politike i općenito hrvatske politike – u povijesti. Takvi eksperimenti nam više ne trebaju. Uostalom, pogledajte što su ti koji “ne mogu” napravili u Zagrebu i u što su pretvorili hrvatsku metropolu a isto bi bilo i s našom Domovinom da im se da prigoda – zaključio je između ostalog Andrović.

Uoči predizbornog skupa i 34. obljetnice osnutka i djelovanja Općinskog odbora HDZ-a Čađavica, kandidati Igor Andrović, Josip Đakić i Vesna Bedeković obišli su dio projekata koji se odrađuju na ovom prostoru.

U Zvonimirovcu je načelnik Rončević upoznao nazočne s investicijom u središtu naselja gdje su uređene prostorije koje koristi Sportska udruga Zvonimirovac. Uređen je prostor u prizemlju, postavljen je novi krov i nova stolarija. Sve to vrijedilo je 126.000 eura. Osim toga, radi se i na gradnji pješačke staze u navedenom naselju u vrijednosti 82.000 eura.

Na cesti koja spaja Zvonimirovac sa Čađavicom, izgrađen je most koji se gradio sredstvima Virovitičko-podravske županije, odnosno Županijske uprava za ceste VPŽ. Vrijednost radova je iznosila 350.000 eura. Ovaj armirano betonski most, dužine 12, a širine 8,30 metara, izgradila je tvrtka Karašica – Vučica.

U Vraneševcima će ove godine biti završen Mjesni dom, koji značajnim sredstvima sufinancira i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Vrijedan je 378.000 eura, a njegovo otvorenje, planira se ove godine.

Igor Andrović, Josip Đakić i Vesna Bedeković, pohvalno su se izrazili za sve investicije koje se odrađuju na području općine Čađavica, naglasivši kako će i nadalje, kao i uostalom i do sada, mještani ove općine imati punu podršku kako Virovitičko-podravske županije, tako i saborskih zastupnika za buduće projekte.

