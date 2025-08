Anja Cuca (13), učenica Osnovne škole Antuna Gustava Matoša iz Čačinaca, Čačinčanka s orahovačkom adresom, upravo je završila sedmi razred osnovne škole — razred u kojem je prvi put upoznala kemiju, predmet koji ju je odmah osvojio. Tijekom protekle školske godine, Anja je sudjelovala na Državnom natjecanju iz kemije, gdje se plasirala među 15 najboljih sedmaša u Hrvatskoj.

Ipak, ova marljiva i uporna djevojčica priznaje da je sve započelo s određenim strahom. Kada je krenula u sedmi razred, čula je mnogo toga o kemiji što joj se nije svidjelo — kako je teška, zahtjevna i komplicirana. No, kao odlična učenica sa svim peticama, hrabro je napravila prvi korak.

– Bio je puno svakakvih priča, no ja sam kao i uvijek željela upoznati ta tri nova predmeta koji dolaze u sedmom razredu, dakle kemiju, biologiju i fiziku. Kemija mi je odmah bila zanimljiva s prvim predavanjima i mogu reći da sam se vidjela u njoj. Kako sam odlično riješila prve testove, moj učitelj Velimir Tresk mi je rekao da imam odlično znanje i potencijal i pitao me želim li na natjecanje. Odmah sam odgovorila da želim i tako su počele pripreme pa školsko natjecanje. Moj rezultat školskog natjecanja je bio drugi u županiji što me oduševilo i počela sam se dalje pripremati, rješavati zadatke. Iako moram priznati da mi teorija od samog početka puno bolje ide – kaže Anja koja se potom pripremala za Županijsko natjecanje na sve moguće načine, učenjem, vježbanjem zadataka, a posebno uz svog učitelja Treska koji je imao puno povjerenje u nju.

Anja kaže kako je to natjecanje bilo iznimno teško i zahtjevno i kako zapravo nije ništa posebno očekivala, htjela se samo još više upoznati s kemijom i vidjeti koliko u tom trenutku može.

– Kada je sve na Županijskom završilo, učitelj je bio zadovoljan, ali je rekao kako to sigurno neće biti dovoljno za državno gledajući moje bodove. No kada je vidio kako test izgleda rekao mi je da je to jedan od najtežih koje je vidio pa smo usporedili moj rezultat sa zagrebačkim školama gdje bi sa svojim bodovima u cijelom Zagrebu bila ukupno treća. To me baš razveselilo jer sam vidjela da mi niti drugi nisu daleko. Na kraju sam dobila poziv za Državno što je meni bilo u početku nezamislivo – nastavila je Anja koja je potom krenula dodatno učiti i vježbati.

Tada se po prvi puta upoznala s pokusima jer je izrada istih za razliku od Školskog i Županijskog, na Državnom natjecanju bila obavezna. Uz učitelja Treska naporno je vježbala, upoznavala pribor za kemiju i s njim radila i, kako kaže, uživala u pokusima. Došlo je i Državno natjecanje u Šibeniku, gdje je bilo puno teorije i prakse.

– Uz testove teorije, radili smo dva pokusa, prvi je bio sa srebrnim nitratom i trajao je dva sata, a u drugom smo epruvetu zagrijavali vrelom vodom i morali ispitivati što se događa u epruveti kad se sadržaj epruvete mućka. Morali smo navesti koje se promjene događaju. Svaki je i najmanji detalj bio važan, sve je uzimalo i davalo bodove, a za mene je to sve bilo novo. Tako sam i na testovima i pokusima gubila bodove gdje nisam trebala, ali dobro, odlična je to škola za budućnost. Ipak, ja sam bila oduševljena svojim rezultatom. Ući među 15 najboljih sedmaša u Hrvatskoj iz kemije za mene je nešto jako veliko i neprocjenjivo – ponosna je Anja.

Posebno ju je oduševila atmosfera, druženje s drugim učenicima, razmjena iskustava i postojećih znanja.

– To su stvarno divna prijateljstva, mogu reći nešto što ću pamtiti čitav život. Na Državnom smo čak imali i PUB kviz, s puno pitanja i iz kemije i svih drugih grana i predmeta. Učitelj i ja imali smo svoju ekipu u kojoj je bio i Karlo Pavlović iz Zdenaca i na kraju smo bili drugi. To je bilo jako zabavno, a oduševio me i obilazak grada Šibenika, te mjesta Primošten, prekrasna mjesta – priča Anja. Kaže kako je kemija predmet koji osvaja na prvu.

– Osvoji te, samo ju treba osjetiti. Naravno, ne mogu ja nikome reći da zavoli kemiju pa će ju on zavoljeti, moraš imati baš osjećaj za takav predmet. Ja sam ju zavoljela nakon prvog nastavnog sata, odmah sam kod kuće počela učiti i uživala u svemu što pročitam i saznam. Čak mi se i strina koja je učiteljica kemije u Orahovici iznenadila koliko sam ja to zavoljela. Jako su mi se svidjeli ti pokusi, pribor s kojim se radi, istraživanja pa zaključci koje dobiješ, uglavnom sve. U početku kada sam vidjela testove za natjecanja, ništa nisam znala sve je bilo nepoznato, izgledalo jako teško, ali malo po malo uz puno rada i truda i uz činjenicu da mi je to bio veliki izazov, nešto sam postigla, a što je najvažnije puno sam naučila. Pitali su me što mi se toliko sviđa u kemiji, a ja sam odgovorila – a što mi se ne sviđa, sve mi se sviđa – mudro zbori Anja koja je osim na kemiji postigla sjajne rezultate i u mnogim drugima predmetima, naime bila je među najboljima na Županijskim natjecanjima iz Biologije, Informatike i Hrvatskog jezika, a iz Tehničkog osvojila visoko 2. mjesto. Anja se preko ljeta odmara čitajući razne knjige za razbibrigu, ali joj je Državno natjecanje iz Kemije cilj i u osmom razredu.

– Učitelj mi je rekao da odmah krećemo raditi kada krene školska godina. Moram reći da mi je učitelj Velimir Tresk bio ogromna potpora, prijatelj u tome svemu i to je jako važno. Preko ljeta čitam razne knjige i gledam filmove jer me to opušta – kaže ova sjajna i iznimno pametna djevojka koja je na kraju dodala da već sada ima određenu viziju zanimanja u životu.

– Htjela bih jednog dana upisati farmaciju, naravno tu je kemija broj jedan, ali polako, dan do po dana, godina po godinu pa tek sam osmi razred još malo – zaključuje Anja.

Njen učitelj Velimir Tresk ima samo pohvale za nju, priča kako je nakon samo mjesec dana rada na nastavi primijetio da se Anja izrazito trudi i da joj kemija kao predmet odgovara.

– Tada sam joj rekao da će sigurno biti na županiji među prvih troje, ako ovako nastavi. Zanimaju je pokusi, prati detalje, zapisuje sva moja objašnjenja. Onako studentski da joj nešto ne promakne i to nauči. Nikad takvog učenika nisam imao da to radi. Inače kao učitelj držim godinama do tih natjecanja i idealna je kombinacija uz učitelja imati učenika koji je i talentiran i želi. Dugo nisam vidio takvu upornost u radu, ali i želju za ostvarenjem dobrog rezultata. Kako god da je znanje najvažnije, mora postojati i taj natjecateljski dio motivacije, da bi sve bilo kompletno i da bi se na kraju završilo na državnom natjecanju, u ovom slučaju među 15 najboljih kemičara 7. razreda u Hrvatskoj, što je zaista strašan uspjeh – kaže Tresk te tvrdi da, iako učitelj-mentor ima svoj dio u tome, bez učenika radnika željnog znanja, zaljubljenika u predmet kemiju, to bi sve bilo nemoguće.

– Ona je tijekom godine, pogotovo nakon županijskog, tražila uvijek dodatne zadatke, radili smo dodatne pokuse, čak i gradivo unaprijed jer za Državno moraš raditi čak i gradivo 8. razreda. A meni kao učitelju je to bila uživancija, kad imaš učenika kojega ne moraš tjerati na dodatnu ili da radi dodatne zadatke, već učenik to sam traži. To je put sigurnog uspjeha, kako na natjecanjima, a tako kasnije u životu. Trud, rad i odricanje koji se na kraju sigurno isplati, kako za natjecanja u školi, tako i u životu. Anja obožava kemiju, trudi se, radi dodatno i iskreno u novoj školskoj godini koja dolazi ne očekujem od nje ništa manji uspjeh već i bolji, jer krećemo punom parom čim krene škola – zaključio je Tresk.

