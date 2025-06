Miris svježeg kruha, čaja, voća i različitih žitarica širi se školskim hodnicima dok osnovnoškolci biraju što će toga dana doručkovati. Umjesto dosadašnjeg, klasičnog jutarnjeg obroka, učenici Katoličke osnovne škole u Virovitici odnedavno imaju mogućnost odabrati doručak po vlastitom ukusu – jer od ovoga proljeća u školskoj je blagovaonici zaživjela ideja švedskog stola.

Svakoga jutra djeca mogu birati između više različitih opcija, učeći prepoznati vlastite prehrambene navike, poštivati raznolikost i donositi odluke. Promjena je to koja je unijela ne samo raznolikost u školske obroke, već i novu energiju među učenike, roditelje i osoblje školske kuhinje, objašnjava nam ravnatelj Katoličke osnovne škole Virovitica Ivan Mikolić.

– Duži vremenski period tragali smo za rješenjima koji bi zadovoljili naše učenike i njihove roditelje, s obzirom na potrebe i zahtjeve koji se stavljaju pred svaku, pa tako i našu školsku kuhinju. Svi mi unutar sustava odgoja i obrazovanja svjesni da je jedan od najzahtjevnijih zadataka upravo pomiriti različite ukuse, želje, preferencije i sve ostalo kada je u pitanju prehrana. Pronaći model koji zadovoljava sve gotovo je nemoguće – uvodno govori ravnatelj Ivan Mikolić.

PRETHODNI OBROCI NISU SVIMA ODGOVARALI

U Katoličkoj osnovnoj školi Virovitica u tome su – uspjeli. Naime, posjetili smo školsku kuhinju i blagovaonicu u vrijeme doručka kako bismo se i sami uvjerili kakve su reakcije djece na jutarnji obrok koji nudi za svakoga ponešto – takozvani buffet (sustav posluživanja obroka gdje se gosti sami poslužuju, op.a.).

– Ideja o buffetu, ili kod nas popularno zvanom švedskom stolu, nastala je zaista spontano, iz želje da pokušamo racionalizirati utrošak u prehranu. Kroz onaj jednostrani princip „svima sve jednako“, događalo se upravo to da hrana nije odgovarala svima. Naravno, imali smo iskustvo da poneki obrok jednostavno nije prošao kako je trebalo i tada se rodila ideja da bismo mogli ponuditi od svega pomalo. Osobno sam se angažirao u predstavljanju tog modela prehrane našim kuharima i zahvalan sam što su to vrlo spretno i objeručke prihvatili. Osim u prehrani naših učenika, riječ je i o promjeni u dinamici, organizaciji i radu školske kuhinje – govori ravnatelj škole koja poslužuje tri obroka; doručak, ručak i užinu u produženom boravku.

Švedski stol uveden je u tjednu nakon Uskrsa, a samo dva dana nakon uvođenja svima u školi je bila vrlo jasna povratna informacija kako učenika, tako i roditelja – razlika je nevjerojatna, baš kao i doručak.

– Baš u tom periodu sjedio sam dolje, u školskoj blagovaonici, čekajući i osluškivajući reakcije djece i djelatnika. Ta energija, koju jednostavno osjetite od trenutka kada djeca dođu dolje i s tako velikim očekivanjem čekaju doručak, a potom i kod kuće pričaju o tome, bila je dovoljna da shvatim kako smo na pravom putu – prepričava Mikolić, dodavši kako sada na doručak dolaze čak i ona djeca koja prije to nisu prakticirala.

ZA DORUČAK MINIMALNO 250 JAJA

Da su na dobrom „prehrambenom“ putu, bilo je jasno i djelatnicima školske kuhinje – Ivanki Pavlović, Marku Maroševiću i Josipi Juričić, osvrnuvši na najdraži jelovnik osnovnoškolaca.

– Mi smo sretni jer su djeca sretna, obožavaju vidjeti ovakav stol i svi se vesele jutarnjem obroku. Doručkuju u dvije ture (prvo najmlađi, onda oni nešto stariji), a samo u prvoj turi nam ode oko 250 jaja. Jako vole jesti kajganu i hrenovke, ali tu su pahuljice, naresci i različiti namazi. Ovo je svakako bolje rješenje od peciva ili šnite kruha s jednim namazom, kao i ostalih pekarskih proizvoda – govori nam kuharica Ivanka Pavlović.

Uz minimalno 250 jaja, djeca za jedan doručak na raspolaganju imaju i 10 kg grožđa, 15 kg banane i 10 kg naranče. Za pripremu prve ture švedskog stola treba im sat i pol do dva sata rada u kuhinji, objašnjava nam kuhar Marko Marošević.

– Pojede se gotovo sve. Nevjerojatno je koliko grožđe dobro prolazi, kao i voće općenito. Također, ponuđena im je pašteta i pohani kruh. Kada je riječ o uvijek omiljenim namazima, Nutelli i Lino Ladi, ne smiju ih jesti svaki dan. Takvu poslasticu dobiju jednom tjedno, točnije samo petkom – ističe Marko Marošević.

Pitajući djelatnike školske kuhinje kako mališani reagiraju na već starinski, najjednostavniji jutarnji obrok – pohani kruh, kuharica Josipa Juričić odgovara:

– Odlično, obožavaju ga! Za divno čudo, zaista sve jedu. Jedini problem su možda kuhana jaja, teško im je oguliti ih, ali snalaze se. Nadamo se nastavku provođenja ovog modela prehrane – dodaje Josipa Juričić.

Da će nastaviti ovako fino doručkovati, nada se i osnovnoškolac David, učenik trećeg razreda Katoličke osnovne škole Virovitica.

– Danas (petak, op.a.) jedem kruh s Lino Ladom i pijem sok, ali najčešće se borim za hrenovke jer ih jako volim. Ovaj doručak mi je puno bolji nego onaj prije, imamo više mogućnosti i nekoliko puta grabim – otkriva nam David.

NOVA ŠKOLSKA KUHINJA

Spomenuti model prehrane pokazao se najisplativijim, kaže nam ravnatelj, jer je otpad od hrane minimaliziran. Školske obroke sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja s 1,33 eura po učeniku, uz dodatak kojega prema potrebi u nekom minimalnom iznosu pokrije Osnivač. Dovoljno da se pokriju troškovi, nadodaje Mikolić.

– Cjelokupna priča sa švedskim stolom je izvrstan uvod u promjenu koju ove godine činimo, a to je zahvat u školskoj kuhinji koja već duže vrijeme vapi za obnovom. Ona je u nekim segmentima ostala ista punih deset godina, stoga smo tragali kada bismo ju mogli što adekvatnije opremiti. Ovim putem zahvaljujem svima onima koji su imali sluha za tu situaciju, jer to nismo mogli ostvariti kroz put projekata, pa su nam otvorili svoja vrata. To su Grad Virovitica i Virovitičko-podravska županija, točnije njihovi čelnici, gradonačelnik Ivica Kirin i župan Igor Andrović, te pročelnici Alen Bjelica i Martina Bunić – rekao je ravnatelj.

Govoreći o obnovi školske kuhinje, Mikolić naglašava kako radovi kreću na ljeto, a cijela će kuhinja dobiti kompletno novu opremu. Projekt vrijedan stotinjak tisuća eura jednim dijelom sufinanciraju spomenuti Grad i Županija, a drugim dijelom sredstva dolaze od Ministarstva regionalnog razvoja i Odgojno-obrazovnog centra Požeške biskupije.

Grad i Županija pristali su nabaviti kuhinjsku, ventilacijsku i stolarsku opremu, ukupne vrijednosti 60 tisuća eura, svatko po 50 posto od toga iznosa.

– Grad Virovitica je do kraja 2017. godine, sukladno zakonskim obvezama, opremio sve kuhinje, odnosno blagovaonice u osnovnim školama. To opremanje nastavlja se i dalje, a ove godine na zamolbu Katoličke osnovne škole odobreno je 50 posto sredstava od ukupne vrijednosti kuhinje, točnije oko 30 000 eura za opremanje kuhinje najmodernijim opremom – objašnjava Alen Bjelica, pročelnik za društvene djelatnosti grada Virovitice.

– Virovitičko-podravska županija, iako nije osnivač, svake godine osigurava određena sredstva za Katoličku osnovnu školu, ovisno o potrebama. Ove godine to je bila kuhinja, koja nije bila adekvatna za povećan broj učenika. Oni, nažalost, kao vjerska škola ne ulaze niti u jedan javni poziv i moraju se snalaziti na različite načine. Mi smo tu imali razumijevanja te zajedno s Gradom Viroviticom osigurali potrebna sredstva kako bi sljedeće školske godine imali sve uvjete za kuhane obroke. Nadamo se da će tijekom ljeta svi radovi biti završeni – nadodaje pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport VPŽ Martina Bunić.

(icv.hr, dj)