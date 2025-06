U današnje vrijeme, kada svi negdje žurimo, trčimo i svoje ciljeve ostvarujemo prema onome što nam život nametne, a ne prema onome što zaista želimo, često zaboravimo što je uistinu važno – biti čovjek. Biti dobar, pošten, marljiv i iskren. Upravo tada se snovi počinju ostvarivati. Gabriela Cahun iz Čačinaca je baš takva – dobra, poštena, samozatajna i tiha, ali itekako glasna po znanju, radu i sposobnostima. Djevojka koja zna što želi i s osmijehom kroči prema svojim ciljevima. Ove školske godine proglašena je najboljom učenicom Virovitičko-podravske županije u trogodišnjim srednjoškolskim programima.

Gabriela je osnovnu školu završila s odličnim uspjehom – sve same petice. Iako su svi očekivali da će upisati gimnaziju, njezina je odluka bila drugačija. Odmalena je s ocem provodila vrijeme u vinogradu i na polju, zavoljela poljoprivredu i upisala trogodišnji program voćar-vinogradar-vinar u Srednjoj školi „Stjepan Ivšić“ u Orahovici.

– S obzirom na moje ocjene, svi su očekivali gimnaziju ili nešto slično, no ja sam odmalena s tatom u vinogradu i na njivi, i poljoprivreda je postala moja ljubav. Posebno vinograd, tamo zaista uživam. Zato sam upisala ovu školu, jer sam se željela usavršiti u vinogradarstvu i vinarstvu. Znala sam da je trogodišnji program, ali isto tako znala sam da ću nastaviti obrazovanje – započinje Gabriela.

Tijekom sve tri godine bila je najbolja učenica razreda. Uživala je u svakom satu, radionici i praktičnoj nastavi, a nakon škole, umjesto odmora, ponovno s ocem u vinograd i na polje. Gabriela nije tražila boju na bazenima – dobivala ju je okrećući sijeno i kopajući vinograd.

– Ništa mi nije teško, baš uživam biti u polju i vinogradu. Tamo napunim baterije, a kad dođem kući, malo odmorim i onda učim za školu. Drago mi je što je moj trud prepoznat ovom nagradom, ali sve što radim, radim zbog sebe. Želim si dokazati da mogu i da mogu ostvariti svoje snove – kaže Gabriela.

Kroz školovanje bila je iznimno aktivna u svim školskim aktivnostima, ne samo u okviru svog smjera. Predvodila je brojne projekte, uključujući i projekte Učeničke zadruge „Vučica“ u voćarsko-vinogradarskoj sekciji – bila je učenica za poželjeti. Nastavlja školovanje, planira upisati četvrtu godinu za agrotehničara, a zatim i studij.

– Iskreno, samo sam radila ono što volim. Uvijek sam pomagala kolegama, i iako ne volim biti u središtu pažnje, drago mi je kad netko kaže nešto lijepo o meni. Ove godine planiram upisati četvrtu godinu, agrotehničar u Slatini. Morat ću položiti razliku predmeta pa tek tada mogu na predavanja. Krajnji cilj mi je studij agronomije, a najveći san – postati vrhunska enologinja i promovirati vina našeg kraja – otkriva Gabriela, i ističe kako joj je velika podrška kroz školovanje bio profesor Mirko Kufner.

– Profesor Kufner je bio vrlo motivirajući prema svima. Čak su i oni koji nisu bili pretjerano zainteresirani za ovaj smjer pratili nastavu i odrađivali zadatke. Od njega sam puno naučila i zahvalna sam mu na znanju i projektima koji su nam otvorili nove vidike – zaključuje Gabriela.

Profesor Kufner o Gabrieli govori s oduševljenjem, kao o učenici i osobi koja može i mora biti primjer svakome.

– Prije tri godine, kada mi je prišla kao odlična učenica osmog razreda i rekla da ju zanima smjer voćar-vinogradar-vinar, bio sam iznenađen. S rezultatima kakve je imala rijetko nam dolaze učenici. No, ne postoji pravilo da odlični učenici ne upisuju poljoprivredne škole, to su samo uvriježene predodžbe, a Gabriela ih je odlučila srušiti. Na to smo jako ponosni, i nastavnici i ravnatelj. Rezultati koje je postigla u ove tri godine govore sve, ali još važnije, kao najbolja učenica razreda uvijek je bila na raspolaganju kolegama. Ponekad možda i previše, no zato su je svi voljeli. Znao sam da neće stati na trogodišnjem obrazovanju. Jako me veseli što će nastaviti školovanje u Slatini, gdje je već iščekuju naši kolege, a zatim i dalje na fakultet. U međuvremenu će položiti razliku predmeta za agrotehničara i imati priliku dodatno se educirati te zaposliti u vinariji Ago invest grupe PP Orahovica, gdje bi uskoro trebala početi raditi s vrhunskim inženjerima i enolozima – rekao je Kufner.

Njegove riječi pohvale potvrdio je i ravnatelj škole Davor Jeger, koji je istaknuo da škola ima zaista sjajne učenike u svim smjerovima, a među njima Gabriela posebno blista. Njezin izbor i uspjeh najbolja su promocija škole i trogodišnjih programa.

I na kraju, tko je Gabriela? Kada smo je zamolili da pozira za fotografiju, predložili smo učionicu. Gabriela se nasmiješila i zamolila: “Može li ipak u školskom vinogradu? To je moja učionica!”

(icv.hr, vg)