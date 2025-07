Mladi su danas nažalost previše zaokupljeni tehnologijom, sve njihove misli usmjerene su na mobitele, električne romobile i nekakav virtualni svijet koji im je nametnut i onda kada misliš da tome nema spasa, pojave se mladi ljudi kojima u očima vidiš i svakoj rečenici osjetiš ljubav prema prirodi, prema sportu, trčanju, čistom zraku i vidiš da ipak ima nade za mlade. Ona je djevojka s takvim očima, sedamnaestogodišnja Ivna Maričić iz Orahovice, djevojka koja ne poznaje strah, veliki borac i još veći optimist. Ivna se naime danas bavi jedim rijetkim sportom u Hrvatskoj, ali iznimno zahtjevnim i napornim i u njemu je sjajna, a riječ je o triatlonu.

Trči, pliva, vozi bicikl i sve to s ogromnim osmijehom na licu da ju je zapravo užitak gledati, a kada priča o svemu čime se bavi i kako gleda na zdravi svijet oko sebe, treba ju samo slušati. U svijet sporta Ivna je ušla sa sedam godina, a prvi doticaj bio je tenis uz bratića, no priča se brzo okrenula osnivanjem Plivačkog kluba tada u Orahovici.

– Htjela sam od malena ići na tenis no u Orahovicu je došao trener Nikola Borić i odlučio otvoriti plivački klub. Pošto sam imala astmu, odlučila sam se za plivanje kako bi mi pluća ojačala. Kao i svako dijete, ušla sam u sport zbog igre i zabave, ali ubrzo sam se počela isticati. Iz plivačke grupe sa svojim uzrastom ubrzo sam prešla u grupe u kojima su se nalazili po par godina stariji članovi. Trenirala sam šest do sedam puta tjedno i nikada mi nije problem bio ići na trening. Jedva sam dočekala da mogu ići plivati. Jedino što mi je bilo žao je što se nekad nisam mogla igrati već sam išla na trening – prisjetila se Ivna svojih početaka i naglasila kako joj je Plivački klub Orahovica bio poseban jer je kao jako mala puno u njemu naučila i o sportu i o životu.

S devet godina počela se baviti trčanjem.

-Trčala sam tri puta tjedno u Školi trčanja Orahovica. Pošto sam trenirala trčanje i plivanje, krenula sam se baviti akvatlonom. Dvije godine potom nastupala sam za Triatlon klub Svibir Zagreb. Nažalost, iduće godine se Plivački klub u Orahovici ugasio te sam u tom razdoblju razmišljala o prestanku bavljenja tim sportom jer sam jako voljela svoj klub i baš me to pogodilo – kaže Ivna koja je ipak, bez obzira na gašenje kluba, baš zbog sreće koju je nosila u sebi zahvaljujući klubu, nastavila s natjecanjima u trčanju.

Baš na jednoj trkačkoj utrci u Osijeku prišao joj je trener Aleksandar Tompa i predložio treniranje triatlona za njegov klub Tri-Tim Osijek.

-Dao mi je pola godine da razmislim o ponudi. Idućeg proljeća, trener mi je počeo slati planove treninga, ali budući da nisam imala bicikl, triatlon klub iz Pule posudio mi je bicikl na godinu dana. Te godine sam odradila prvu utrku i zaljubila se u taj sport. Trenirala sam na taj način da sam plivanje trenirala u Orahovačkom jezeru, tračala sam sama, a kada bih vozila bicikl tata bi me pratio na motoru. Preko zime, vikendom, išla sam plivati u Osijek. Iako sam imala gotovo nikakve uvjete za trening, to me nije sprječavalo da nastavim dalje i dam sve od sebe – nastavila je Orahovčanka koja je potom sudjelovala na mnogim utrkama – od državnih prvenstava pa sve do natjecanja van Hrvatske i osvajala odličja te ostvarivala druge sjajne rezultate.

Vrlo brzo upisala je srednju školu u Bjelovaru za farmaceutskog tehničara, nastavila trenirati i dalje bez obzira na sve promjene i poteškoće kroz koje je prošla.

-U početku mi je bilo teško, ali s vremenom sam se navikla i na grad i na školu. Ovo sve ne bi bilo moguće da nemam veliku podršku od svojih roditelja, Slađane i Marija te svog trenera Aleksandra Tompe. Poseban je osjećaj kada znaš da uz sebe imaš divne ljude koji su uvijek tu za tebe, to daje poseban motiv i još veću snagu za dalje – sretna je Ivna koja je u posljednje četiri godine nanizala doista fantastične rezultate, a sama voli istaknuti 2023. godinu i osvajanje drugog mjesta u Trogiru u prvom kolu Hrvatske triatlon lige za kadetkinje, zatim iste godine drugo mjesto i u drugom kolu na otoku Rabu, zatim je 2023. osvojila drugo mjesto na Prvenstvu Hrvatske u akvatlonu te nastupila na velikom finalu Hrvatske triatlon lige u Zagrebu te potom osvojila i treće mjesto na Državnom prvenstvu u triatlonu u Zagrebu u uzrastu kadetkinja. Godine 2024. je Ivna predstavljala Hrvatski triatlon savez u austrijskom Walseeu i od ukupno 29 sudionica u kadetskom uzrastu osvojila odlično jedanaesto mjesto, zatim iste te 2024. završila ukupno treća u Hrvatskoj triatlon ligi za mlađe juniorke. Ove godine, do sada, ova je sjajna sportašica osvojila treće mjesto na prvenstvu Hrvatske za mlađe juniorke u sprint duatlonu te treće mjesto u trećem kolu Hrvatske triatlon lige za mlađe juniorke održanom u Slavonskom Brodu.

Rezultati su ovo koje nikada nitko u ovim sportovima u povijesti Orahovice, ali i šire nije osvojio. Ivna naglašava kako nikad ne treba odustajati bez obzira na probleme s kojima se svi susrećemo.

-Mogla sam odustati onog trenutka kad više nije bilo kluba u Orahovici, ali nisam, nastavila sam. Trenirala sam i postizala jednako dobre rezultate kao i natjecatelji koji su imali sve – i bazen i ekipu. Mogla sam odustati kad sam upisala srednju školu kao i većina djevojaka i mojih poznanica, ali opet nisam, nego sam nastavila samo dalje još jače i više. Prije svega zbog toga što volim ovo čime se bavim, uživam u svakoj sekundi u vodi, na biciklu ili trčeći, to je meni duševna hrana i veliki način opuštanja – kaže.

Ivna Maričić je djevojka koja zrači optimizmom, djevojka koja može svaku mladu osobu naučiti zdravom, ispravnom, poštenom i odgovornom životu, životu mlade djevojke koja iznad svega poštuje i voli obitelj, a sa samo 17 godina ima jasan cilj životnog uspjeha. Ima i jednostavnu, ali snažnu poruku za sve mlade, posebno u malim sredinama.

-Prije svega moram reći kako se današnja djeca i mladi ne bave dovoljno sportom ili bilo kakvom fizičkom aktivnošću. Lako odustaju ako ne vide odmah rezultate. Mene su moji roditelji naučili da koliko god bude teško, da nikad ne odustajem. Jako bi željela da djeca ostanu u sportu zbog sebe i zdravalja, da sebi daju sat vremena u danu u kojem mogu zaboraviti na sve svoje probleme i uživati u kretanju na bilo koji način. Zdravije je tako na više načina, i tjelesno i psihički i vjerujte sve je puno lakše uz puno kretanja – zaključila je Ivna.

(icv.hr, vg, foto: V. Grgurić, Tri-Tim Osijek, Triatlon klub Mazator, Privatni arhiv)