Da nogomet spaja ljude i okuplja zajednicu dokaz je i Nogometni klub Kladare koji je ponovno zaživio 2024. godine zahvaljujući inicijativi i entuzijazmu lokalnih mladića koji su odlučili vratiti nogomet u svoje selo – ne samo kao sport, već i kao način da ožive zajednicu, okupe ljude i probude stari duh zajedništva.

-Naša priča krenula je prošle godine, govorilo se kako nema ništa tu u Kladarama… Tu smo nekolicina nas mladih kroz razgovor odlučili ponovo pokrenuti klub. Ima nas puno mladih i svi dečki, koji žele igrati nogomet iz Kladara, ali i okolnih sela, pridružili su nam se prvenstveno iz ljubavi da u selo vratimo to zajedništvo i ljubav prema nogometu – rekao nam je Matej Herent, trener NK Kladare.

Trenutno klub broji 23 registrirana igrača, a svi oni igraju iz čiste ljubavi prema nogometu i svom selu. Predsjednik kluba je Dominik Maresić, koji vodi organizacijski dio priče, dok je za sportski dio zadužen već spomenuti trener Herent.

-Treninge imamo kako se dogovorimo, svi radimo i imamo svoje obaveze, ali barem dva puta tjedno odradimo trening. Dečki su stvarno posvećeni tome i vole kad se igra i trenira, a to je ujedno i prilika da na jednom mjestu okupimo mještane pa se kasnije i podružimo jer to je zapravo jedini način da ponekad sretnemo i ljude koje dugo nismo vidjeli. Danas, recimo, nemaš puno toga u selu — nogomet i vatrogasci, to ti je jedino što drži zajednicu na okupu – priča nam Herent.

Bez financijskih poticaja i bez osobne koristi, dečki su iz čiste ljubavi prema nogometu zasukali rukave i krenuli od nule. Klub danas igra u Drugoj županijskoj nogometnoj ligi Zapad, a trud i zalaganje ubrzo su donijeli rezultate – u svojoj prvoj sezoni nakon “obnove”, NK Kladare je osvojio naslov prvaka.

-Ne idemo u višu ligu jer nam za to trebaju financije. Općina nam naravno pomaže kao i svima, imamo neke domaće sponzore, ali sve je to nedovoljno. Mi smo sretni i zadovoljni da smo uspjeli pokrenuti sve, da nam super ide, isto tako zadovoljni su i mještani. Osvojili smo naslov prvaka što nam je stvarno na ponos, pokazali smo da možemo i vjerujem da ćemo nastaviti tako i dalje – rekao je Herent.

Posebno mjesto u nogometnoj priči Kladara zauzima Memorijalni nogometni turnir “Zdravko Pankaz”, koji se u selu održava već više od 30 godina. Turnir se organizira u čast nogometaša Zdravka Pankaza, koji je poginuo tijekom Domovinskog rata, a postao je simbol sjećanja, ponosa i zajedništva koje se prenosi s generacije na generaciju.

-Zdravko Pankaz je bio nogometaš, igrao je za naš klub u Kladarama. Bio je prvi koji je, nažalost, poginuo u selu za vrijeme rata. Upravo zato se taj memorijalni turnir održava u njegovu čast i nosi njegovo ime. Odmah godinu nakon što je poginuo, dakle 1993. godine, pokrenut je Memorijalni turnir “Zdravko Pankaz”, kao znak poštovanja i sjećanja na njega. Po pričama, Zdravko je bio jako dobar i vrijedan dečko, volio je svoje selo i nogomet, zato je nama čast kroz ovakav turnir prisjetiti se ne samo njega, nego i svih branitelja koji su poginuli za vrijeme Domovinskog rata – kaže nam Herent.

Ovogodišnji Memorijalni turnir igra se ove nedjelje, 10. kolovoza, s početkom u 17:30 sati, kada će prvu utakmicu odigrati NK Otrovanec i NK Drava Podravske Sesvete, dok će u 19:00 sati snage na terenu odmjeriti NK Kladare i NK Mladost Kloštar Podravski (veterani).

Turnir će se nastaviti u petak, 15. kolovoza, od 16:00 sati, polaganjem vijenaca u spomen žrtvama Domovinskog rata, u 17:30 započet će utakmica za treće mjesto, dok je u 19:00 sati na rasporedu finalna utakmica. Od 20:00 sati za sve mještane i posjetitelje organizirana je zabava, a zatim i podjela pehara i medalja.

NK Kladare nije samo nogometni klub – on je simbol povratka života u selo, primjer kako se entuzijazmom i zajedničkim trudom može stvoriti nešto i poruka da nogomet nije samo igra, već i snaga koja spaja ljude.

(icv.hr, ib)