Pakračanin s virovitičkom adresom, Ljuban Garača (28), posljednjih je godinu dana djelatnik Virovitičko-podravske županije, a na mjesto pripravnika te potom višeg stručnog suradnika došao je s ne tako tipičnim životopisom.

Naime, osim što je po struci magistar javne uprave, Ljuban iza sebe ima i niz drugih poslova u području – modelinga i statiranja. Redove u CV-u tako mu popunjavaju reklame za Vindiju, Zaks i eNVy room, a tu su i dva filma dostupna na platformi Netflix – Watch The Playlist, film o švedskom pružatelju streaming usluga „Spotify“, te posljednji i najaktualniji, film o hrvatskoj košarkaškoj legendi Draženu Petroviću, ujedno i povod našeg razgovora.

POČETCI STATIRANJA

Film „Dražen“, snimljen u čast 60. obljetnice rođenja Dražena Petrovića, prati život košarkaškog genija koji je odrastao u Šibeniku, a zatim osvojio Europu i SAD. Ova drama u režiji Danila Šerbedžije istražuje Draženovu neumoljivu odlučnost, duboku povezanost s obitelji i neizmjernu strast prema košarci – sportu koji ga je doveo do besmrtnosti.

Ljuban Garača, djelatnik Županije, u istoimenom filmu glumi igrača Cibone, Rajka Gospodnetića, no ovaj mu angažman nije prvi susret sa statiranjem.

– Oduvijek me zanimao proces nastanka filmova, a u svijet statiranja ušao sam sasvim slučajno, kada je cura naišla na oglas u kojemu se traže mladi statisti. Uz nogomet i studiranje, imao sam viška vremena i za takve angažmane, a dodatna zarada uvijek dobro dođe, stoga sam 2019. godine potpisao ugovor na četiri godine s jednom zagrebačkom agencijom – objašnjava nam Garača.

Prvi angažman bila mu je suradnja zlatarne Zaks i eNVy rooma, kolaboracija u izradi zaručničkog prstenja. Potom su uslijedile reklame za Vindijine z bregov proteine, zajedno s Marijem Mlinarićem, Amadeus i Bavaria pivo. Reklame su, kaže, puno kompleksniji proces od samog statiranja u filmovima, ali i veći izvor zarade.

– Na audicije dolazite kao na razgovor za posao, a obično završavaju rečenicom: „Javit ćemo vam se“. Uglavnom se pažnja usmjerava na vaš fizički izgled, iako je za snimanje reklama potreban i određeni osjećaj za glumu. Jedan ste od mnogih kojima je to dodatan izvor zarade, ali osobno to nikada nisam shvaćao previše ozbiljno. Prvi susret sa statiranjem bio je u Opatiji, film o platformi „Spotify“. Švedski film, švedski glumci i vrhunsko iskustvo – od izvanrednog smještaja svih koji sudjeluju u filmu, do novih poznanstava koje sam stekao i to s inozemnom ekipom – govori o prvom filmu u svom portfoliju koji je uvršten na Netflix.

DRAŽENOVIM STOPAMA

Do filma „Dražen“ Garača je ponovno došao – slučajno, zahvaljujući oglasu.

– Vidio sam da traže statiste koji su sportski tip i bave se određenim sportom, nebitno igraju li u filmu košarku ili ne. Uvjet je bio predznanje iz osnova košarke i – obrijano lice. Od samog početka sam znao o kome se film snima, a kao netko tko voli lik i djelo Dražena Petrovića, prijavio sam se – navodi.

Taj je angažman, naposljetku, i dobio. Iako odabran za tri dana snimanja, ovaj djelatnik Županije uslijed obveza mogao je prisustvovati samo jednom danu na setu u zagrebačkom Domu sportova.

– Snimanje je trajalo cijeli dan, a organizacija je doista bila na nivou. I glumci i redatelji i statisti, svi su na jednom mjestu, zajedno se druže i stvaraju poznanstva. U glavi mi je ostala jedna posebna scena sa snimanja, kada je nekolicina nas pod pauzom zaigrala „tri na tri“, zajedno s redateljem filma. To su trenutci koji se pamte, gdje prilikom snimanja filma o košarkaškoj legendi imate priliku i sami zaigrati jedan meč – prisjetio se.

U filmu je korišteno dosta improvizacije, govori ovaj statist, kako bi se sve doimalo još opuštenijim. Da glumi igrača Cibone Rajka Gospodnetića, Ljuban nije znao sve dok mu kolega iz Pakraca nije to obznanio nakon objave jedne od slika sa snimanja.

– Utjelovljujem košarkaša u dijelu kada Dražen igra protiv Olimpije, kluba iz Slovenije u kojemu su bila mahom djeca, i tu se Dražan htio dokazati, srušiti rekord i zabiti preko 100 poena. To je, naposljetku, i uspio. Njegovim se suigračima to nije previše svidjelo jer su smatrali kako se ne treba dokazivati nad djecom – osvrnuo se na najnoviji film koji je također uvršten u Netflix videoteku, čineći ga drugim filmom na ovoj popularnoj streaming platformi čijim je dijelom i sam Ljuban Garača.

Prvi i jedini put film „Dražen“ Ljuban je pogledao u slatinskom kinu. Neobično je iskustvo gledanja svog glumačkog angažmana na velikom platnu, kaže, koje za sobom vuče pozadinu snimanja svih tih scena. Kao statist upoznat si s procesom nastanka filma, ali i s onim manje glamuroznim trenutcima – od čekanja svog dijela, do ponavljanja scena i cjelodnevnog snimanja.

– Zadovoljan sam kako je film na kraju ispao. Pretpostavljam da nisu željeli veliku pažnju posvetiti Draženovom dobro znanom sportskom putu, već su se usmjerili na njegov privatni život. Samim time je brzo prošao taj njegov period boravka u Šibeniku, a potom i u Ciboni. Film sam u cijelosti odgledao samo jednom, iako sam se na pojedine isječke vraćao nekoliko puta – otkriva.

ROĐENI VIROVITIČANIN

Iako je imao ponude za rad u inozemstvu, točnije u Turskoj i na Tajlandu, bio je to rizik koji nije bio spreman prihvatiti, kaže. Statisti u filmovima i reklamama vani puno više zarađuju, ali kao mladić koji je u to vrijeme još uvijek bio student, smatrao je da je to nepromišljena i preriskantna odluka.

– Po završetku fakulteta bio sam bez posla, a u potrazi za stalnim izvorom prihoda naišao sam na oglas za posao u Virovitičko-podravskoj županiji. Tako je sve krenulo. Iako me u Viroviticu isključivo doveo posao, ovaj grad mi nije toliko stran, upravo suprotno. Spletom okolnosti, zbog Domovinskog rata i još neobnovljene bolnice u Pakracu, rođen sam u Virovitici (smijeh). Također, baka i njena obitelj vuku korijene upravo iz Virovitice, pa sam odmalena upoznat s ovim krajem – prisjeća se, mogli bismo reći, ovaj rođeni Virovitičanin.

Danas kao djelatnik Županije živi nešto mirnijim načinom života, u gradu koji opisuje malenim, ali dovoljno velikim za sve što mu je potrebno. Kolegama u Županiji nije neobičan njegov hobi, ali stalni posao trenutno mu je prioritet nad statiranjem, dodaje.

– Bilo je ponuda, ali nisam se odazivao na njih jer sam bio pripravnik i nisam želio trošiti svoje vrijeme i energiju na takve usputne stvari. Trenutno se vidim u ovome što radim i planiram ostati u Virovitici. Nikad se ne zna, možda upadne još koja zanimljiva prilika za glumački angažman. Zanimljivo je iskustvo gledanja samoga sebe na velikom ekranu i naravno da je impresivna pomisao da se vaše lice može vidjeti na Netflixu, u mnoštvu drugih „velikih faca“ te industrije – zaključuje Garača.

(icv.hr, dj)