Prije točno godinu dana, u tišini i s velikom predanošću, nastala je “Svetinja” – tribute bend koji izvodi glazbu Marka Perkovića Thompsona. Danas, samo godinu dana kasnije, iza sebe imaju desetke nastupa diljem Hrvatske, stotine tisuća pregleda na društvenim mrežama te vjernu publiku koja s njima pjeva od prve do posljednje pjesme. Iako nisu prvi, postali su najprepoznatljiviji bend koji s punim poštovanjem njeguje Thompsonovu glazbu i poruku.

Priča benda započela je sasvim neplanirano. Nakon što im se raspao prethodni bend, Branko i Mateo Lepoglavec, otac i sin, odlučili su krenuti novim putem. Iskusni bubnjar i mladi gitarist željeli su svirati glazbu koja im nešto znači, a brzo su shvatili da na sceni nedostaje ozbiljan tribute bend posvećen Thompsonovom opusu. Tu ideju podijelili su s prijateljima, a uskoro su se okupili i ostali članovi buduće postave.

– Branko je glazbenik s više od 30 godina iskustva, njegov sin Mateo talentirani gitarist. Zapitali su se što nedostaje na sceni i shvatili da ne postoji tribute bend koji ozbiljno njeguje Thompsonov opus. Tako je sve počelo – prisjeća se frontmen Ivan Škvarić, rodom iz Vukosavljevice.

Današnju postavu čine glazbenici iz Podravine: Branko Lepoglavec (bubnjevi), Mateo Lepoglavec (solo gitara), David Rožmarić (klavijature), Ozana Mikulić (prateći vokali), Marijan Slukić – Maki (bas gitara) i Ivan Škvarić kao glavni vokal. Uz njih je i ton-majstor Petar Rešetar, kojeg s razlogom nazivaju sedmim članom benda.

Inspiraciju za ime benda pronašli su u temeljima Thompsonove glazbe.

– Ime “Svetinja” došlo je samo po sebi. Kad spojiš vjeru, ljubav prema obitelji i domovini – to je ono što Thompson živi. A i mi živimo to isto. Nema tu glume, to je naša istina – kaže Škvarić bez puno razmišljanja.

Svoj prvi nastup održali su 14. veljače u virovitičkom Mr. Jacku, gdje ih je publika odmah prihvatila.

– Bez lažne skromnosti, bilo je nevjerojatno. Skakalo se, pjevalo, slavilo, emocija je bila do neba. Takva atmosfera se rijetko ponavlja – prisjeća se s osmjehom.

Svetinja nije ostala nezapažena ni od samog Marka Perkovića. Putem bliskih poznanstava, njihovi nastupi i izvedbe stigli su do njega. Reakcija je, kažu, bila iznad svih očekivanja.

– Kada smo čuli da je oduševljen, da kaže kako takvog vokala nije čuo 20 godina, da radimo kvalitetno i imamo njegovo zeleno svjetlo – to nam je značilo sve – vidno uzbuđen rekao nam je vokal “Svetinje”.

Za Ivana Škvarića, Thompson je mnogo više od glazbenog uzora – on je razlog zbog kojeg je uopće krenuo u glazbu.

– Prvi rif koji sam naučio bio je ‘Kletva’. Taj zvuk me oborio s nogu. Volim kako spaja heavy metal s orkestracijama. Tekstovi su snažni. Album ‘Bilo jednom u Hrvatskoj’ mi je vrhunac. To je glazba koja nosi – kaže Škvarić, čiji glas danas prenosi upravo tu glazbu koja ga je kao dječaka osvojila.

Ivanov glazbeni put započeo je u malom podravskom selu.

– Da nije bilo folklora i tamburaša u Vukosavljevici, ne bih se nikada počeo baviti glazbom. Tamburica mi je bila prvi instrument, svirao sam dok mi prsti nisu krvarili. Nisam znao note, sve sam naučio po sluhu. I danas pjevam na isti način. Vježbao sam u autu, nikad kod kuće. Sam, na putu do posla i natrag. To je bila moja glazbena akademija – govori na Škvarić, prisjećajući se svojih glazbenih početaka.

Biti frontmen tribute benda poput Svetinje zahtijeva mnogo više od samog pjevanja.

– To nije dječja igra. Dva i pol sata pjevanja njegovih pjesama zahtijeva potpunu fizičku i vokalnu spremu. A ja sam fan koji ne želi glumiti. Ne oponašamo ga, ali ostajemo vjerni izvornom duhu. Unesemo i dio sebe, ali temelj pjesme uvijek ostaje autentičan – ističe.

Iako se trenutno fokusiraju na koncerte, članovi benda već razmišljaju o autorskim pjesmama.

– Imamo ozbiljne planove. Trenutno je tempo lud, ali na jesen i zimu planiramo sjesti i stvarati. Imamo ideje. Bit će to nastavak naše priče, ali s vlastitim potpisom – odaje Škvarić.

Na svakom novom nastupu, potvrđuju koliko publika cijeni iskrenost i predanost.

– Prvih nekoliko pjesama publika te testira. Ali kad osjete iskrenost i profesionalnost, atmosfera eksplodira. Sada već dolaze ljudi koji znaju tko smo i što mogu očekivati. A mi im to pružimo – svaki put iznova – zaključuje Škvarić, naglašavajući da im je svaki nastup jednako važan kao i prvi.