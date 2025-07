Antun Šogorić iz Korije zasigurno je jedan od rijetkih vatrogasaca koji je sa svojih 79 godina starosti još uvijek aktivan u svom dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Nedavno je Antun dobio i spomenicu Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije za 60 godina neprekidnog rada u vatrogastvu, što je zasigurno najvrjednije priznanje koje je dobio u svom dugogodišnjem vatrogasnom djelovanju, prvo u DVD-u Lozan, a nakon toga i u DVD-u Korija u kojemu je i danas – šest desetljeća poslije.

Posjetili smo ga u njegovoj obiteljskoj kući u Koriji gdje živi sa suprugom Ivankom.

– Ivanka je rodom iz Korije, a ja sam „uvezen” iz Lozana – započeo je svoju priču uvijek vedrog duha naš domaćin, koji „ruku na srce” ne izgleda kao da ima skoro 80 godina, vrlo je vitalan i još „vozi u petoj brzini”.

– Ma od malih nogu sam trčao za vatrogascima kad su išli na požarište. Tih godina nije bilo vatrogasnih automobila nego su cisterne bile na konjskim zapregama, voda se pumpala brentačom, a „radile” su i kante s vodom kojima su i mještani pripomagali gašenju požara. I …odluka je pala, kada sam napunio punoljetnost, 1965. pristupio sam DVD-u Lozan i položio ispit za vatrogasca, a poslije i za operativnog vatrogasca – prisjetio se Antun napominjući da je vatrogastvo sve do Domovinskog rata, a pogotovo u 60-ima i 70-ima bilo vrlo popularno.

– Znate i sami, u manjim sredinama tada nije bilo puno oblika za zabavu, pa su nogomet, kulturno umjetnička društva i vatrogasci bili uglavnom ono gdje bi mladi ljudi našli potrebne sadržaje. No, moram napomenuti da je i svijest o ovom humanom poslu bila na najvišoj razini, a u DVD-ima, kojeg je imalo skoro svako selo, trudili su se da raznim radnim i zabavnim aktivnostima zadrže te mlade ljude. Vježbalo se, gasilo požare, ali i zabavljalo. Bile su tu i mnoge radne akcije jer u to vrijeme bilo je normalno „zasukati rukave” ako nešto želiš imati. Takve navike sam i ja imao i dobro su mi došle jer kada sam krajem 60-ih došao u DVD Korija, trebalo je puno raditi na izgradnji vatrogasne infrastrukture, prostorija, terena i ostalog – prisjetio se Antun koji je tada dobio posao u struci u Virovitici.

– Prvo u „Viržiniji”, a potom i u „Rapidu” gdje sam kao strojobravar 1994. dočekao mirovinu. U svakom slučaju vještine strojobravara uvelike su mi pomogle u vatrogastvu, posebno u sedamdesetima kada se vatrogastvo i u manjim sredinama počelo razvijati. Naravno, svima nam je uzor bio DVD Virovitica koji je bio središnje društvo s tehničkom opremom i voznim parkom o kakvom smo mi tada mogli samo sanjati – prisjetio se „zlatnih” sedamdesetih Zlatko koji se tada vrlo aktivno uključio u rad DVD-a Korija u svim segmentima.

– Prioritet je naravno gašenje požara, ali isto tako i preventivno djelovanje da ne dođe do požara. Moram priznati da je u ono vrijeme bilo dosta požara, posebno onih otvorenog prostora, potom i sušara za duhan koje su se u to vrijeme ložile ugljenom. Bilo je i raznih drugih intervencija, a vatrogasci su bili prvi koji su izlazili na mjesto događaja, neovisno o kakvoj situaciji ili radnoj akciji je riječ – naglasio je Antun koji se odmah potom prisjetio i požara koji će mu najviše ostati u sjećanju.

– Bilo je nekoliko većih požara otvorenog prostora gdje je gašenje požara tadašnjom skromnom opremom bilo dugotrajno i nije se toliko toga moglo spasiti i spriječiti širenje požara kao danas. No, požari sušara su nam bili najteži jer se radilo o neposrednoj blizini raznih objekata, kuće, štale, dvorišnih prostorija, kako to već imaju poljoprivredna gospodarstva. Uistinu je bilo teško, ali moram napomenuti da smo uvijek obavili zadatak bez stradalih i teže povrijeđenih osoba – pohvalio je svoj DVD Korija naš vatrogasac Antun koji je do nedavno gasio vatru na požarištima kao operativni vatrogasac, a bio je i tajnik DVD-a Korija.

– Shodno godinama iskustva dolazile su i razne funkcije, no uvijek mi je prioritet bio neposredan rad s vatrogascima, posebno onima mlađe dobi. Sa zadovoljstvom mogu reći da je DVD Korija po pitanju vatrogasnih natjecanja imao svojih velikih trenutaka i često bio među vodećim DVD-ima. Jedno vrijeme vladala je određena stagnacija, no unazad nekoliko godina situacija se znatno popravila. Imamo mladi kadar, obrazovane i sposobne mlade ljude na čelu s predsjednikom DVD-a Nikolom Fućkarom i zapovjednikom, inače zamjenikom zapovjednika JVP Virovitica Borisom Tomšićem. Naime, u današnje vrijeme potrebno je puno više obrazovanja za rad s naprednijom tehnikom i vozilima, a to na umu imaju sva naša vatrogasna društva na čelu s VZ VPŽ, predsjednikom Željkom Palkovićem i zapovjednikom Robertom Teskerom koji nam često izlazi u susret. Njegovom odlukom da će se podići nivo spremnosti DVD Korija koje s DVD Virovitica pripada Vatrogasnoj zajednici Grada Virovitice, vjerujem da će se znatno unaprijediti vatrogastvo u našoj zajednici, te da će se Korija vratiti na nivo jednog od najboljih vatrogasnih društava na našem području. Naravno treba puno raditi, a nadam se da ću i ja biti jedan od onih koji će i dalje aktivno djelovati unutar našeg DVD-a. To uistinu nije neizvedivo jer pravilo “Jednom vatrogasac, uvijek vatrogasac” vrijedi i za mene. Vatrogastvo je nešto što, uz obitelj, moju suprugu, dva sina, njihove supruge i četvero unučadi, zauzima posebno mjesto u mom životu i tako će, ako me zdravlje posluži biti i dalje – rekao nam je ovaj uistinu predani vatrogasac iz virovitičkog prigradskog naselja Korija.

