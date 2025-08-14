Prošle smo godine pisali o tome kako je nepoznata osoba, ili više njih, ukrala nogometne golove, navodno kako bi spriječila djecu u igri. Ove je godine situacija, kažu roditelji, još gora.

Krajem ljeta prošle godine djeca su golove pronašla u zabačenom dijelu polja, daleko od igrališta, skrivena u visokoj travi, te ih vratila u svoju ulicu. No ubrzo su počele stizati anonimne prijave na njihovo ponašanje – prijave koje u tom kvartu traju i danas.

Policija je tada intervenirala i upozorila djecu da “budu tiša” i to dok su se kupala u večernjim satima u vlastitom bazenu u dvorištu. Nepoznati prijavitelj vjerojatno ih je prijavio zbog buke.

Tako je započeo niz trajnih, pismenih i usmenih prijava, što je ove godine rezultiralo redovitim ophodnjama policije u tom kvartu. Tužni i ogorčeni roditelji pitaju: Kome smetaju djeca koja se igraju ispred svojih kuća, u svojoj ulici, na svojem igralištu, pa čak i u vlastitom dvorištu?

Zašto ta osoba nije kontaktirala roditelje kako bi objasnila što joj smeta i pronašla rješenje koje bi bilo prihvatljivo za sve?

PRIJAVA ZBOG PJESME I GITARE

Jedna od prijava, naime, nije se odnosila samo na nogomet i igru na ulici, već i na “buku“ nakon 23 sata, kada su, prije nekoliko dana, djeca i mladi na balkonu svirali gitaru i pjevali.

-U našoj ulici živi 11 obitelji, a trenutno ovdje odrasta oko dvadeset djece školskog uzrasta. Djeca se svakodnevno druže i igraju, ponekad od jutra do mraka. Sad, dok je vruće, izlaze van tek kad se malo ohladi, oko 16, 17 sati, i ostaju vani i nakon 23 sata, uvijek pod nadzorom jednog od roditelja.

Međutim, to nekome smeta i redovno ih prijavljuje. Naša djeca igraju graničar, nogomet, badminton, crtaju kredom, kartaju se, voze bicikl ili romobil. Imaju prekrasno i zdravo djetinjstvo, upravo ono što smo im i htjeli osigurati, da se igraju na otvorenom, osjete svoju ulicu i svoje mjesto te ne provode cijeli dan pred ekranima i mobitelima – kaže mama Katarina Moslavac, učiteljica koja dobro poznaje važnost socijalne interakcije kroz igru i druženje na otvorenom.

Derežićeva je jedna od novijih ulica u Virovitici. Jednosmjerna je i svi se u tom kvartu dobro poznaju, a prometa gotovo i nema.

-Djeca cestu, igralište i zelene površine ispred svojih kuća koriste za nogomet i druge igre. Postave prijenosne golove, koje pomaknu kad naiđe vozilo, te istražuju ulicu i okolinu. Njihovo druženje okuplja i nas roditelje, svi smo povezani i surađujemo, pa ne razumijem kome to smeta, da zbog običnog druženja mora intervenirati policija – pita se mama Ivana Dobraš Zdjelar.

Mama Maja Grdić, nastavnica razredne nastave i Engleskog jezika, poznata trenerica mladih virovitičkih rukometašica, kaže kako i sama ima iskustvo djetinjstva ispunjenog igrom na ulici.

STRAH UMJESTO SIGURNOSTI

-Činjenica da se danas i moja djeca, osobito mlađe dijete, igra ispred svoje kuće daje mi osjećaj sigurnosti. Znam gdje su, s kim su i što rade, u svakom trenutku ih mogu pozvati i intervenirati ako zatreba. Svjesni smo da policija mora odraditi svoj posao i da to radi profesionalno, ali stalna ophodnja kod djece može izazvati strah. Kad su jedne večeri stigla dva patrolna vozila s rotirkama dok se cijeli kvart družio vani, mlađa kći se prestrašila, dotrčala do mene i počela se tresti, pitajući hoće li netko završiti u zatvoru – kaže M. Grdić.

Ona i drugi roditelji naglašavaju kako bi voljeli da im osoba koja ih prijavljuje skupi hrabrost i osobno iskreno kaže što joj smneta.

-Želimo komunikaciju, a ne da se nesporazumi rješavaju policijskim intervencijama. Ne želimo da se djeca počnu bojati, odustanu od igre i zavuku svatko u svoje dvorište, pred ekrane ili videoigrice. Žao nam je što se na taj način opterećuje i posao policije. Svjesni smo da dječja igra nije nikakvo kriminalno ponašanje i da će ovaj period njihovog života jako brzo proći. Ako ga sada ne provedu s prijateljima u ulici, neće ga moći nadoknaditi kasnije – ističu roditelji.

U nizu anonimnih prijava konkretnu je dobila obitelj Šuper, ispred čije kuće se najčešće nalaze golovi za nogomet. Ivana i Marijanu koji se moraju očitovati na prijavu podržali su drugi roditelji, naglašavajući kako je prijava jednoga zapravo prijava zapravo cijelog kvarta u kojem se još uvijek djeca igraju kao nekad i koji bi po tome drugima mogao služiti kao primjer, a ne kao slučaj.

-Ne znamo kome smeta to što se djeca igraju i što su sretna. Mi kao roditelji ne bježimo od ničega, naprotiv, preuzimamo punu odgovornost za ono što naša djeca rade. Ali što točno rade? Igraju se pred svojom kućom – pita se Marijana Šuper.

(ZLO)UPOTREBA SUSTAVA?

-Nekoliko puta smo imali posjet policije nakon anonimnih prijava. Razumijemo da je njihova dužnost reagirati na svaku dojavu i zaista smo zahvalni što su svaki put pristupili profesionalno, smireno, pažljivo i s puno razumijevanja. Smatramo da se i njihov posao ovime nepotrebno opterećuje – poručuje.

O slučaju smo za komentar zamolili i PU virovitičko-podravsku, a njihov odgovor objavit ćemo čim stigne.

Slučaj Derežićeve, prijave djece i roditelja zbog igre na ulici pokazuje koliko bi u zajednici vrijedilo više razgovora, strpljenja i međusobnog razumijevanja, umjesto da se policijski posao zloupotrebljava.

Policija, po zakonu, što pokazuje i intervencija u Derežićevoj, mora izaći na svaku zaprimljenu dojavu. Čini to profesionalno i s poštovanjem, no kada prijave dolaze zbog dječje igre, dragocjeno vrijeme policije zapravo odlazi na situacije koje ne predstavljaju stvarnu opasnost.

Takvi pozivi ne samo da nepotrebno opterećuju sustav, nego i skreću pažnju s intervencija gdje je pomoć doista hitno potrebna.

Zato se roditelji i djeca u Derežićevoj nadaju otvorenoj komunikaciji s prijaviteljem ili više njih te razumijevanju za kvart u kojem žive. Dječji smijeh i igra, koliko god glasni bili, sigurno nisu razlog za policijsku rotirku, poručuju.

