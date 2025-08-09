Plivački sport u Virovitici ima dugu tradiciju, a svake godine iznjedri “neke nove klince” koji nedugo poslije plivaju “rame uz rame” s najboljim hrvatskim plivačima u raznim dobnim kategorijama. Takav slučaj nalazimo i u plivačkoj obitelji Kovačević iz Virovitice. Otac Ivica je predsjednik Plivačkog kluba Virovitica, stariji sin David je od sedme godine član kluba, a sa svojih nepunih 15 godina postao je vlasnik brojnih medalja osvojenih na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Njegov mlađi brat Roko ima deset godina, također je član Plivačkog kluba Virovitica i po uzoru na starijeg brata uredno skuplja medalje i pripada među najbolje plivačke početnike u Virovitici, ali i šire.

Glavna “meta” ovog razgovora bio nam je David za kojeg se unazad nekoliko godina pročulo u cijeloj Hrvatskoj pa i u Mađarskoj gdje osvaja plivačka odličja kada god se pojavi. Naravno, ništa nije došlo slučajno, iza Davida postoji veliki rad i trud.

-Počeo sam plivati od malena i ubrzo se upisao u sportsku igraonicu gdje je moj rad prepoznao trener Dražen Jurković koji mi je uistinu puno pomogao u samom startu. S nepunih 7 godina, kada sam krenuo u prvi razred Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić u Virovitici, pristupio sam Plivačkom klubu Virovitica i tako je sve krenulo. Već 2018. godine u kategoriji početnika na međunarodnom natjecanju u Barcsu u Mađarskoj osvojio sam brončanu medalju na 25 metara slobodnim stilom, a poslije su uslijedila natjecanja u Sisku, Vukovaru, u susjednoj BiH u Banja Luci, Rijeci, Zagrebu, Vinkovcima, Čakovcu pa u susjednoj Mađarskoj u Sigetvaru, Harkanju, Šelju na 25, 50 i 100 metara slobodnim stilom (kraul) kao i prsno, leđno i delfin stilom… ne mogu se ni sjetiti svih rezultata i medalja, bilo je i zlata i srebra i bronce i uistinu su bila brojna natjecanja s odličnim rezultatima – rekao je David u stilu iskusnog plivačkog asa.

Iza njega je velik broj natjecanja, ali i broj sati na treninzima, kako u bazenu, tako i u teretani…

-S obzirom da nemamo bazen u Virovitici, tri puta tjedno treniramo u Barcsu i tri puta tjedno odlazim u teretanu jer to mi uistinu pomaže kod plivanja koje je prilično zahtjevno kada je snaga u pitanju. Onaj dio školske godine kada sam u školu išao prijepodne, mogao sam treningu nazočiti sva tri puta u tjednu no kada sam išao u poslijepodnevnu smjenu, onda sam na trening u Barcs mogao ići samo jednom tjedno. Tko zna, da sam mogao do sada više trenirati možda bih bio još i uspješniji jer većina plivača koji u neposrednoj blizini imaju bazen treniraju svaki dan. Ipak, ne mogu biti nezadovoljan, a to pokazuju i moji rezultati. Na državnom prvenstvu u Zagrebu ove sam godine na 50 metara slobodno otplivao za 26,46 sekundi, 100 metara slobodno za nekih 59 sekundi, 50 metara leđno plivam za 31 sekundu, 50 metara prsno za 36 sekuundi i 50 metara delfin za 29 sekundi – otkrio nam je David.

Izdvojio je ovogodišnje državno natjecanje u Zagrebu kao jedno od onih kojeg će se uvijek rado sjećati.

-Radilo se o natjecanju za dobne skupine i seniore među kojima su bili i najbolji plivači u Hrvatskoj, a dio njih pliva i za reprezentaciju Hrvatske. Sa zadovoljstvom mogu reći da sam bio prvi u svojoj kategoriji odnosno kategoriji mlađih juniora, a u kategoriji juniora, mlađih seniora i seniora sam bio “srebrni”, što me je na tom natjecanju svrstalo među najbolje plivače u Hrvatskoj, a to mi je izuzetna čast i veliki poticaj da nastavim još jačim tempom – s ponosom je istaknuo David.

Od nove školske godine pohađat će Strukovnu školu u Virovitici, smjer elektrotehničar.

-Uz plivanje volim i elektrotehniku, a za to je velikim dijelom zaslužan moj otac koji je upravo to po struci. Nakon srednje škole nastavit ću u tom smjeru i dalje i dat ću sve od sebe da spojim školu s plivanjem u najboljoj mogućoj mjeri i vjerujem da ću to i uspjeti – rekao nam je David kojemu su odlična podrška u toj nakani otac Ivica i majka Marina, kao i brat Roko koji se već od samih plivačkih početaka ugledao na starijeg brata pa već i on u svojoj sobi ima pregršt medalja.

Zahvalili smo im se na gostoprimstvu i poželjeli im i dalje puno lijepih plivačkih trenutaka, a naravno i što više odličja pa makar još morali izgraditi jednu kuću da bi bilo dovoljno mjesta da ih objese po zidovima.

(icv.hr, bs)