U svojih pet godina postojanja Čitateljski klub Nije bilo slučajno Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica pretvorio se u mjesto susreta na kojemu knjige nisu samo čitane, već i doživljene, propitkivane i proživljene. Ove godine jubilarni 5. rođendan obilježili su u posebnom tonu — u sklopu nacionalne manifestacije Noć knjige 2025., koja nosi temu O životinjama i ljudima.

NASTANAK U JEKU PANDEMIJE

Kada su voditeljice Kluba koji je dobio ime prema kriminalističkom romanu Milana Nikolića, knjižničarke Silvija Perić i Tatjana Kovač, za vrijeme pandemije koronavirusa započele ove čitateljske susrete – online, nisu ni slutile da će se oni zadržati toliko dugo.

– Naš prvi susret bio je upravo na Svjetski dan knjige i autorskih prava prije pet godina. Bila je to specifična situacija u kojoj je sve bilo zatvoreno, pravi lockdown. Međutim, željeli smo ponuditi odraslim korisnicima nešto više u trenutku kada su ostali „iza zatvorenih vrata“. Krenuli smo preko Zoom platforme, a nešto kasniji susreti su se počeli održavati uživo, na sigurnoj udaljenosti i s maskama. Zapravo, počeli smo dosta bojažljivo i smatrali smo da se neće održati do današnjih dana – uvodno nam objašnjava jedna od voditeljica Čitateljskog kluba, viša knjižničarka Silvija Perić.

Danas, kada su pandemija i 56 održanih susreta iza njih, članovi Čitateljskog kluba Nije bilo slučajno, njih 20-ak, šire svoja znanja i mišljenja na dodatnim jednomjesečnim susretima, među kojima je i nedavno osnovan Klub književnih klasika.

– Riječ je o mahom odraslim korisnicama, uz jednog gospodina koji je naš vjerni član, zaposlenim ženama i majkama. Dakle, korisnice koje imaju puno privatnih poslova i zadaća, ali ipak uspijevaju izdvojiti vrijeme za dobru knjigu, a potom i doći te sudjelovati u Čitateljskom klubu. Razmišljajući zašto je tomu tako, zaključili smo kako ovi susreti pružaju ono što nam svima nedostaje, a to je kvalitetan razgovor o pročitanom naslovu, dijeleći vlastita mišljenja. Naravno, ne slažemo se uvijek u svemu, nemamo isto mišljenje i upravo je to bogatstvo različitosti ono što nas drži. Dakle, to je skupina potpuno različitih žena koje povezuje jedna pročitana knjiga – ističe Perić.

KNJIGA I – KOLAČI!

Čitateljske susrete u intimnom okruženju godinama su proširili i na susrete sa samim autorima pročitanih naslova. Tako su im u goste došli Kristian Novak, Lea Brezar i Julijana Adamović, stvorivši time idealnu priliku za razgovor o pročitanom i postavljanje pitanja autoru.

– Osim razgovora bitno je izdvojiti da su naše članice vrlo aktivne. Dakle, peku se kolači koji se navode u pročitanim romanima, pa smo tako imali priliku kušati vilenjački kruh iz romana Hobit. Isto tako, pravili smo obruče za glavu od cvijeća po uzoru na Fridu Kahlo. Organizirali smo i pub kviz, a sudjelujemo i u raznim gradskim, kulturnim aktivnostima kao što je, prijerice, Čitanje pod zvijezdama u organizaciji Matice hrvatske – naglašava voditeljica Kluba, dodavši kako su putem Erasmus programa imali priliku predstaviti rad Čitateljskog kluba u Danskoj i na međunarodnoj konferenciji u Milanu.

Jučerašnjem rođendanskom susretu, 24. travnja, članovima Kluba za odrasle pridružili su se i entuzijastični članovi Kluba mladih O čitanju i svemu pomalo, a središnja tema susreta bila je kultna Orwellova Životinjska farma, knjiga koja otvara viđenje modernog društva, preslikavajući ga na ustroj i životinje jedne farme.

NESUGLASICE SU NORMALNE

Jedna od onih koji su se pridružili rođendanskoj atmosferi bila je i Katarina Miholić, članica čak tri čitateljska kluba virovitičke Knjižnice – Kluba mladih, Kluba Nije bilo slučajno i Kluba književnih klasika.

– Čitateljskim klubovima sam se priključila jer mi se sviđa način njihova funkcioniranja, kao i činjenica da konačno imam ljude s kojima dijelim strast prema čitanju. Zanimljivo mi je promatrati kako se naša mišljenja o pročitanom razlikuju, a budući da sam i članica i Kluba mladih i ovoga za nešto starije, imam najbolje iz oba svijeta – otkriva nam Katarina, dodavši kako unatoč studentskim obvezama uspijeva pronaći vremena za ono što voli, samo je potrebna dobra organizacija.

Upitana za “svađe” na susretima, ova mlada čitateljica sa smiješkom se prisjeća rasprava onih starijih i nešto mlađih članova kada na red dođu religijske teme. Tada zna malo „zaiskriti“, što je potpuno normalno kada se spoje tradicija i moderan način razmišljanja, kaže.

Čestitke povodom 5. rođendana svim članovima Čitateljskog kluba uputio je ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Robert Fritz.

– Zahvaljujem mojim kolegicama što već pet godina održavaju ovaj klub i u tome su iznimno ustrajne. Iako njihova druženja izgledaju olako, ona zahtijevaju određenu disciplinu, uloženu energiju i dobru pripremu. Mi kao Knjižnica izuzetno smo sretni i zadovoljni što čitateljski klubovi poput ovoga postoje. Iako na zapadu imaju puno veću ulogu, sigurni smo kako i mi idemo u dobrom smjeru. Čitateljski klubovi su nukleus poticanja čitanja u lokalnim zajednicama i čestitam vam što proizvodite tako nešto vrijedno – zaključio je Fritz.

