Sve velike priče počinju jednostavno – idejom, srcem i ljudima. Upravo tako je, prije 18 godina, Pitomačanin i kontakt policajac Siniša Tišljar poželio okupiti ljude na jednom mjestu – u svojoj Pitomači. Potaknut turističkom manifestacijom na Jadranu i običnim pozivom susjeda na druženje, rodila se ideja o Danu pečenjakov.

– Jedne godine bili smo na Pašmanu gdje se održavala ribarska večer. Pekli su ribe, družili se, zabavljali, svuda je bilo puno turista i odlična atmosfera. Meni se to baš svidjelo, ono ljudi imaju ribu, doslovno izvuku iz mora i peku ju, uživaju… I razmišljao sam si što bi mi mogli tako nešto napraviti u našoj Pitomači. Prvo mi je pala na pamet dravska riba, pošto imamo tu Dravu, no ipak to bi bilo malo komplicirano. Stalno sam razmišljao da nešto napravimo i jednog dana, radio sam taj cijeli dan, i susjed mi poslao poruku da dođem na vruće pečenjake i hladnu pivu. Radio sam do kasno navečer i mislio sam si, dok ja dođem, tada sam bio biciklom, nikoga neće biti – priča nam Siniša, no ipak tu se priča okrenula, ali se i rodila sjajna ideja.

– Bilo je to ljeto, toplo vrijeme, ja idem doma i dolazim pred njegovu kuću, a ono sve puno auta. Oganj gori, svira se, pjeva, stanem ja kod njega i stvarno – vrući pečenjaci i hladna piva. I svi nekako opušteni, dobra ekipa, pozitivna atmosfera, bili su i ljudi koje ni ne poznajem. Tad mi je kliknulo – to moramo napraviti u centru Pitomače. Okupiti ljude, da se družimo, da pečemo i kuhamo pečenjake baš kao nekad – govori nam Siniša.

Tako je Siniša okupio “Dečke z Dravske” i već sljedeće godine ideju su predložili Općini Pitomača koja ju je vrlo rado prihvatila. Prije 18 godina, točnije 2007. godine, na Trgu kralja Tomislava, održan prvi Dan pečenjakov. Bio je to miris djetinjstva, smijeha i doma, a to je bio samo početak ove neizostavne manifestacije u Pitomači.

– Nakon što sam to predložio Općini, brzo je pao dogovor. Općina je imala sredstva, a ja sam imao ljude. Smislili smo naziv manifestacije i krenuli u organizaciju. Dali smo si truda da ljudi čuju o tome, da dođu i da uživaju. Prve godine smo imali 300 pečenjaka, to smo dobili donaciju od Poljoprivredne zadruge branitelja „Zlatni vrtovi” i stvarno smo bili sretni i zadovoljni da smo uspjeli to održati. I već drugi, treći dan su me ljudi ispitivali hoće li to biti i sljedeće godine, da im je bilo super. To je bio znak da smo uspjeli i tako je svake sljedeće godine bilo sve više pečenjaka, ali i sve više ljudi – kaže nam te ističe kako je kroz godine bilo brojnih anegdota, a osobito toga da im je “pofalilo” pečenjaka pa su dečki morali ići ubrati u polje još nekoliko stotina komada.

Godine su prolazile, a Dan pečenjakov rastao je s njima. Danas se u Pitomači priprema čak tri tisuće pečenjaka, i to s istom onom strašću kojom su se kuhali prvi. Kroz sve ove godine, Općina Pitomača i njezina Turistička zajednica prepoznali su vrijednost ove ideje i stali uz nju. No pravi pokretač ostao je isti – ljudi, točnije “Dečki z Dravske”.

– Meni je danas jako drago da je Dan pečenjakov zaživio. Nekad se maknem sa strane, samo stojim, gledam i uživam. Gledam kako se ljudi vesele, kako se druže i to me ispunjava. Iskreno, nikad nisam čuo da je netko rekao nešto loše. Svi su govorili da je to dobra ideja i da se super zabavljaju jer zapravo htjeli smo samo okupiti ljude na jednom mjestu, da se podružimo. I da ne treba puno novaca za to. Imali smo i srce, i ljude, i razlog i to je ono što vrijedi – ističe nam Siniša te dodaje kako se ovo neformalnoj skupini mještana pridružuje sve više ljudi.

– Sretan sam što se k “Dečkima z Dravske”, kako smo se neformalno nazvali, priključuje sve više ljudi, osobito mladih i ne samo iz Dravske ulice, nego iz cijele općine. Bitno nam je da ljudi imaju dobru volju, da uživaju i zabavljaju se baš kako smo to nekada radili kao djeca. Naravno, nisu to samo dečki, tu su i cure, djevojke, žene koje puno pomažu i svemu tome – dodaje.

Iako su godinama sve sami pripremali, radili i pospremali, sada, uz pomoć Općine i njezine Turističke zajednice, “Dečki z Dravske dojdu samo peći pečenjake i družiti se”, kako se kaže u Pitomači, ali i dalje s puno ljubavi mještanima općine žele pružiti zajedništvo. A zahvaljujući njima, ova sada već tradicionalna manifestacija, dobitnik je tradicionalne nacionalne godišnje nagrade Simply the Best koja se dodjeljuje za kreativnost, inovativnost, razvoj i unapređenje turističke ponude određene destinacije.

– “Dečki z Dravske” već godinama svojim entuzijazmom i idejama oplemenjuju društveni i turistički život općine Pitomača. Suradnja s Općinom i Turističkom zajednicom prirodno je proizašla iz njihove želje da ožive tradiciju i okupe ljude kroz događanja koja slave lokalnu kulturu i običaje. Posebno se ističu kao začetnici danas prepoznatljive i nagrađivane manifestacije Dan pečenjakov, koja je upravo zahvaljujući njihovoj inicijativi i upornosti prerasla lokalne okvire te 2023. godine osvojila prestižnu nagradu Simply the Best za inovativnost i doprinos razvoju turizma. “Dečki z Dravske” sudjeluju i u brojnim drugim manifestacijama i humanitarnim akcijama, čime dodatno potvrđuju koliko lokalna inicijativa može biti snažan pokretač zajednice. Njihov angažman nije samo važan za podizanje kvalitete događanja, već i za promociju Pitomače kao destinacije koja njeguje tradiciju, zajedništvo i autentičnost – upravo one vrijednosti koje čine razliku – rekla nam je direktorica TZ općine Pitomača Ivona Pankaz.

Danas, Dan pečenjakov uz organizacijsku ekipu, okuplja i brojne udruge s područja općine koje vrlo rado sudjeluju i brojnim posjetiteljima nude ono što se vjerno čuva od zaborava, a to je tradicija. U vremenu kad se ljudi često mimoilaze, Pitomača je odlučila stati i okupiti se. Dan pečenjaka je postao simbol zajedništva – jedna ideja, jedan lonac. I zato, dok miris pečenjaka i dalje zavija ulice Pitomače, ostaje poruka – najbolje ideje su one koje okupljaju ljude.

Ovogodišnji Dan pečenjaka održat će se u nedjelju, 3. kolovoza, s početkom u 18 sati, a posjetitelje očekuje bogat program ispunjen domaćim specijalitetima, glazbom i zabavom za sve generacije. Vrhunac večeri bit će koncert grupe Dalmatino koji će započeti u 21.00 sat.

