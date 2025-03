Danas, 4. ožujka, obilježavamo fašnik, odnosno pokladni utorak, koji se slavi u mnogim dijelovima Hrvatske. Ovo veselo razdoblje koje prethodi korizmi, tradicionalno je vrijeme za maskiranje, smijeh, zabavu i opuštanje.

Jedan od njih koji voli maskiranje, smijeh i zabavu je i Danijel Domišljanović, ravnatelj Osnovne škole Đurđevac, ujedno i trener košarkašica Virovitice, koji već dugi niz godina nosi titulu nezaobilazne figure đurđevačkog fašnika. Iako je njegova svakodnevna uloga u obrazovnom sektoru i sportu vrlo ozbiljna, u maskiranoj povorci fašnika njegova osobnost dolazi do punog izražaja.

– Sve je počelo još kada sam bio dijete i kada smo se svi obavezno maskirali i išli pjevati za maškare od kuće do kuće, to je bila tradicija. Danas, nažalost, toga više nema, ali evo pokušavamo to vratiti. Kako sam odrastao, tako se to malo zaboravilo, no kada sam počeo raditi u školi u Kalinovcu 2006. godine, dobili smo zadatak da se svi, i učenici i nastavnici, maskiramo. Moj razred je odlučio da budemo strašila i tako smo održali radionice s roditeljima gdje smo izradili kostime i tako je krenula priča – govori nam Danijel te ističe kako u početku nije bio previše zainteresiran, ali ubrzo ga je privuklo maskiranje i zabava koju ono nosi sa sobom.

Nakon Kalinovca, 2007. godine prelazi raditi u Osnovnu školu Đurđevac gdje je nastavio sa svojim razredom uveseljavati druge u povodu maškara.

– Kada sam došao u Đurđevac, primijetio sam da među djecom nije bilo velikog interesa za zajedničko maskiranje i izradu maski; sve je to bilo nekako individualno. Tada sam potaknuo svoj razred da započnemo s tim aktivnostima. U isto vrijeme, Grad Đurđevac je počeo organizirati manifestaciju “Fašnik v Đurđevcu”, što je dodatno potaknulo sudjelovanje. U početku smo mi bili jedini iz viših razreda koji su se maskirali, jer su se većinom maskirali samo niži razredi – objašnjava nam ovaj svestrani ravnatelj.

Cijela priča oko maškara, govori nam ravnatelj, zapravo je jako dobar poticaj da se, roditelji i djeca, bolje upoznaju u tom neformalnom obliku i da se ostvari što bolja vrsta komunikacije kako između nastavnika i učenika, tako i s roditeljima. Ovaj je ravnatelj poznat po tome što fašnik shvaća kao priliku za smijeh, zabavu i opuštanje, a upravo to je, kako kaže, njegov glavni pokretač.

– Maškare su izvrstan način da barem jednom godišnje nasmijemo i razveselimo druge. Kada sam 2017. godine postao ravnatelj škole, mnogi su očekivali da ću prestati s maskiranjem, no promjena radnog mjesta ne znači i promjenu mene kao osobe. Vidio sam koliko to uveseljava ljude, ali i mene, jer su me maškare zapravo zadržale čvrsto na zemlji, među djecom, roditeljima i mještanima. Odlučio sam nastaviti tu tradiciju, sada individualno – priča nam Danijel te ističe kako za originalnu masku nije potrebno puno novca; mnogo toga već imamo kod kuće što možemo iskoristiti.

Ove godine Danijel je za fašnik odabrao kostim brazilske plesačice, što je izazvalo mnoštvo osmijeha i pozitivnih reakcija u Đurđevcu i šire. No, maskiranje i transformacije nisu mu nepoznanica – prethodnih godina oduševio je javnost kostimima poput Kena iz popularne Barbie franšize, kraljice Elizabete, rudara, prosjaka, starca i mnogih drugih.

– Ove godine masku je izradila moja sestra, koja je vrlo kreativna i željela je da sve bude ručno rađeno. Uvijek mi pomažu obitelj i prijatelji, a kod izrade maski najvažniji su sitni detalji – poput umjetnih trepavica, noktiju i raznih rekvizita koji upotpunjuju cijeli izgled. Ideje dolaze sa svih strana, a materijale pronalazimo posvuda – na internetu, u second-hand trgovinama, kod kuće, pa čak i kod kumova i prijatelja – objašnjava nam Danijel.

Iako ga mnogi poznaju kao ravnatelja, trenera, suradnika ili susjeda, upravo kroz fašnik Danijel pokazuje svoju pravu narav – vedru i zabavnu osobu koja uživa u stvaranju nezaboravnih trenutaka za svoje sugrađane. Njegovo sudjelovanje u fašniku postalo je prepoznatljiv simbol Đurđevca, a svake godine s nestrpljenjem se iščekuje koju će masku odabrati.

– Od ljudi uvijek dobivam samo pozitivne komentare, a kroz sve ove godine s nestrpljenjem iščekuju fašnik kako bi vidjeli u što ću se sljedeće maskirati. Veseli me vidjeti ljude nasmijane, jer osmijeh i radost stvaraju drugačiju komunikaciju i olakšavaju svakodnevni posao. Već su me nakon ovog fašnika pitali imam li ideju za iduću godinu, a naravno da se već sada planira. Svaka nova maska nosi izazov – ako si ove godine bio dobar, sljedeće godine moraš biti još bolji. Uvijek tražim način kako dodatno unaprijediti masku i izazvati još veće veselje među sugrađanima – priča Danijel.

Fašnik u Đurđevcu prerastao je u pravi lokalni događaj, a Danijel je svojim maskama i smijehom dodao poseban šarm ovoj veseloj tradiciji. Ove godine brazilska plesačica bila je samo još jedna u nizu njegovih upečatljivih maski, no Danijel Domišljanović ostaje nezaobilazna figura fašničkih radosti Đurđevca, donoseći svojim sugrađanima obilje veselja i humora.

(icv.hr, ib)