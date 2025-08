Nepresušan je bazen sportskih talenata na širem orahovačkom području, jer gotovo svake godine ispliva po jedan ili više talenata i to u raznim sportovima. Ovoga puta u prvoligaške vode uplovio je mladi talentirani nogometaš Tin Grdić (16) iz Orahovice koji je potpisao za novog hrvatskog prvoligaša Vukovar 1991. i postao dio juniorske momčadi.

Tin ima odlične nogometne gene, njegov djed Duško bio je vrhunski nogometni vratar, a tim stopama je nastavio i njegov otac Dino koji je bio prvoligaški vratar. Tin je naslijedio tu nogometnu žicu, ali ipak kao igrač i najbolje se snalazi u napadačkom dijelu momčadi kao krilo ili desetka.

Svoj nogometni put počeo je u matičnoj NK Mladosti iz Čačinaca, nastavio u orahovačkom Papuku pa potom u Virovitici, da bi do potpisa za Vukovar igrao u feričanačkom FEŠK-u pod palicom sjajnog trenera, bivšeg prvoligaškog igrača Marija Prišća.

– Od malih je nogu Tin u nogometu, živi za to i lijepo ga je gledati na terenu. Prošao je školu nogometa u četiri kluba, a najveći dojam i najbolji rad s njim su imali Eljfat Mehmedi u Mladosti i Papuku te Mario Prišću u FEŠK-u. Eljfat je divan dečko i odličan trener s mlađim kategorijama koji je utjecao na Tina, a Mario je od njega počeo stvarati igrača i na tome smo mu jako zahvalni, sjajan je trener i još bolji čovjek– priču je započeo Tinov otac Dino te ispričao kako je došlo do suradnje s Vukovarom.

– Tin je prvo u Virovitici pokazao koliko može, a posebno u FEŠK-u gdje su ga primijetili ljudi iz Vukovara. Nazvao je prvo njega pa mene Vedran Domazet, skaut kluba, te rekao kako je klub primijetio Tina kao dobrog igrača i da ga žele u svom klubu. Rekao sam Tinu da je odluka njegova, neka razmisli, a ja ću kao otac učiniti sve kako bih mu pomogao u onome što on odluči. Rekao mi je da bi probao u Vukovaru i eto, potpisao je i danas radi pod paskom trenera i voditelja škole Hrvoja Bušića. Iznimno sam ponosan i sretan, ali isto tako kako sam i njemu rekao, sada je sve na njemu i njegovom radu– posnosan je otac Dino.

Tin nije želio puno pričati, rekao je kako je svjestan gdje je došao:

– Vukovar je prvoligaški klub, ali prije svega na prvim treninzima sam vidio da je to iznimno sređen i odlično organiziran klub i zapravo je velika čast biti dio ovog kluba. Sada želim samo raditi i napredovati, dat ću sve od sebe da opravdam povjerenje koje mi je pruženo i pokažem da zaslužujem biti ovdje. Idemo dalje raditi i trenirati jer konkurencija je velika i mora se dati 120 posto ako želiš biti unutra- rekao je Tin koji je već na prvim utakmicama pokazao da može puno:

– Proteklog vikenda su baš igrali prijateljski ogled sa seniorima Mitnice i potpuno ih nadigrali. Tin za sada dobiva prigodu na poziciji desnog bočnog na kojoj će se nadam se snaći jer to nije njegovo prirodno mjesto, iako je do sada igrao praktički sve pozicije, ali u nižim ligama. Ono što mene veseli je da on to prihvaća bez pogovora, šuti i radi ono što mu se kaže i to je najvažnije. Došao je u ovaj klub svojim radom, zalaganjem i znanjem i to želi i dalje pokazivati. Siguran sam da je to pravi put, a ja kao otac, kao i majka i brat, najčvršća i najveća smo mu podrška– zaključio je Tinov otac Dino Grdić.

Početak je ovo zasigurno lijepe sportske priče, ali kako sami Grdići kažu, korak po korak, dan po dan, utakmica po utakmicu, važno je da Tina zaobiđu ozljede i da bez prepreka pokaže sav raskoš svog talenta, a tada je sve moguće.

