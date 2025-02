Zakoračiti u svijet znanosti i tehnologije bez ikakvog troška – prilika je to koja se početkom ove školske godine pružila virovitičkim osnovnoškolcima. Naime, Grad Virovitica omogućio je besplatno sudjelovanje na Projektu edukativnih, kulturnih i obrazovnih aktivnosti za djecu predškolske dobi i djecu od I. do IV. razreda osnovne škole, a u provedbi sudjeluju Dječji vrtić „Cvrčak“ Virovitica, Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Virovitica i Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica.

Malim genijalcima u virovitičkim Nazorima željnima dodatnog znanja iz STEM područja, matematike, informatike, robotike i ostalih srodnih područja, pružena je tako jednaka mogućnost stjecanja izvrsnosti. Posjetili smo ih na jednoj od radionica kako bismo doznali sve detalje ovog zanimljivog projekta.

KORISTE KOORDINATNI SUSTAV KAO OD ŠALE

Vježbanje logičkog razmišljanja, rješavanje memorijskih kartica, mozgalica, tangrama, sudokua i rebusa, korištenje umnih mapa, računala i tableta – sve to dio je radionica koje se odvijaju u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Virovitica, a kojima je cilj popularizacija STEM područja od najnižih razreda.

– Projektom besplatnih aktivnosti nastojimo poticati osnovnoškolce da razvijaju logičko razmišljanje kroz različite aktivnosti, zabavu i igru. Konkretno, naša škola provodi radionice usko vezane uz STEM područja, odnosno matematiku, informatiku, fiziku, a tu je i popularna – robotika. Popis samih aktivnosti je doista dugačak, ali ono što je najvažnije, djeca su izuzetno znatiželjna i voljna stjecati nova znanja, za koja nisu ni znala da su im potrebna. Primjerice, polako im uvodimo pravila koordinatnog sustava kroz bojanje i crtanje, a da ni ne znaju da je to matematika. Isto tako, bavimo se osnovama kriptografije, gdje učenici dešifriraju različite šifre – objašnjava nam Iva Moslavac, nastavnica matematike u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Virovitica.

Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava je 50.000 eura, a sva djeca obuhvaćena projektom imaju aktivnosti tijekom cijele pedagoške, odnosno nastavne godine. Provedba besplatnih aktivnosti započela je u listopadu prošle godine i od tada jednom tjedno, u periodu jednog školskog sata, Sanja Roklicer, Anamarija Jelavić, Ksenija Bosanac i Iva Moslavac osnovnoškolcima u Nazorima kroz zabavu pružaju nova znanja.

Baš u vrijeme našeg dolaska, učenici su izrađivali Pig Pen šifru, a potom izvodili pokus „vulkana“, ulijevajući alkoholni ocat u bočicu ispunjenu sodom bikarbonom i bojom, prilikom čega je došlo do „erupcije“ istog tog vulkana u pijesku. Zanimljivo, ali čak i nama odraslima, pomalo nejasno.

– Aktivnostima razvijamo dječju samostalnost, upornost, spremnost za nove izazove, kreativnost… Isto tako, učenici vježbaju tzv. „suradničko učenje“, odnosno rad u timu, gdje pomažu jedni drugima i zajedno uče kroz zabavu i igru. Iako su naše radionice kombinacija logičkog razmišljanja i provedbe pokusa, djeca to dosta dobro i brzo usvajaju, unatoč tome što je riječ o nižim razredima koji su po prirodi još uvijek zaigrani. Razvojno nisu na razini potpune koncentracije, stoga svaku radionicu započinjemo „zagrijavanjem“, rješavajući različite mozgalice ili nizove. Ne vole ponavljanja, tako da svaki put imamo nešto novo i zanimljivo – govori Moslavac o težini usvajanja dodatnog znanja.

Radionice se provode samo u matičnoj školi, dok dvoje zainteresiranih učenika putuje svaki tjedan iz područne škole u virovitičke Nazore. Pojedini učenici nisu se mogli odlučiti samo za jednu, stoga imaju i preklapanje radionica, robotike i različitih područja STEM-a.

Jedan od malih genijalaca kojega svašta zanima i kojemu se, shodno tomu, preklapaju pojedince radionice, budući je fizičar Nikola, učenik 2. razreda.

– Obožavam raditi eksperimente i izrađivati različite šifre, jednostavno mi to ide od ruke. Idem na STEM radionice iz fizike i informatike, i moram priznati, draža mi je fizika. Na informatici previše gledam u računalo, a dovoljno mi je ekrana tijekom dana, iako me i to zanima – otkriva nam ovaj osnovnoškolac.

Organizirane aktivnosti besplatne su za svu djecu, čime se roditelje financijski rasterećuje i doprinosi se jednakom uključivanju sudionika na radionicama, potičući znatiželju, kreativnost i inovativno razmišljanje od najranije dobi.

– Roditelji su izuzetno pozitivno reagirali na najavu samog projekta. Imamo dojam kako i oni sami danas veoma cijene znanja iz STEM područja i smatraju vrlo važnim činjenicu da njihovo dijete uči upravo to. Sve ovo odličan je uvod za Centar izvrsnosti koji svi priželjkujemo, a nadamo se da će se jednoga dana i ostvariti. Do tada, ovaj je projekt izvrsna prilika za prepoznavanje izuzetnih pojedinaca od najnižih razreda, ujedno pružajući znanje svim zainteresiranim učenicima – primjećuju nastavnice uključene u projekt.

PROGRAMIRANJE I IZRADA ROBOTA

Robotika u ovoj školi omogućava mališanima da kroz igru i eksperimente istražuju inženjerstvo, tehnologiju i informatiku. Također, razvijaju strpljenje, upornost i sposobnost prilagođavanja novim izazovima, što su važne vještine za budućnost, objašnjava nam Anamarija Jelavić, jedna od provoditeljica projekta.

– U početku smo učili o sigurnom korištenju interneta i pravilima lijepog ponašanja na istom. Potom je slijedilo razvijanje kritičkog i logičkog razmišljanja, kao i rješavanje različitih problema, kroz igre i kreiranje vlastitih sadržaja u programskom jeziku Scratchu. Za sam kraj, planiramo izraditi manjeg robota, odnosno učenici će ga sami napraviti – govori Jelavić, inače nastavnica informatike i matematike.

Djecu od najranije dobi treba učiti o prednostima i rizicima interneta kako bi razvili odgovorno i sigurno ponašanje u digitalnom okruženju, govore stručnjaci. Shodno tomu, učenice 2. razreda, Greta i Lucija, već sada znaju što smiju, a što ne smiju raditi ulaskom u svijet interneta.

– Ovdje smo naučile da se na internetu treba ponašati pristojno i odgovorno, što znači da ne smijemo odgovarati na tuđe pozive i poruke bez nadzora roditelja, slati fotografije drugih ljudi i pisati ružne komentare. Isto tako, sada znamo da ne smijemo objavljivati svoje podatke na stranicama i u aplikacijama – objašnjavaju nam ove dvije djevojčice, dodavši kako na internetu ne provode više od sat ili dva dnevno.

Osim navedenih koristi za roditelje i učenike, unutar odobrenog projekta nabavlja se i digitalna i STEM oprema, popratni sportski rekviziti te ostala oprema za kabinete i prostore unutar kojih se aktivnosti izvode. Za rad u programskom jeziku Nazori su dobili dva računala, dvije pametne ploče i dva tableta, a uskoro bi trebale stići i Lego kockice za izradu spomenutog robota. Radionice robotike pohađa ukupno 20 učenika, većina 2. razred, dok ih je troje u 4. razredu.

– Učenicima nižih razreda pomalo je teško pohvatati robotiku, posebice ovaj dio s programiranjem, ali uvijek pronađemo način kako da im to bude zanimljivije. S druge strane, učenici viših razreda sve to već bolje shvaćaju i sami imaju ideje kako nešto izraditi – ističe Jelavić, dodavši kako se današnje generacije itekako znaju koristiti tehnologijom.

Oni kojima programiranje ne predstavlja izazov, već zabavu, jesu učenici 4. razreda, Niko i Marko. Ova dva prijatelja STEM radionice vide kao izvor zabave i priliku za druženje s ekipom, ujedno učeći ono što ih zanima i u čemu se vide u budućnosti.

– Nije Scratch toliko strašan. Malo programiramo igrice, malo izrađujemo robote i različite figurice, a ujedno se zabavljamo. Brzo pohvatamo nove stvari, a dijelom smo već učili o tome na internetu. Tehnologija mi je svakodnevica, tako da mi nije problem koristiti laptop, kompjuter, mobitel ili konzole – ustvrdio je četvrtaš Niko, dok njegov kolega Marko dodaje kako se tehnologijom koristi od svoje četvrte godine, a ove će mu radionice pomoći da se još bolje služi informatikom.

Ova virovitička osnovna škola primjer je kako Projekt besplatnih aktivnosti učenicima omogućuje inovativne metode učenja kroz igru i timski rad. Praktični zadatci i interaktivne radionice ne samo da su obogatile njihovo obrazovanje, već su i probudili interes za buduće karijere i dokazali da – znanost može biti zabavna.

