Iako je tek četiri godine u powerliftingu, Matea Bumba (25), inače članica Powerlifting kluba Virovitica, već je ‘ispisala’ povijest domaće scene u ovom sportu. Aktualna je državna prvakinja u svim disciplinama, s nizom srušenih rekorda iza sebe, a pred njom je najvažnije natjecanje dosad – Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj koje starta 12. lipnja.

Ova, 167 centimetara visoka djevojka, sa svoja samo 63 kilograma, na Međunarodnom powerlifting natjecanju “Cibalae Open Kup”, koje je organizirao Powerlifting klub Galacticos u Vinkovcima 10. ožujka, oborila sve rekorde u svojoj kategoriji. U disciplini “mrtvo dizanje” podigla je 200 kilograma, čime je oborila vlastiti, a ujedno i hrvatski rekord, koji je već ranije bio u njezinim rukama. Osim toga, popravila je svoj državni rekord u disciplini bench press (93 kilograma), dok je iz čučnja podigla nevjerojatnih 160 kilograma. Isto tako, Bumba je popravila i svoj rekord u totalu koji je s 425 podignula na 453 kilograma. Na tome se, naravno, nije zaustavila! Proteklog vikenda, na 3. Bjelovar Record Breakersu, ponovno je srušila dva rekorda. U čučnju on sada iznosi 161 kilogram, a u bench pressu 94 kilograma.

-Presretna sam i zadovoljna dosadašnjim rezultatima! Iako baš ne pokazujem emocije, u Vinkovcima sam zagrlila trenera, a suze nisam mogla zaustaviti, nevjerojatan osjećaj… – rekla je na početku Bumba.

Iako rezultati govore za sebe, Bumba kaže kako nema osjećaj da je na vrhu hrvatskog powerliftinga.

-Pred svako natjecanje sam blago nervozna i naravno da me strah, bez obzira na to što neki kažu: “Pa svejedno si prva.” Ja na to ne gledam tako, uvijek želim više i bolje. Konstantno pratim rezultate na europskim i svjetskim natjecanjima, gdje su cure puno jače. Ima još jako puno rada da bih postala konkurentna na toj razini – skromna je Matea.

Iako je završila školu za kozmetičarke, oduvijek je voljela utege, a to joj odredilo i budućnost. Osim natjecanja, danas u teretani radi i kao trenerica rekreativcima.

-Sjećam se kad sam prvi put gledala jednu kanadsku natjecateljicu, tada sam i saznala za powerlifting. Kasnije sam čula za Kristinu Horvat, tadašnju državnu prvakinju, i upravo ona me uvela u ovaj sport i dala puno važnih savjeta. Upoznala sam i njezinog trenera, Danijela Škopeca, koji me trenira i danas i s kojim sam ostvarila sjajne rezultate – prisjeća se svojih početaka.

Uspon ove djevojke iz Zvonimirova bio je brz, ali nimalo slučajan. Trenirajući redovito četiri puta tjedno, s fokusom na tehniku, kvalitetnu prehranu i odmor, uspjela je ući u sam vrh hrvatskog powerliftinga. Proteine (uglavnom iz hrane), osnovne vitamine i kvalitetan san, ističe kao formulu za oporavak i napredak.

-Treninzi su zahtjevni, ali ne preskačem ih. Napredak je najbolja motivacija – kada se osvrneš i vidiš koliko si se promijenio, znaš da vrijedi, samo trebaš dovoljno htjeti i raditi pametno. Ne razmišljam o nekom konačnom uspjehu ili rezultatu koji će me umiroviti ili maknuti s platforme. Samo želim ostati zdrava i da se mogu što duže baviti ovim sportom – kaže.

Upravo ta glad za napretkom gura je naprijed, a za samo tri dana Mateu ćemo gledati na svjetskoj smotri.

-Samo želim podići više nego prošli put. Konkurencija je ogromna – možda i najveća dosad. Bit ću zadovoljna ako se približim sredini poretka – naglašava.

Powerlifting, kaže, nije samo fizička snaga. To je i borba s vlastitim mislima, sa samim sobom.

-Prije izlaska na platformu zna se javiti sumnja. Moraš naučiti utišati te misli, fokusirati se na ono što radiš i vjerovati da možeš – o svom pristupu govori Matea.

Sport joj je, priznaje, promijenio život.

-Izgradio me kao osobu, podigao mi samopouzdanje i pokazao da mogu sve ako dovoljno želim. Obitelj je u početku bila skeptična, ali sada su mi velika podrška. I prijatelji, većina ih je u powerliftingu pa se svi međusobno motiviramo – objašnjava.

Za kraj, ima poruku za sve djevojke koje razmišljaju o ulasku u svijet powerliftinga.

-Djevojkama bih svakako poručila da probaju ovaj sport jer je predivan. Neka zaborave predrasude. Ovaj sport im može toliko toga donijeti – neprocjenjiv je osjećaj baviti se nečim što te ispunjava. Natjecatelja je doista puno i ne moraju odmah biti prve, to ne ide tako brzo, ali važno je da su tu, da pokušavaju, da uživaju i vole ono što rade – zaključuje Bumba, a mi joj želimo puno sreće na nadolazećem SP-u.

Trener Danijel Škopec vrlo je zadovoljan Mateinim napretkom.

-Matea je marljiva, puno radi i naporno trenira, a veliko odricanje u konačnici se isplatilo. Na razini Hrvatske ostvarila je fantastične rezultate, dok je za iskorak na svjetskoj razini potrebno još puno rada, ali vjerujemo, Matea ima san, a ja sam ovdje da joj pomognem i da joj budem podrška u tome što radi. Konkretno, na ovom Svjetskom prvenstvu konkurencija je ogromna, cilj nam je zlatna sredina, a sve ostalo je bonus – zaključio je Škopec.

