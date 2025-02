Igor Prpić, bivši kandidat showa “Život na vagi”, danas je novi čovjek – ne samo fizički, već i mentalno. Njegova priča inspiracija je mnogima, a promjene koje je uveo utjecale su ne samo na njega, već i na cijelu njegovu obitelj.

– Zadnjih 30 godina kilogrami su se samo slagali. Kad sam bio mlađi, imao sam 74-75 kilograma. Onda dođu godine, brak, kuća, krediti, stres… Malo po malo, kilogrami su se gomilali. Onda odjednom staneš na vagu, a ona te ‘ošamari’. Ali se ne pokreneš. I tako dođeš do 150-160 kilograma – prisjeća se Igor trenutka kada je shvatio da mora nešto poduzeti.

Poticaj da se prijavi u show došao je od njegove kćeri Vanese.

– Jednostavno sam shvatila da nešto moramo poduzeti – kaže Vanessa, koja je uvijek bila aktivna, trenirala rukomet i bila okružena sportom.

– Tata je bio gotovo nepokretan, nije mogao sudjelovati u većini aktivnosti, a mi kao obitelj željeli smo postati zdraviji i aktivniji. To je bio trenutak kad sam ga potaknula da se prijavi u show za mršavljenje – ispričala je Vanesa.

Iako je u početku bio skeptičan i nije vjerovao da bi mogao postići značajne promjene, Vanessa nije odustajala.

– Kad sam rekao ‘idem’, već je prijava bila spremna, sve organizirano. Nije bilo povratka – prisjeća se Igor.

Uz podršku cijele obitelji, uključujući njegovu suprugu i sina, Igor je započeo svoju transformaciju.

U showu je već u prvom tjednu izgubio osam kilograma, a ukupno 16 prije nego što je napustio natjecanje.

– Dok sam bio tamo, mislio sam: ‘Nikad više!’, ali kad sam izašao, shvatio sam da mi je to bila najbolja odluka. Pokrenuli su me, ali da nisam imao potporu obitelji i trenerice Mateje nakon izlaska iz kuće, ništa od toga ne bi bilo – priznaje Igor.

Nakon izlaska iz showa, nije stao. Nastavio je raditi na sebi, trenirati i zdravo se hraniti. Danas, devet mjeseci kasnije, održava kilažu iz finala i potpuno je drugačija osoba.

– Najveći problem bio je ući u teretanu. Mislio sam da svi bulje u mene. Ali zapravo, nikoga nije briga, svatko je tamo zbog sebe. S vremenom su mi se ljudi počeli javljati, podržavati me. Neki su mi rekli da sam im inspiracija – priča nam Igor zadovoljno.

Njegova trenerica Matea, koja ga je u dogovoru s kćerkom Vanesom dočekala i počela trenirati nakon izlaska iz showa, prisjetila se početaka suradnje s Igorom.

– Na početku je bilo izazovno jer treninzi u showu i naši nisu bili isti, ali Igor je bio uporan i redovito dolazio, čak i dva puta dnevno kad je mogao. S vremenom je postigao disciplinu, sada sve zna sam, osim kod složenijih vježbi. U teretani je motiviran, uvijek prelazi granice i radi noge na svakoj drugoj vježbi. Nekad nije mogao stajati ni 10 minuta, a sada hoda sat vremena bez problema. Fokusiran je i zna što želi – zadovoljno kaže trenerica Matea.

Jedna od najvećih i ključnih promjena bila je prehrana. Igor sada izbjegava pekarske proizvode, jede integralne varijante kruha i tortilja, pazi na unos šećera, ali ne uskraćuje si užitke.

– Burek si priuštim tu i tamo, i ponekad pojedem u McDonald’su. Treba i uživati u životu. Ali prije bih pojeo ogromnu čokoladu od 300 grama, sad uzmem samo jedan red i to mi je dovoljno – kaže Igor.

Ova promjena nije samo utjecala na njega, već i na cijeli obitelj. Prehranu su svi promijenili, od supruge do kćerke i sina.

– Tata i ja zajedno redovito treniramo, čak do 4-5 puta tjedno, a nekad i dva puta dnevno. Više se krećemo zajedno, a time smo postali još povezaniji. Svi smo se trudili kako bi mu pomogli, jer nije bio motiviran sam poduzeti prve korake. No, sada je to drugačije. Promijenio se, postao je energičniji i motiviraniji, a naš odnos je još čvršći. Fizička aktivnost nas je još više zbližila, i sada kao obitelj uživamo u zajedničkom treningu i aktivnostima – doznajemo od Vanese.

Osim izgleda i zdravlja, promijenio se i njegov mentalni sklop.

– Više me ne zanima trosjed i televizor. Sad bih stalno nekamo išao. Ne koristim auto ako mogu pješke. U početku je to bio napor, ali sada uživam u tome. Još uvijek imam ciljeve, volio bih smanjiti trbuh, ali ništa ne forsiram. Sve ide svojim tokom – kaže Igor.

Danas je njegov tlak stabilan, osjeća se snažno i zdravo, a svoj život ne bi mijenjao ni za što.

– Ne bih se nikad vratio na staro. Sada znam što znači živjeti punim plućima – ističe.

Igor je nedavno sudjelovao i na velikom dočeku rukometaša u Zagrebu, gdje je s ponosom prošetao među tisućama ljudi, osjećajući se snažno i ponosno na sebe. Taj trenutak bio je poseban ne samo za njega, već i za njegovu obitelj, koja sada može uživati u zajedničkim trenucima bez ograničenja.

– Kad je bio doček hrvatskih rukometaša u Zagrebu, to nam je bilo posebno jer smo napokon mogli zajedno uživati u takvim trenucima. Prije godinu dana tata to ne bi mogao – ne bi mogao stajati na nogama pet sati. Sada ne samo da može, već u tome istinski uživa – ponosno kaže Vanesa.

Igor danas s lakoćom sudjeluje u ovakvim trenucima zajedništva i uživa u životu. Njegova transformacija pokazuje kako je moguće preokrenuti život uz pravu motivaciju, trud i podršku najbližih. Danas, Igor ne samo da se osjeća bolje fizički i psihički, već je i postao inspiracija mnogima koji se bore s istim izazovima. Njegova priča potvrđuje da nikad nije kasno za promjenu – i da je svaki korak prema zdravijem životu vrijedan truda.

