Udruga Matice hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje, s gotovo 200 članova, danas spada među najbrojnije umirovljeničke udruge na području Virovitičko-podravske županije. Prije samo dvije godine brojala je tek dvadesetak članova, no dolaskom mlađih snaga na njezino čelo i promjenom koncepcije rada, udruga je u kratkom vremenu dobivala sve više i više članova.

Na čelu udruge danas je Zvonko Pipić iz Jugovog Polja, koji je isprva bio običan član, a zatim, na prijedlog tadašnje predsjednice Tugomile Reder, sada članice, zajedno s nekoliko suradnika prihvatio ovu odgovornu dužnost. U prvim trenucima nije bio siguran siguran hoće li moći to raditi jer se radi o velikom trudu i odgovornosti, no imao je podršku nekolicine ljudi koji su ga pogurali prema naprijed i koji je sa svojim timom odmah napravio “penzić boom”, a otkrio nam je i kako.

– U razgovoru s umirovljenicima iz raznih udruga shvatio sam što ih najviše raduje, a to su druženja uz glazbu i ples, razni izleti, posjeti toplicama, a ako je moguće, otići koji dan i na more, naravno shodno godišnjem dobu, vremenskim prilikama i naravno budžetu. Uz to su naravno i naši sastanci, skupštine te interna druženja naših članova – pojasnio je Pipić.

Zahvaljujući odličnoj suradnji s Općinom Suhopolje i načelnikom Goranom Doležalom, udruga danas koristi dva prostora – stari prostor za članska druženja i sastanke te novi prostor u centru Suhopolja za administrativne aktivnosti. Za skupštine i veće događaje koriste društveni dom u Jugovom Polju, salu kapaciteta oko 150 ljudi, gdje je glazbeni sastav obvezan dio svakog susreta.

-Penzići vole plesati, tako uživaju, ali se i prisjećaju svojih mladih dana kada nisu postojali mobiteli i druga sredstva komunikacije, nego su se ljudi družili uz ono što imaju, a to je većinom glazba i ples – prisjetio se Zvonko.

I nas je podsjetio na nekadašnje plesnjake u gradu, često održavane na više mjesta istovremeno, naravno uz „živu“ glazbu. Na selima su zabave redovno organizirali Mjesni odbori te udruženja mladih, srednjoškolaca i drugi. Danas, zanimljivo, te plesnjake ne organiziraju mladi, nego upravo oni koji su ih nekad pokretali.

– Sada mladi ljudi imaju neke druge navike, drugo je vrijeme, sluša se drugačija muzika, no na naše zabave često dođu i mlađi ljudi koji vole plesati i uvijek su dobrodošli. To nas malo „pomladi“, iako, objektivno gledano, spadamo u red umirovljeničkih udruga s velikim brojem mlađih umirovljenika. Članstvo nam uglavnom dolazi s područja općine Suhopolje, ali puno ih je i iz Virovitice, pa sve do Špišić Bukovice, a na ovu stranu sve do Čačinaca, Čađavice i istočnijih dijelova naše županije – rekao je Pipić.

Udruga je obogatila svoj program novim sadržajima, ali je zadržala i vrijednosti postavljene još za vrijeme predsjednice Reder.

– Drago nam je da je Tugomila s nama jer ima veliko iskustvo rada s ljudima, a također je i poznati kulturnjak koji može dodatno upotpuniti naše sadržaje kulturnim programima, edukativnim izletima i sl. Svi smo ovdje organizatori i svačiji se prijedlog sasluša. Tako saznajemo tko što voli i prema tome se ravnamo – zaključio je Pipić.

Spomenuo je događaj kojem se svi vesele, a to je skorašnji trodnevni posjet Crikvenici;

– Došli su topliji dani i treba malo do mora. U tu svrhu dogovorili smo s jednim našim suradnikom, privatnim prijevoznikom, vožnju autobusom, a smješteni ćemo biti u hotelu u Crikvenici po sistemu polupansiona. Autobus je rezerviran do posljednjeg mjesta. Inače, kada planiramo izlete, imamo dobru suradnju s našim privatnim autoprijevoznicima kojima i ovom prigodom od srca zahvaljujem. Najveća zahvala ipak ide mojim kolegama umirovljenicima, kako iz naše, tako i iz drugih prijateljskih umirovljeničkih udruga, jer samo prijateljstvom, dobrim odnosima i zajedništvom možemo postići naš cilj – a to je lijep i veseo život u trećoj životnoj dobi – zaključio je naš sugovornik Zvonko Pipić

(icv.hr, bs)