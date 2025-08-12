Virovitičanin Teo Lorenzo Radović u srpnju je dobio poziv ponajboljeg košarkaškog kluba u Hrvatskoj, Cedevite Junior, o čemu smo pisali ranije pa će svoj košarkaški put ubrzo nastaviti u Zagrebu, a posljednjih mjesec dana u Virovitici se, trenirajući dva puta dnevno, priprema za izazove koji slijede na prvoligaškom parketu. Zagrebački košarkaški klub s pripremama starta 18. kolovoza.

Ovaj transfer od povijesnog je uspjeha za virovitičku košarku, a još više dobiva na težini kada znamo da se Teo ovim sportom bavi tek četiri godine. Svoju sportsku karijeru započeo je kao i većina, nogometom, a kasnije se odlučio za stolni tenis u kojemu je ostvario zapažene uspjehe i osvojio brojne pehare i medalje na natjecanjima diljem Hrvatske.

Da je puno trenirao i bio uporan, čak i kada u Virovitici nije bilo adekvatnih uvjeta za kvalitetne treninge, potvrdio nam je i njegov otac Miroslav koji je često odvajao svoje slobodno vrijeme kako bi sa sinom trenirao i kod kuće. Teo je, za iznimne rezultate u sportu, konkretno u stolnom tenisu, 2021. godine dobio Zahvalnicu Grada Virovitice. Bila je to kruna njegove stolnoteniske karijere, a onda se okrenuo košarci.

-U stolnom tenisu, barem što se tiče treniranja u Virovitici, smatram da sam dosegnuo svoj maksimum, iza mene su brojna odličja i ponosan sam na sve što sam napravio u tom sportu. Košarku sam često igrao rekreativno, s ocem i bratom, a onda sam odlučio pristupiti Košarkaškom klubu Virka Virovitica i to se pokazalo kao pun pogodak – rekao nam je Teo, kojeg smo ovih dana posjetili na jednom od treninga u teretani, gdje radi punom parom kako bi u Zagreb otišao u što boljoj formi i pokazao se u najboljem svjetlu.

Teo je, kao član Košarkaškog kluba Virka Virovitica, rapidno napredovao, a svojom ustrajnošću, radom i posvećenošću, vrlinama koje je oduvijek posjedovao, prošle sezone napravio znatan iskorak što se tiče njegove individualne kvalitete, a tome svjedoče i njegove posljednje tri utakmice na poluzavršnici Prvenstva Hrvatske gdje je u ozbiljnoj konkurenciji prvoligaških klubova bilježio brojke od 17 poena, 17 skokova i pet blokada po utakmici. Imao je i odličnih partija u A2 ligi Sjever, gdje je kao prva opcija na visokim pozicijama dobio priliku i iskoristio je.

-Napredak je definitivno bio brz, a kako i ne bi, uz sjajne suigrače i trenere koji su radili samnom, a posebno Marinom Ferenčevićem od kojeg sam naučio puno toga. Uz veliku želju i rad, poklopile su se i neke druge stvari kao što je visina, brzo sam izrastao i sada zakucavam kao od šale – rekao nam je kroz smijeh 205 centimetara visoki Teo.

Mladi perspektivni košarkaš iza kojeg je sjajna sezona u dresu Virka Virovitice, kluba u kojemu je zahvaljujući odličnim igrama proglašen i najboljim igračem Međužupanijske lige juniora M-19, seli u Zagreb, a ponosan je i njegov trener u Virovitici, Marin Ferenčević.

-Mislim da je ovo logičan iskorak na njegovom košarkaškom putu, a posebno me veseli što je njegov sljedeći klub upravo Cedevita čiji je fokus i prioritet razvitak i promocija mladih talentiranih igrača. Imaju zasigurno najbolje uvjete u Hrvatskoj, a Teo će imati izvrsnu priliku i sve potrebne uvjete da postane još bolji košarkaš. Njihovi rezultati, posljednje dvije godine prvaci i viceprvaci Hrvatske te druga ekipa Prve lige sa svojom razvojnom ekipom, dovoljno govore. Čestitam Teu na ovom iskoraku. Radi se o sjajnom momku s kojim bi svaki trener uživao raditi i želim mu puno sreće u budućnosti – istaknuo je Ferenčević.

Virka Virovitica nastavit će sudjelovati u Teovom košarkaškom rastu i razvoju jer će on na dvojnu licencu i dalje nastaviti nastupati za virovitički klub u A2 ligi Sjever, u seniorskoj konkurenciji, kada mu prvoligaške obaveze to dopuste te tako pomoći ostvarenju ciljeva svog matičnog kluba, dok će u Cedeviti Junior, na poziciji centra, igrati i brusiti svoju tehniku u juniorskom natjecanju i vrebati priliku za minute u seniorskom sastavu HAKK Mladost, inače razvojne ekipe Cedevite Junior koja se natječe u Prvoj hrvatskoj muškoj ligi pod „palicom“ trenera Luke Pešuta.

Teo već sada pokazuje izuzetnu posvećenost i potencijal, a s velikom željom za učenjem i napredovanjem, uz uzore poput Kevina Duranta, koji je poznat po svojoj tehničkoj izvrsnosti, sigurno će nastaviti razvijati svoj talent i ostvarivati značajne uspjehe. Sa svojom visinom, radnom etikom i strašću prema igri i košarci, vjerujemo da ga čeka svijetla budućnost u hrvatskoj, a nadamo se i europskoj košarci.

